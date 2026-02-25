News dal Molise

Sesto Campano celebra i 100 anni di Adele Martinelli: un secolo di arte, coraggio e modernità

Non soltanto un compleanno, seppure di quelli straordinari, ma anche la testimonianza di un secolo vissuto con coraggio, eleganza e con una visione del mondo che ha sempre anticipato i tempi. La comunità di Sesto Campano ha celebrato con affetto Adele Martinelli, che oggi ha festeggiato l’eccezionale traguardo dei 100 anni. Una vita attraversata con determinazione, spirito pionieristico e una mentalità sempre aperta e moderna, che l’hanno resa negli anni un punto di riferimento umano e culturale per l’intera cittadinanza.

Per l’occasione, il sindaco Eustachio Macari, insieme all’Amministrazione comunale, ha fatto visita alla centenaria presso la sua abitazione, portandole l’abbraccio, il calore e gli auguri ufficiali a nome di tutta la comunità sestolese. Un momento di grande emozione, che non è stato una semplice visita formale, ma ha rappresentato un’occasione di autentica condivisione.

Ultima di otto figli, Adele Martinelli ha vissuto in prima persona le difficoltà del periodo bellico e del dopoguerra, affrontando con forza e determinazione le sfide di un’epoca complessa. Donna indipendente e all’avanguardia, si è sempre distinta per il suo approccio innovativo alla vita, capace di vivere la propria femminilità e la maternità con uno spirito anticonformista. Madre di tre figli, all’impegno familiare ha saputo coniugare un’innata vocazione culturale e artistica. La sua passione per la pittura, infatti, l’ha vista partecipare, nel corso degli anni a numerose mostre, facendone un’orgogliosa portavoce del nome di Sesto Campano nel mondo, anche oltre i confini nazionali, attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Accanto ai riconoscimenti ottenuti nel campo dell’arte, ha saputo guadagnare la stima dei compaesani anche sul fronte lavorativo. Come libera professionista, è stata protagonista nella diffusione della celebre enciclopedia per ragazzi ‘I Quindici’, che ha portato nelle case di Sesto Campano contribuendo ad arricchire la formazione culturale di tante famiglie del territorio.

A festeggiarla, oltre alle istituzioni, la sua amata famiglia, con i figli Carlo, Alberto e Paola e la nuora Alina, custodi di un’eredità umana straordinariamente attuale.

“A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Macari – rivolgo alla signora Adele Martinelli i più sentiti auguri per questo prestigioso traguardo. Il suo percorso di vita rappresenta oggi un esempio di resilienza, indipendenza e amore per la conoscenza: valori che continuano a ispirare le nuove generazioni. Celebrare i 100 anni di una nostra concittadina significa non solo rendere omaggio alla sua storia personale, ma anche riaffermare il valore di una comunità unita, dove i rapporti interpersonali rappresentano ancora un elemento fondamentale del vivere quotidiano. Momenti come questi ci ricordano l’importanza di custodire la nostra memoria collettiva e, allo stesso tempo, di guardare al futuro con consapevolezza, traendo forza dalle nostre radici”.

