La Regione Molise alla Borsa Internazionale del Turismo 2026 di Milano

“Un orgoglio essere anche quest’anno alla più importante manifestazione fieristica dedicata al turismo con il nostro Molise, le sue bellezze, tradizioni e sapori”, questo quanto dichiarato dal Consigliere Regionale Fabio Cofelice Delegato a Turismo e Cultura alla prima giornata della BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026 di Milano.

Al via la 42ª edizione di uno degli appuntamenti più rilevanti del turismo internazionale con il Molise che torna ad essere protagonista per la promozione delle proprie tradizioni e territori.

“Quest’anno – ha dichiarato il Consigliere Fabio Cofelice – abbiamo di nuovo voluto partecipare a quella che riteniamo essere una vetrina strategica per promuovere il territorio attraverso le sue eccellenze; questa, infatti, è un’ occasione che vede presenti istituzioni, operatori del settore, buyers e stakeholder, con l’ obiettivo di potenziare strategie di sviluppo e sostenere un’offerta turistica di qualità. Come Regione Molise ci poniamo in questa edizione della BIT con un elemento distintivo in più: innovazione e nuove tecnologie. Le eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche, che rappresentano gli elementi centrali della proposta molisana per questa edizione, vengono valorizzati anche attraverso la straordinaria novità del sistema ‘BrainArt’: una tecnologia avanzata che utilizza sensori indossabili per rilevare le sensazioni ed emozioni suscitate nei visitatori da una degustazione, da una fotografia o da un’immagine esposta nello stand, trasformando tali percezioni in una vera e propria opera d’arte. Un connubio tra promozione turistica e innovazione che punta a raccontare il territorio in modo immersivo ed emozionale; mentre il programma della Regione è un programma ricco e completo; con gli operatori che propongono quanto di meraviglioso il nostro territorio sa offrire e con le associazioni che portano in vetrina tradizioni, storia e cultura perché come mi piace sottolineare la presenza alla BIT va in questa direzione: raccontare un Molise autentico e competitivo, in grado di attrarre visitatori e investimenti all’interno di in un contesto sempre più internazionale e dinamico”.

Stand BIT 2026 Regione Molise

Programma

Martedì 10 Febbraio

Apertura

Crociati e Trinitari

Rievocazione storica in costume di epoca medievale

Ore 9,30

Progetto Muse

Presentazione video turismo esperienziale a Petacciato (CB)

Ore 10,00

Kairos, l’esperienza di un assaggio

Degustazione dell’Olio Evo con Eating Mindfulness e Brain Art

Ore 11,00

Il “Bar-Atto” di Don Anto’

Presentazione progetto turismo sostenibile

Ore 11,30

Workshop “Il Molise Spopola”

Iniziativa promossa dall’associazione Molise WOW

Ore 12,30

Cineturismo in Molise, potenzialità e sviluppo

Convegno che vedrà la partecipazione del Direttore di Italian Film Commission Jacopo Chessa

Ore 13,30

La regione dei tratturi

Presentazione del progetto Molise Trail

Ore 14,00

L’enogastronomia in Molise

Presentazione di una nuova guida a cura del comune di Termoli

Ore 15,00

L’antica arte del Merletto

Presentazione di una delle tradizioni più antiche affascinanti del territorio

Ore 15,30

Destination manager, il turismo del futuro

Parteciperanno, tra gli altri, ai lavori il presidente della Federazione dei Consorzi turistici del Piemonte (Piemonte Incoming) e Tiziana Magri (Founder Smart Experience Destination).

Ore 16,30

Il Molise in dieci tappe

Incontro con la giornalista de IlSole24Ore Laura Dominici

Ore 17,30

Focus sul turismo cooperativo

Convegno a cura di Confcooperative Molise e degustazione guidata di prodotti tipici con Brain Art

Mercoledì 11 febbraio

Apertura

Dolcezze in Molise

Degustazione a cura dell’antica pasticceria I Tre Pini di Trivento

Ore 9,30

Molisensi: il turismo del gusto

Degustazione degli Oli EVO del Parco dell’Olivo di Venafro

Ore 10,00

Nomadi digitali

Partecipa ai lavori Giancarlo Dell’Orco (Associazione italiana Nomadi Digitali)

Ore 11,00

La scoperta della biodiversità

L’Oasi WWF di Guardialfiera, tra immagini, suoni e degustazioni (Brain Art)

Ore 12,00

Sua maestà il Tartufo

Presentazione e degustazione con Brain Art di uno dei prodotti più amati del Molise

Ore 12,30

Turismo tra Futuro e Tradizione

Convegno dei più affascinanti usi e costumi del territorio e presentazione del progetto di turismo digitale (VisualArte)

Ore 13,30

Molise grandi firme

Show-cooking a cura di Chef Rufo, vincitore della Prova del Cuoco

Ore 14,30

La Dimora come nuova frontiera del Turismo

Presentazione di un innovativo progetto incentrato sull’esperienza

Ore 15,30

Terra di fuoco, vino e antica passione

La Ndocciata e la Festa dell’Uva al centro della presentazione dell’associazione Il Mandorlo

Ore 16,00

Panel: Turismo delle Radici e molisani nel mondo

Interverranno:

Fabio Cofelice, Consigliere delegato al Turismo, Regione Molise

Maria Tirabasso, Responsabile dell’ufficio “Rapporti con i Molisani nel mondo”

Giovanni Maria De Vita, Capo Ufficio VI – Turismo delle Radici DGIT, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Marina Gabrieli, Coordinatrice Programma Italea

Ore 16,00

Turismo DiVino

Degustazione con Brain Art di vini tipici molisani

Ore 16,30

Il regno di Tintilia

I migliori vini del Molise al centro di un percorso sensoriale unico che, anche attraverso Brain Art, restituisce le emozioni di una terra da vivere e raccontare

Ore 17,30

Aperitivo d’oliva

Il vero Happy Hour è con l’olio del Molise

Giovedì 12 febbraio

Ore 9,30

La regione dei tratturi

Presentazione del progetto Molise Trail

Ore 10,00

Tra Borghi della lettura e ciclovie

Convegno sul turismo lento ed esperienziale

Ore 11,00

Il “Bar-Atto” di Don Anto’

Presentazione progetto turismo sostenibile

Ore 11,30

L’antica arte del Merletto

Presentazione di una delle tradizioni più antiche affascinanti del territorio

Ore 12,00

Il turismo digitale

Presentazione del progetto VisualArte

Ore 12,30

Molisensi: il turismo del gusto

Degustazione degli Oli EVO del Parco dell’Olivo di Venafro

Ore 13,00

Terra di fuoco, vino e antica passione

La Ndocciata e la Festa dell’Uva al centro della presentazione dell’associazione Il Mandorlo