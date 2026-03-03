La Regione formalizza la costituzione della Film Commission Molise

La Film Commission Molise è realtà. Formalizzata davanti al notaio Eliodoro Giordano di Campobasso, presso l’Ufficio di Presidenza della Giunta regionale del Molise, è stata ufficialmente costituita: un passaggio storico per il settore audiovisivo della regione.

Attraverso la forma giuridica della Fondazione, che consentirà di attrarre investimenti privati, il nuovo organismo valorizzerà le professionalità locali e sosterrà lo sviluppo economico e turistico del territorio.

Presidente della Fondazione è il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. Entro il 30 giugno sarà invece definito il Consiglio di Amministrazione.

“La costituzione della Film Commission Molise – il commento del Presidente Roberti – segna il raggiungimento di un obiettivo fondamentale e dota il Molise di uno strumento essenziale per la promozione del nostro territorio. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro portato avanti in sinergia con il consigliere Fabio Cofelice, che si è impegnato con grande determinazione sotto ogni aspetto per arrivare oggi a uno strumento concreto, capace di rafforzare la nostra visione di crescita culturale ed economica. Sono tantissime le richieste che ci arrivano per poter girare film, cortometraggi, spot pubblicitari e altre produzioni che faranno da traino alla valorizzazione del Molise».

«Voglio ringraziare il Presidente Francesco Roberti, la Giunta e il Consiglio regionale – ha affermato il consigliere regionale Fabio Cofelice – Abbiamo creduto in questo progetto, grazie al quale il Molise avrà finalmente uno strumento legislativo capace di valorizzare il nostro territorio e i nostri giovani. L’aver intrapreso questo percorso ci ha permesso di scoprire come il Molise sia una terra ricca di talento e professionalità. Ritengo che questo sia un traguardo storico per tutti: per il nostro territorio, per i nostri magnifici luoghi e per i tanti giovani e professionisti, sui quali si fonderà questa iniziativa. Inizia una nuova fase che ci porterà a competere nel panorama audiovisivo nazionale e internazionale».