Politica

In Molise un Numero Unico per le Emergenze: dal 3 marzo in funzione il NUE 112

Photo of Redazione Redazione3 Marzo 2026

Garantire una risposta tempestiva nella gestione delle chiamate di emergenza, ottimizzare l’impiego delle risorse e diminuire l’incidenza delle false chiamate tramite lo sviluppo di una capacità di filtro, in coerenza con i requisiti del servizio previsti dalla normativa europea e recepiti in quella nazionale.

Questi alcuni dei principali vantaggi offerti dall’istituzione del servizio del Numero Unico di Emergenza 112 (NUE 112), gratuito, raggiungibile da rete fissa e mobile, valido in tutta l’Unione Europea e in grado di fornire una risposta standardizzata alle emergenze, integrando i principali servizi di soccorso italiani.

Seguendo il modello già adottato in diverse regioni italiane, anche il Molise è pronto ad adeguarsi al numero unico di emergenza e la città di Isernia si prepara alla messa in funzione della Centrale Unica di Risposta a partire da domani, martedì 3 marzo.

L’obiettivo è stato raggiunto in piena sinergia con la Commissione consultiva del Ministero dell’Interno, nella quale sono rappresentate tutte le componenti del NUE 112 e con il supporto, a livello territoriale, della Prefettura capoluogo di Regione.

Si evidenzia che le attuali numerazioni di emergenza (112 Carabinieri, 113 Polizia, 115 Vigili del Fuoco, 118 Soccorso sanitario) restano valide ed attive anche dopo l’attivazione del Numero Unico di Emergenza 1-1-2 in Molise. Il cittadino che compone la numerazione dell’emergenza 112 Carabinieri, 113 Polizia, 115 Vigili del Fuoco o 118 Soccorso sanitario, viene automaticamente reindirizzato alla Centrale Unica di Risposta Molise del Numero Unico di Emergenza 1-1-2, senza la necessità di cambiare le abitudini.

