Musica e solidarietà al Teatro Savoia di Campobasso: un evento a sostegno di ADMO Molise

La musica diventa strumento di solidarietà e impegno civile con l’evento musicale in programma venerdì 13 febbraio presso il Teatro Savoia di Campobasso, organizzato da ADMO Molise in collaborazione con il Lions Club di Campobasso e il Rotary Club Campobasso.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività di sensibilizzazione di ADMO Molise, impegnata da anni nella promozione della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, un gesto semplice ma potenzialmente salvavita.

La serata offrirà al pubblico un momento di grande valore artistico ed emotivo, unendo spettacolo e solidarietà in un contesto culturale di prestigio per la città.

«Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per avvicinare la comunità al tema della donazione – spiega il Presidente di ADMO Eugenio Astore – perché informare e sensibilizzare significa dare speranza concreta a chi è in attesa di una possibilità di vita».

La collaborazione tra ADMO Molise, Lions Club di Campobasso e Rotary Club Campobasso testimonia ancora una volta l’importanza del lavoro sinergico tra associazioni e realtà del territorio, unite da valori comuni di solidarietà, servizio e responsabilità sociale.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alle attività di informazione e sensibilizzazione di ADMO Molise, rivolte in particolare ai giovani, per diffondere la cultura della donazione e ampliare il numero dei potenziali donatori iscritti al Registro Nazionale.