Politica

La Regione formalizza la costituzione della Film Commission Molise

Photo of Redazione Redazione3 Marzo 2026

La Film Commission Molise è realtà. Formalizzata davanti al notaio Eliodoro Giordano di Campobasso, presso l’Ufficio di Presidenza della Giunta regionale del Molise, è stata ufficialmente costituita: un passaggio storico per il settore audiovisivo della regione.

Attraverso la forma giuridica della Fondazione, che consentirà di attrarre investimenti privati, il nuovo organismo valorizzerà le professionalità locali e sosterrà lo sviluppo economico e turistico del territorio.

Presidente della Fondazione è il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. Entro il 30 giugno sarà invece definito il Consiglio di Amministrazione.

“La costituzione della Film Commission Molise – il commento del Presidente Robertisegna il raggiungimento di un obiettivo fondamentale e dota il Molise di uno strumento essenziale per la promozione del nostro territorio. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro portato avanti in sinergia con il consigliere Fabio Cofelice, che si è impegnato con grande determinazione sotto ogni aspetto per arrivare oggi a uno strumento concreto, capace di rafforzare la nostra visione di crescita culturale ed economica. Sono tantissime le richieste che ci arrivano per poter girare film, cortometraggi, spot pubblicitari e altre produzioni che faranno da traino alla valorizzazione del Molise».

«Voglio ringraziare il Presidente Francesco Roberti, la Giunta e il Consiglio regionale – ha affermato il consigliere regionale Fabio CofeliceAbbiamo creduto in questo progetto, grazie al quale il Molise avrà finalmente uno strumento legislativo capace di valorizzare il nostro territorio e i nostri giovani. L’aver intrapreso questo percorso ci ha permesso di scoprire come il Molise sia una terra ricca di talento e professionalità. Ritengo che questo sia un traguardo storico per tutti: per il nostro territorio, per i nostri magnifici luoghi e per i tanti giovani e professionisti, sui quali si fonderà questa iniziativa. Inizia una nuova fase che ci porterà a competere nel panorama audiovisivo nazionale e internazionale».

Photo of Redazione Redazione3 Marzo 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

In Molise un Numero Unico per le Emergenze: dal 3 marzo in funzione il NUE 112

3 Marzo 2026

Ex Roxy, Gravina (M5S): “Progetto da 35 milioni senza chiarezza né analisi”

2 Marzo 2026

Il Consiglio regionale del Molise istituisce il Garante dei diritti delle persone con disabilità

24 Febbraio 2026

Ricostruzione post-sisma 2018, entro marzo le richieste per il Fondo 1-bis: sette milioni per i costi aggiuntivi

17 Febbraio 2026

La Regione Molise alla Borsa Internazionale del Turismo 2026 di Milano

10 Febbraio 2026

ANCE Molise: temi del settore sul tavolo parlamentare

10 Febbraio 2026

Green Community, la Regione Molise investe sulla montagna: oltre 3,5 milioni di euro per lo sviluppo sostenibile dei territori

9 Febbraio 2026

All’assessorato regionale all’Agricoltura riunito il Tavolo Verde

6 Febbraio 2026

Tavolo Stellantis al MIMIT a Roma. Stellantis punta su Termoli per cambio e motori. Roberti e Di Lucente: “Confermata la centralità dello stabilimento molisano”

30 Gennaio 2026

Trasporto pubblico locale, Primiani: “Basta ambiguità. Stop alle concessioni per chi non paga i lavoratori”

28 Gennaio 2026

AGEA, Molise diventa il laboratorio nazionale del governo dei dati agricoli ambientali e forestali

28 Gennaio 2026

Giorno della Memoria, il messaggio del Presidente Francesco Roberti

27 Gennaio 2026

Forza Italia, Cefaratti: “Un’idea liberale che riparte dai territori e che è completamente alternativa alle sinistre”

24 Gennaio 2026

A Roma il Ministro Fitto incontra i sindaci ANCI e presenta l’agenda per le città dell’Unione Europea

23 Gennaio 2026

A Palazzo D’Aimmo elezioni di metà mandato: Pallante confermato Presidente. I vice sono Passarelli e Primiani

23 Gennaio 2026

Trasporto pubblico in crisi in Molise: stipendi non pagati, lavoratori in mobilitazione

22 Gennaio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa