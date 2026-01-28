News dal Molise

Campobasso, all’I.C. ‘Colozza’ celebrata la Giornata della Memoria

Photo of Redazione Redazione28 Gennaio 2026

Il Dipartimento di Lettere dell’I. C. Colozza di Campobasso ha organizzato, per il 27 gennaio  “Giornata della Memoria”, un incontro-dibattito con lo Storico Prof. Matteo Napolitano, Docente di Storia delle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi del Molise.

Dopo l’introduzione della Dirigente scolastica Carla Quaranta che ha richiamato l’importanza dell’evento, il Prof. Napolitano ha accompagnato gli studenti delle classi terze in un articolato e ricco percorso di conoscenza del dramma della SHOAH, subita dagli ebrei nel corso della Seconda guerra mondiale ad opera dei nazisti.

Uno studente, Lorenzo, ha recitato la toccante poesia “Se questo è un uomo” di Primo Levi, stimolando così riflessioni profonde e contestualizzate.

Il prof. Napolitano, anche grazie alle numerose domande poste dagli studenti, ha sottolineato diversi valori da perseguire e difendere: la memoria (individuale e collettiva); la tolleranza; la conoscenza critica dei fatti storici; il rispetto tra i singoli e tra i popoli.

La rilettura della Shoah e del dramma della Seconda guerra mondiale ha consentito al Prof. Napolitano di “agganciare” la storia all’attualità, che presenta situazioni di estrema gravità e di profondo pericolo, dimostrando che, per l’uomo contemporaneo, la STORIA non è stata e non è maestra di vita!

La profondità delle domande e delle osservazioni degli alunni lasciano sperare che un mondo diverso sia possibile, un mondo di pace DISARMATA e DISARMANTE, come direbbe Papa LEONE XIV.

Alla fine dell’incontro, gli studenti sono stati accompagnati dalle note della canzone “Auschwitz” di Francesco Guccini, che nell’ultima strofa così recita:

“Io chiedo quando sarà
Che l’uomo potrà imparare
A vivere senza ammazzare
E il vento si poserà
E il vento si poserà”.

Photo of Redazione Redazione28 Gennaio 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

“Addiction – Chi conduce i giochi?”: al via il piano del Comune di Campobasso contro le dipendenze nelle scuole

26 Gennaio 2026

Uil Pensionati Molise: “Sulla non autosufficienza si gioca la dignità degli anziani: basta rinvii sulla VMU”

26 Gennaio 2026

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise batte il Soverato

25 Gennaio 2026

Bocce, a Campobasso e in Molise 111 coppie per la gara nazionale 3° Trofeo Cristiano Paparella

23 Gennaio 2026

Scuola “Colozza”: proseguono gli Open Day per le iscrizioni del prossimo anno

23 Gennaio 2026

Aggressione a Campodipietra, Di Giacomo: “Un caso nazionale sugli arresti domiciliari che non garantiscono sicurezza”

22 Gennaio 2026

Gaia Verardi brilla al 3° Meeting “Città di Lanciano” con un record personale

21 Gennaio 2026

Bocce, juniores molisani protagonisti al 23° Trofeo Città di Tolentino

21 Gennaio 2026

Campobasso, consegnati gli alamari ai 187 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato

20 Gennaio 2026

Pallacanestro Serie A1, la Magnolia Campobasso contro il San Martino di Lupari senza Morrison

18 Gennaio 2026

Calcio a 5 serie A2 Élite, pari del Cln Cus Molise sul campo dell’Academy Pescara

17 Gennaio 2026

Centri per l’impiego del Piemonte “affidati” al Molise, nuovo prestigioso incarico a società campobassana

15 Gennaio 2026

“Sappiamo cosa stiamo usando?”: l’I.C. “Igino Petrone” apre il dibattito sull’Intelligenza Artificiale

15 Gennaio 2026

Inner Wheel Club di Campobasso e ASD Aps Burraco Molise insieme per un torneo di burraco di beneficenza

14 Gennaio 2026

Concorso nazionale “I colori della vita”: aperte le iscrizioni per l’edizione 2025/2026

13 Gennaio 2026

Firmato a Roma il protocollo Corecom Ucsi

13 Gennaio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa