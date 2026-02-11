News dal Molise

Musica e solidarietà al Teatro Savoia di Campobasso: un evento a sostegno di ADMO Molise

Photo of Redazione Redazione11 Febbraio 2026

La musica diventa strumento di solidarietà e impegno civile con l’evento musicale in programma venerdì 13 febbraio presso il Teatro Savoia di Campobasso, organizzato da ADMO Molise in collaborazione con il Lions Club di Campobasso e il Rotary Club Campobasso.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività di sensibilizzazione di ADMO Molise, impegnata da anni nella promozione della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, un gesto semplice ma potenzialmente salvavita.

La serata offrirà al pubblico un momento di grande valore artistico ed emotivo, unendo spettacolo e solidarietà in un contesto culturale di prestigio per la città.

«Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per avvicinare la comunità al tema della donazione – spiega il Presidente di ADMO Eugenio Astore – perché informare e sensibilizzare significa dare speranza concreta a chi è in attesa di una possibilità di vita».

La collaborazione tra ADMO Molise, Lions Club di Campobasso e Rotary Club Campobasso testimonia ancora una volta l’importanza del lavoro sinergico tra associazioni e realtà del territorio, unite da valori comuni di solidarietà, servizio e responsabilità sociale.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alle attività di informazione e sensibilizzazione di ADMO Molise, rivolte in particolare ai giovani, per diffondere la cultura della donazione e ampliare il numero dei potenziali donatori iscritti al Registro Nazionale.

Photo of Redazione Redazione11 Febbraio 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Jamme Bbelle fa tappa a Gambatesa con ‘Sci benedette sti badante’

11 Febbraio 2026

Trionfo e Cuore a Chieti: Verardi e Di Pasquale Dominano il Campionato FINP

11 Febbraio 2026

Il Comune ha abbandonato le contrade, Cefaratti: “Non esistono campobassani di Serie B”

9 Febbraio 2026

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise segna otto gol sul campo del Melilli

7 Febbraio 2026

Primo premio agli alunni della Montini al Concorso Nazionale “Antonino Scopelliti”

7 Febbraio 2026

Serie C, il Campobasso rafforza la corsia sinistra con Edoardo Olivieri

3 Febbraio 2026

Pallacanestro serie A1, la Magnolia Campobasso ospita la Dinamo Sassari. All’Arena sul parquet alle 12

1 Febbraio 2026

Padre Raffaele, Sant’Elia a Pianisi ricorda il “Monaco Santo” a 125 anni dalla morte

31 Gennaio 2026

Robotica e talento: la Colozza sul podio alla FIRST® LEGO® League Molise 2025-26

29 Gennaio 2026

Ance Molise scrive agli enti appaltanti per rammentare la finestra temporale di febbraio sul caro materiali

28 Gennaio 2026

Campobasso, all’I.C. ‘Colozza’ celebrata la Giornata della Memoria

28 Gennaio 2026

“Addiction – Chi conduce i giochi?”: al via il piano del Comune di Campobasso contro le dipendenze nelle scuole

26 Gennaio 2026

Uil Pensionati Molise: “Sulla non autosufficienza si gioca la dignità degli anziani: basta rinvii sulla VMU”

26 Gennaio 2026

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise batte il Soverato

25 Gennaio 2026

Bocce, a Campobasso e in Molise 111 coppie per la gara nazionale 3° Trofeo Cristiano Paparella

23 Gennaio 2026

Scuola “Colozza”: proseguono gli Open Day per le iscrizioni del prossimo anno

23 Gennaio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa