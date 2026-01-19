Cultura

Maestri del Lavoro del Molise, passaggio di consegne: Antonio Albiniano è il nuovo Console Regionale

Photo of Redazione Redazione19 Gennaio 2026

Si è svolta, nella sede sociale di Campobasso, la riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Regionale della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia – Consolato del Molise.

L’incontro ha sancito ufficialmente l’avvio del quadriennio 2026-2029 con la definizione del nuovo organigramma completo.

Il Consiglio ha eletto all’unanimità il Maestro del Lavoro Antonio Albiniano alla carica di Console Regionale.

La riunione è stata caratterizzata da un significativo e sentito passaggio di consegne. La MdL Giuseppina Petta, che lascia la guida del Consolato dopo aver portato a termine tre mandati consecutivi con instancabile dedizione e spirito di servizio, ha passato il testimone ad Albiniano. A testimonianza di un forte segnale di continuità valoriale, e come doveroso riconoscimento per il grande lavoro svolto, Giuseppina Petta assume ora il duplice ruolo di Vice Console e Console Emerito.

La nuova governance punta su un mix di esperienza consolidata e nuove energie. La struttura operativa di vertice è completata dal Segretario Giancarlo Manocchio e dalla Tesoriera Angela Lucia Daniele.

Il nuovo direttivo ha posto immediatamente al centro dell’agenda il presidio capillare del territorio e la missione formativa, assegnando deleghe specifiche per le aree di Isernia e Termoli e istituendo un gruppo di lavoro dedicato alla Formazione, cruciale per i progetti di testimonianza nelle scuole.

“Assumo questo incarico con profondo senso di responsabilità e ringrazio il Consiglio per la fiducia,” ha dichiarato il neo Console Antonio Albiniano durante la cerimonia di insediamento.

“Raccogliere l’eredità di Pina Petta, che ha guidato il Consolato per tre mandati con risultati eccellenti, è un onore e una grande sfida. Il nostro sarà un lavoro di squadra. Già nei prossimi mesi ci attendono nuovi impegni: porteremo la nostra testimonianza nelle scuole con ancora maggior vigore, perché condividere con gli studenti l’etica e la cultura della sicurezza è la nostra missione”.

Il nuovo assetto organizzativo entrerà nel pieno delle funzioni operative dal 1° marzo 2026.

Di seguito la composizione degli organismi dirigenti per il quadriennio 2026-2029:
Consiglio Direttivo Regionale:
– Antonio Albiniano – Console Regionale
– Giuseppina Petta – Vice Console e Console Emerito
–  Giancarlo Manocchio – Segretario
– Angela Lucia Daniele – Tesoriere
– Angela Di Cristinzio – Consigliere e Referente per la Provincia di Isernia
– Lorenzo Pinto – Consigliere e Responsabile per la Formazione
– Patrizia Pietropaolo – Referente territoriale per Termoli
– Igino Tomasso – Consigliere
– Giuseppe Libertucci – Consigliere
– Vittorio Moffa – Consigliere
Collegio dei Revisori dei Conti:
– Porfirio Maria Rosaria – Revisore effettivo
– Liberato Tamburo – Revisore supplente
Area Comunicazione:
– Calabrese Luigi – Confermato nel ruolo di Addetto Stampa

Photo of Redazione Redazione19 Gennaio 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Scuola, lavoro e lingue: l’Istituto Pertini–Montini–Cuoco protagonista dell’innovazione formativa in Italia e in Europa

17 Gennaio 2026

Il Mistero di Sant’Antonio Abate vero protagonista della serata olimpica di Campobasso

3 Gennaio 2026

Capodanno Olimpico: Campobasso saluta la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026

2 Gennaio 2026

Leone, il Papa dei bambini: la scrittrice Laura Venezia racconta con le parole e le immagini il Papa Leone e la fine del Giubileo

2 Gennaio 2026

Il Natale che unisce: inclusione, identità e comunità nei Plessi dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Barone”

23 Dicembre 2025

La ‘Ndocciata della Tradizione chiude il mese del fuoco di Agnone

23 Dicembre 2025

Il Rettore dell’Unimol, Giuseppe Peter Vanoli, eletto nella Giunta della Conferenza dei Rettori

19 Dicembre 2025

Approvato lo Statuto della Film Commission. Cofelice: “Il Molise entra nel mondo delle grandi produzioni cinematografiche”

11 Dicembre 2025

Il molisano Gian Marco Iulietto vince la categoria “Innovative Leader” ai prestigiosi Law.com International Awards 2025

9 Dicembre 2025

A Montecitorio l’11^ edizione del Premio 100 Eccellenze Italiane va all’azienda molisana ‘Cantina Subacquea Le Profondità’

6 Dicembre 2025

Molise in crescita: turismo in forte ascesa e riconoscimenti dal Sole 24 Ore

18 Novembre 2025

“OrientaMolì”, a Isernia il progetto regionale dedicato all’orientamento formativo e professionale dei giovani molisani

17 Novembre 2025

L’AAST Molise a Millenium, l’evento culturale-turistico europeo dedicato a Guglielmo il Conquistatore

15 Novembre 2025

60^ Fiera Internazionale di Acqualagna, il tartufo bianco del Molise leader della manifestazione

12 Novembre 2025

Beniamino Caso, l’uomo del Matese che unì scienza, patria e libertà

9 Novembre 2025

A Castel del Giudice Study Trip con studenti da tutto il mondo

7 Novembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa