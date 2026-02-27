News dal Molise

Roma, la presidente regionale Laura Praitano al Coni per il centenario FISE

27 Febbraio 2026

In occasione del centenario della Federazione Italiana Sport Equestri, la presidente delegata della Fise MoliseLaura Praitano, ha preso parte alla conferenza stampa presso il Salone d’Onore del Coni, insieme a tutti i presidenti delle federazioni regionali.

Consegnato un attestato di benemerenza agli ex presidenti che hanno preceduto l’attuale, Marco Di Paola, e a tutti i medaglisti Fise per le olimpiadi e le paralimpiadi.

Presenti alla cerimonia anche il presidente Coni Luciano Buonfiglio, l’ex presidente Giovanni Malagò, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e il presidente del Comitato italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis.

“Essere presente al primo di una serie di appuntamenti che la Fise ha programmato per il 2026, anno del centenario dalla sua nascita – ha dichiarato Laura Praitano – è per me motivo di grande orgoglio. Averlo fatto nella Casa dello Sport, ovvero il Coni, ha rappresentato un prestigio ancora maggiore perché, come ricordava il presidente Malagò, l’equitazione ha rappresentato il primo sport grazie al quale l’Italia ha portato a casa un oro olimpico, conquistato dal conte e cavaliere Gian Giorgio Trissino, ai Giochi Olimpici di Parigi 1900.”

