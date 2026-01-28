Campobasso, all’I.C. ‘Colozza’ celebrata la Giornata della Memoria

Il Dipartimento di Lettere dell’I. C. Colozza di Campobasso ha organizzato, per il 27 gennaio “Giornata della Memoria”, un incontro-dibattito con lo Storico Prof. Matteo Napolitano, Docente di Storia delle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi del Molise.

Dopo l’introduzione della Dirigente scolastica Carla Quaranta che ha richiamato l’importanza dell’evento, il Prof. Napolitano ha accompagnato gli studenti delle classi terze in un articolato e ricco percorso di conoscenza del dramma della SHOAH, subita dagli ebrei nel corso della Seconda guerra mondiale ad opera dei nazisti.

Uno studente, Lorenzo, ha recitato la toccante poesia “Se questo è un uomo” di Primo Levi, stimolando così riflessioni profonde e contestualizzate.

Il prof. Napolitano, anche grazie alle numerose domande poste dagli studenti, ha sottolineato diversi valori da perseguire e difendere: la memoria (individuale e collettiva); la tolleranza; la conoscenza critica dei fatti storici; il rispetto tra i singoli e tra i popoli.

La rilettura della Shoah e del dramma della Seconda guerra mondiale ha consentito al Prof. Napolitano di “agganciare” la storia all’attualità, che presenta situazioni di estrema gravità e di profondo pericolo, dimostrando che, per l’uomo contemporaneo, la STORIA non è stata e non è maestra di vita!

La profondità delle domande e delle osservazioni degli alunni lasciano sperare che un mondo diverso sia possibile, un mondo di pace DISARMATA e DISARMANTE, come direbbe Papa LEONE XIV.

Alla fine dell’incontro, gli studenti sono stati accompagnati dalle note della canzone “Auschwitz” di Francesco Guccini, che nell’ultima strofa così recita:

“Io chiedo quando sarà

Che l’uomo potrà imparare

A vivere senza ammazzare

E il vento si poserà

E il vento si poserà”.