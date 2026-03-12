Benefit Competition, menzione speciale per l’azienda molisana Cobalto alla tappa di Brindisi

Si è svolta, giovedì 12 marzo 2026, nella sede di Brindisi della Camera di Commercio di Brindisi–Taranto, la seconda tappa della Benefit Competition, la challenge nazionale promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per valorizzare le imprese capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di imprese e startup provenienti da tutta Italia, già costituite come società benefit oppure interessate ad adottare questa forma giuridica. Alla call pubblica nazionale, per la tappa brindisina, sono pervenute 78 candidature valutabili, a testimonianza del forte interesse suscitato dal progetto su scala nazionale.

Il Comitato di Valutazione istituito presso il MIMIT ha effettuato una prima selezione individuando dieci realtà imprenditoriali che hanno avuto l’opportunità di presentare i propri progetti davanti a una qualificata giuria territoriale.

Le tre imprese vincitrici accederanno alla fase finale della competizione, prevista all’inizio del 2027, al termine delle cinque tappe territoriali programmate in tutta Italia.

Tra le realtà presenti all’appuntamento di Brindisi anche l’azienda molisana Cobalto, con la cantina subacquea LeProfondità che affina quattro vini molisani a 4,5 miglia dalla costa di Termoli e a 38 metri di profondità, in Puglia rappresentata dall’imprenditrice Sandra Palombo, che ha ricevuto una menzione speciale per il valore del progetto presentato e per l’attenzione ai temi dell’innovazione responsabile e dello sviluppo sostenibile.

Il riconoscimento rappresenta un importante segnale per l’imprenditoria del Molise, capace di distinguersi in un contesto nazionale altamente competitivo e di contribuire alla diffusione del modello delle società benefit, sempre più centrale nelle strategie di crescita economica orientate all’impatto sociale e ambientale.

L’incontro, ospitato nella Sala Malcarne della sede camerale di via Bastioni Carlo V, ha riunito istituzioni, esperti e imprese in un confronto sul ruolo delle società benefit nello sviluppo economico e sociale dei territori, con particolare attenzione alle opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno.