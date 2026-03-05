Campobasso, il Sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon alla direzione regionale della Lega

Il senatore Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e vice segretario nazionale del partito, presiederà la direzione regionale della Lega Molise che avrà luogo presso i locali della sede di Campobasso venerdì 6 marzo 2026, alle ore 17, in via Giuseppe Garibaldi n. 21.

Un’occasione per fare il punto non solo sull’attività del partito sul territorio, ma anche per parlare del referendum sulla riforma della giustizia e dei prossimi appuntamenti elettorali del 2026.

Lo ha annunciato Aldo Patriciello, parlamentare europeo e coordinatore regionale della Lega Molise, alla vigilia dell’incontro della direzione regionale del partito in programma presso la sede di Campobasso.

“La presenza del senatore Durigon ci fa molto piacere – ha spiegato l’eurodeputato molisano – È il segno di un’attenzione da parte del Governo per la nostra regione e del buon lavoro che tutta la famiglia della Lega Molise sta portando avanti con impegno, dedizione e passione. Sarà importante discutere con militanti, cittadini e la stampa presente dei temi all’ordine del giorno come il referendum ma non solo: penso – ha concluso Patriciello – alle attività sul territorio e alle prossime importanti manifestazioni a sostegno del Ponte sullo stretto e dei valori della nostra civiltà in programma a Messina e a Milano”.