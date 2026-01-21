Politica

Conferenza dei Sindaci, il sindaco di Agnone Saia: “Segnali incoraggianti per ospedale di Agnone, pronti a incontro con Schillaci”

Photo of Redazione Redazione21 Gennaio 2026

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, interviene sulla riunione della Conferenza dei Sindaci che si è svolta nella giornata di ieri a Campobasso.

Emergono segnali incoraggianti per quanto riguarda l’ospedale di Agnone. Intanto – ha commentato Saiac’è un dato certo: il Piano Operativo va riscritto, quello elaborato dai commissari non è valido. Pertanto, il Caracciolo resta un presidio di area disagiata. In più, il presidente della Regione, Francesco Roberti, mi ha rassicurato sul suo impegno affinché l’ospedale di Agnone mantenga questo status anche nel nuovo POS. Anche noi, come amministrazione comunale, continueremo a lavorare per assicurarci che si proceda in tal senso.

Proprio nel corso della Conferenza dei Sindaci, abbiamo deliberato all’unanimità per impegnare i parlamentari Lancellotta e Della Porta a lavorare per affidare il ruolo di commissario alla sanità al presidente Roberti, così da avere una figura politica a cui rivolgerci direttamente.

Inoltre, come sindaci, presenteremo una proposta di emendamento al D.M. 70 e al D.M. 77 e si lavorerà sugli accordi di confine. Il direttivo della Conferenza – ha chiosato Saiaha dato anche la propria disponibilità per un incontro con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, incontro che lo stesso Roberti si è proposto di organizzare”.

 

