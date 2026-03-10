Avvio procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio – Impianto fotovoltaico 9,85 MWp – Laterlite SpA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art.16 ss. del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii.

SI COMUNICA QUANTO SEGUE:

la Società LATERLITE S.P.A. (P.IVA 02193140346), con sede in Solignano (PR), (frazione: Rubbiano) via Vittorio Veneto n. 30, ha presentato in data 31/07/2024 istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. 387/2003 (di cui al prot. n. 107742 del 07/08/2024 della Regione Molise), per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale DC di 9,85 MWp e potenza in AC di 8,5 MW e delle relative opere di connessione alla Rete di E-distribuzione nei Comuni di Bojano (CB), Macchiagodena (IS) e San Massimo (CB);

la soluzione di connessione avente codice di rintracciabilità 388302179, accettata dal proponente prevede che l’impianto venga connesso alla rete di trasmissione nazionale mediante la realizzazione di un cavidotto in parte interrato e in parte aereo, di collegamento tra l’impianto e una nuova cabina di consegna, a sua volta collegata in antenna da cabina primaria AT/MT di San Massimo.

Il progetto è ricompreso nella categoria progettuale elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., lettera b) “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW” del punto 2 “Industria energetica ed estrattiva”, e pertanto con riferimento alle procedure di verifica ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006 e della L.R. n. 21/2000, è soggetto a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’allegato IV parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’allegato 2 alla L.R. n. 21/2000 ed a Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della D.G.R. n. 486/2009;

La Società ha presentato, secondo le modalità disciplinate dalla normativa Regionale, istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale presso il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise in data 31/07/2024 (prot. acquisizione Regionale n. 107732 del 07/08/2024) coordinata con quella di Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto dalla DGR n. 304/2021;

Con l’istanza di avvio del procedimento la Società ha richiesto che tali opere siano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e contestualmente ha formulato richiesta di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le particelle di cui al Piano Particellare di Esproprio allegato al progetto, nel quale ha specificatamente indicato se trattasi di particelle destinate all’esproprio, occupazione temporanea e/o asservimento;

Con Determina Dirigenziale del Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale n. 5820 del 02/10/2025 il progetto è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale recante tuttavia, l’obbligo di ottemperare alle condizioni ambientali esplicitate nella relazione istruttoria di Arpa Molise, secondo quanto ivi stabilito e secondo le modalità descritte nell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 così come sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 104/2017 avvalendosi, ai sensi del richiamato art. 28 comma 2) dell’ARPA Molise;

Con nota del Servizio Programmazione Politiche Energetiche prot. n. 159769 del 07/11/2025 è stato trasmesso l’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 e l’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 con richiesta di pubblicazione alla Società sui giornali a tiratura nazionale e locale e ai Comuni ai rispettivi Albi Pretori;

La Regione Molise ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso sul sito informatico Regionale in data 07/11/2025 (Pubblicazione n. 2025. 7821) per un periodo di 20 giorni;

Il Comune di Bojano ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio comunale dal 11/11/2025 al 1/12/2025;

Il Comune di Macchiagodena ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso all’albo comunale dal 12/11/2025 al 2/12/2025 al N° di pubblicazione 820;

Il Comune di San Massimo ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso all’albo comunale dal 10/11/2025 al 30/11/2025 (reg.472/2025);

La Provincia di Campobasso ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso all’albo Provinciale dal 13/11/2025 al 3/12/2025 (reg.2813/2025);

La Provincia di Isernia ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso all’albo Provinciale dal 26/11/2025 al 16/12/2025 (reg.1039/2025);

La Società ha dato evidenza della pubblicazione dell’avviso sul quotidiano Nazionale Italia Oggi in data 18/11/2025 e della pubblicazione sul quotidiano locale Primo Piano Molise in data 24/11/2025;

con nota del Servizio Programmazione Politiche Energetiche prot. n. 167376/2025 del 25/11/2025 è stata convocata la conferenza di sevizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis) della L. n. 241/1990, per l’approvazione del progetto, indicando quale termine ultimo per l’espressione del parare 45 giorni dal ricevimento della nota di convocazione;

PRESO ATTO che all’esito dei termini previsti per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, non sono pervenute osservazioni alla pubblicazione di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e considerato che nelle more dell’approvazione del progetto è previsto lo svolgimento della procedura di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001;

SI DICHIARA

che con il presente avviso ha inizio la fase istruttoria del procedimento indicato in oggetto

SI RENDE NOTO INOLTRE QUANTO SEGUE

Modalità di pubblicazione

Il presente avviso, tra cui l’elenco dei fogli e particelle interessate all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, con indicazione specifica delle particelle interessate da esproprio, occupazione temporanea e/o asservimento, viene pubblicato per venti (20) giorni consecutivi:

sul sito informatico della Regione Molise;

sul sito informatico della Provincia di Campobasso;

sul sito informatico della Provincia di Isernia;

sull’Albo Pretorio on line del Comune di Bojano (CB), San Massimo (CB) e Macchiagodena (IS);

Presso gli uffici dei Comuni interessati dall’impianto e dalle opere connesse indicati in oggetto, dovrà essere depositata su iniziativa del proponente, in duplice copia, la sintesi tecnica dell’intervento, riportante i dati tecnici dell’impianto, le ditte catastali interessate, con indicazione dei relativi fogli di mappa e particelle catastali, nonché una corografia riportante chiara evidenza delle particelle interessate.

Intestatari risultanti nei registri catastali interessati dal procedimento del vincolo preordinato all’esproprio

ELENCO DELLE AREE INTERESSATE DA ESPROPRIO PER ASSERVIMENTO

CAVIDOTTO INTERRATO – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – COMUNE DI BOJANO

Foglio 17, particella 197, titolare DOGANIERI DOMENICO, nato a SPINETE (CB) il 18/02/1951, codice ﬁ scale DGNDNC51B18I910T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 17, particella 2, titolare DOGANIERI FILIPPO, nato a SPINETE (CB) il 06/12/1947, codice fiscale DGNFPP47T06I910C, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 17, particella 133, titolare CALABRESE ANNA, nato a ISERNIA (IS) il 26/03/1983, codice ﬁ scale CLBNNA83C66E335U, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 133, titolare CALABRESE DONATA, nato a BOJANO (CB) il 07/01/1975, codice ﬁ scale CLBDNT75A47A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 133, titolare CALABRESE EMANUELA, nato a ISERNIA (IS) il 26/03/1983, codice fiscale CLBMNL83C66E335E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 133, titolare CALABRESE GIUSEPPE, nato a ISERNIA (IS) il 11/06/1986, codice ﬁ scale CLBGPP86H11E335G, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 133, titolare CALABRESE LUCIA, nato a BOJANO (CB) il 11/05/1979, codice fiscale CLBLCU79E51A930N, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 133, titolare CALABRESE PIETRO, nato a BOJANO (CB) il 26/12/1977, codice ﬁ scale CLBPTR77T26A930M, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 133, titolare CALABRESE TERESA, nato a BOJANO (CB) il 15/03/1973, codice ﬁ scale CLBTRS73C55A930Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 133, titolare CIFELLI CLEMENTINA, nato a CASTELPETROSO (IS) il 04/11/1950, codice ﬁ scale CFLCMN50S44C246H, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/8 | Foglio 17, particella 148, titolare CALABRESE ANNA, nato a ISERNIA (IS) il 26/03/1983, codice ﬁ scale CLBNNA83C66E335U, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 148, titolare CALABRESE DONATA, nato a BOJANO (CB) il 07/01/1975, codice ﬁ scale CLBDNT75A47A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 148, titolare CALABRESE EMANUELA, nato a ISERNIA (IS) il 26/03/1983, codice ﬁ scale CLBMNL83C66E335E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 148, titolare CALABRESE GIUSEPPE, nato a ISERNIA (IS) il 11/06/1986, codice ﬁ scale CLBGPP86H11E335G, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 148, titolare CALABRESE LUCIA, nato a BOJANO (CB) il 11/05/1979, codice ﬁ scale CLBLCU79E51A930N, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 148, titolare CALABRESE PIETRO, nato a BOJANO (CB) il 26/12/1977, codice ﬁ scale CLBPTR77T26A930M, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 148, titolare CALABRESE TERESA, nato a BOJANO (CB) il 15/03/1973, codice ﬁ scale CLBTRS73C55A930Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 148, titolare CIFELLI CLEMENTINA, nato a CASTELPETROSO (IS) il 04/11/1950, codice ﬁ scale CFLCMN50S44C246H, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/8 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE MADDALENA, nato a BOJANO (CB) il 03/03/1973, codice ﬁ scale CLBMDL73C43A930D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE TERESA, nato a BOJANO (CB) il 15/07/1969, codice ﬁ scale CLBTRS69L55A930C , diritto: PROPRIETA’, quota: 6/31 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE ANNA, nato a ISERNIA (IS) il 26/03/1983, codice ﬁ scale CLBNNA83C66E335U, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/32 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE DONATA, nato a BOJANO (CB) il 07/01/1975, codice ﬁ scale CLBDNT75A47A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/32 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE EMANUELA, nato a ISERNIA (IS) il 26/03/1983, codice ﬁ scale CLBMNL83C66E335E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/32 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE GIUSEPPE, nato a ISERNIA (IS) il 11/06/1986, codice ﬁ scale CLBGPP86H11E335G, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/32 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE LUCIA, nato a BOJANO (CB) il 11/05/1979, codice ﬁ scale CLBLCU79E51A930N, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/32 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE PIETRO, nato a BOJANO (CB) il 26/12/1977, codice ﬁ scale CLBPTR77T26A930M, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/32 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE TERESA, nato a BOJANO (CB) il 15/03/1973, codice fiscale CLBTRS73C55A930Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 0/1 | Foglio 17, particella 113, titolare CIFELLI CLEMENTINA, nato a CASTELPETROSO (IS) il 04/11/1950, codice fiscale CFLCMN50S44C246H, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/8 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE CARMINE, nato a BOJANO (CB) il 25/07/1972, codice ﬁ scale CLBCMN72L25A930I, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE DONATO, nato a BOJANO (CB) il 02/01/1962, codice fiscale CLBDNT62A02A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE FRANCO, nato a BOJANO (CB) il 04/01/1974, codice fiscale CLBFNC74A04A930V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 16/02/1968, codice ﬁ scale CLBGNN68B16A930P, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE MARIO, nato a BOJANO (CB) il 20/04/1970, codice ﬁ scale CLBMRA70D20A930K, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 17, particella 113, titolare CALABRESE VITTORIO, nato a BOJANO (CB) il 27/11/1965, codice fiscale CLBVTR65S27A930O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 17, particella 267, titolare CALABRESE ANNA, nato a ISERNIA (IS) il 26/03/1983, codice ﬁ scale CLBNNA83C66E335U, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 267, titolare CALABRESE DONATA, nato a BOJANO (CB) il 07/01/1975, codice ﬁ scale CLBDNT75A47A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 267, titolare CALABRESE EMANUELA, nato a ISERNIA (IS) il 26/03/1983, codice ﬁ scale CLBMNL83C66E335E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 267, titolare CALABRESE GIUSEPPE, nato a ISERNIA (IS) il 11/06/1986, codice ﬁ scale CLBGPP86H11E335G, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 267, titolare CALABRESE LUCIA, nato a BOJANO (CB) il 11/05/1979, codice ﬁ scale CLBLCU79E51A930N, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 267, titolare CALABRESE PIETRO, nato a BOJANO (CB) il 26/12/1977, codice ﬁ scale CLBPTR77T26A930M, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 267, titolare CALABRESE TERESA, nato a BOJANO (CB) il 15/03/1973, codice ﬁ scale CLBTRS73C55A930Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/11 | Foglio 17, particella 267, titolare CIFELLI CLEMENTINA, nato a CASTELPETROSO (IS) il 04/11/1950, codice ﬁ scale CFLCMN50S44C246H, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/8 | Foglio 17, particella 269, titolare CALABRESE MADDALENA, nato a BOJANO (CB) il 03/03/1973, codice ﬁ scale CLBMDL73C43A930D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 17, particella 269, titolare CALABRESE TERESA, nato a BOJANO (CB) il 15/07/1969, codice ﬁ scale CLBTRS69L55A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 17, particella 268, titolare CALABRESE CARMINE, nato a BOJANO (CB) il, codice ﬁ scale CLBCMN72L25A930I, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 17, particella 268, titolare CALABRESE DONATO, nato a BOJANO (CB) il 21/01/1962, codice ﬁ scale CLBDNT62A02A930C, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 17, particella 268, titolare CALABRESE MARIO, nato a BOJANO (CB) il 20/04/1970, codice ﬁ scale CLBMRA70D20A930K, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 17, particella 268, titolare DURANTE RACHELE, nato a SPINETE (CB) il 11/05/1934, codice ﬁ scale DRNRHL34E51I910P, diritto: USUFRUTTO, quota: nan | Foglio 17, particella 128, titolare CALABRESE MADDALENA, nato a BOJANO (CB) il 03/03/1973, codice ﬁ scale CLBMDL73C43A930D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 17, particella 128, titolare CALABRESE TERESA, nato a BOJANO (CB) il 15/07/1969, codice ﬁ scale CLBTRS69L55A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 17, particella 191, titolare TIBERIO CARLANTONIO, nato a NAPOLI (NA) il 04/08/1913, codice ﬁ scale TBRCLN13M04F839Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 17, particella 191, titolare TIBERIO CAROLINA, nato a NAPOLI (NA) il 23/02/1909, codice ﬁ scale TBRCLN09B63F839J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 17, particella 191, titolare TIBERIO PIETRO, nato a SAN GIULIANO DEL SANNIO CB il 19/11/1918, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 17, particella 191, titolare TIBERIO ROSA, nato a NAPOLI (NA) il 07/10/1911, codice ﬁ scale TBRRS011R47F839O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 17, particella 190, titolare TIBERIO CARLANTONIO, nato a NAPOLI (NA) il 04/08/1913, codice ﬁ scale TBRCLN13M04F839Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 17, particella 190, titolare TIBERIO CAROLINA, nato a NAPOLI (NA) il 23/02/1909, codice ﬁ scale TBRCLN09B63F839J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 17, particella 190, titolare TIBERIO PIETRO, nato a SAN GIULIANO DEL SANNIO CB il 19/11/1918, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 17, particella 190, titolare TIBERIO ROSA, nato a NAPOLI (NA) il 07/10/1911, codice ﬁ scale TBRRS011R47F839O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 81, titolare PATULLO CARMELINA, nato a BOJANO (CB) il 15/03/1965, codice ﬁ scale PTLCML65C55A930V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/32 | Foglio 20, particella 81, titolare PATULLO SALVATORE, nato a SVIZZERA (EE) il 13/10/1971, codice ﬁ scale PTLSVT71R13Z133M, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/32 | Foglio 20, particella 81, titolare SIMONCINI DANIELA, nato a BOJANO (CB) il 14/07/1977, codice ﬁ scale SMNDNL77L54A930P, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 81, titolare SIMONCINI GIOVANNA, nato a CAMPOBASSO (CB) il 07/07/1972, codice ﬁ scale SMNGNN72L47B519H, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 81, titolare SPINA ASSUNTA, nato a BOJANO (CB) il 16/11/1963, codice ﬁ scale SPNSNT63S56A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 81, titolare SPINA DOMENICO, nato a BOJANO (CB) il 29/10/1934, codice ﬁ scale SPNDNC34R29A930J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/16 | Foglio 20, particella 81, titolare SPINA PIETRO, nato a SVIZZERA (EE) il 17/03/1967, codice ﬁ scale SPNPTR67C17Z133R, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/16 | Foglio 20, particella 81, titolare SPINA SALVATORE, nato a BOJANO (CB) il 21/05/1949, codice fiscale SPNSVT49E21A930S, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/16 | Foglio 20, particella 82, titolare MASTROIANNI MARIANTONIA FU BENEDETTO, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 20, particella 82, titolare PAIANO PALMA; VED PRIOLO, nato a BOJANO (CB) il 29/03/1885, codice ﬁ scale nan, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 20, particella 82, titolare PRIOLO ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 26/01/1920, codice ﬁ scale PRLNTN20A26A930I, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 723, titolare MASTROIANNI MARIANTONIA FU BENEDETTO, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 20, particella 723, titolare PRIOLO ANGELA, nato a BOJANO (CB) il 11/05/1884, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 724, titolare PITOSCIA MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 03/06/1911, codice ﬁ scale PTSMHL11H03A930U, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 20, particella 724, titolare CHIOVITTI ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 24/02/1941, codice ﬁ scale CHVNTN41B24A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 20, particella 724, titolare CHIOVITTI DONATO, nato a BOJANO (CB) il 18/03/1945, codice ﬁ scale CHVDNT45C18A930Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 20, particella 724, titolare CHIOVITTI GIOVANNINO, nato a BOJANO (CB) il 11/03/1935, codice ﬁ scale CHVGNN35C11A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 20, particella 724, titolare CHIOVITTI MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 11/04/1947, codice ﬁ scale CHVMHL47D11A930H, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 20, particella 724, titolare CHIOVITTI NICOLINO, nato a BOJANO (CB) il 05/04/1950, codice fiscale CHVNLN50D05A930G, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 20, particella 724, titolare CHIOVITTI SALVATORE, nato a BOJANO (CB) il 30/09/1932, codice fiscale CHVSVT32P30A930G, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 20, particella 724, titolare IANNETTA CARMINA VINCENZA, nato a BOJANO (CB) il 19/08/1908, codice fiscale NNTCMN08M59A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 724, titolare PITOSCIA PASQUALE, nato a BOJANO (CB) il 17/12/1934, codice ﬁ scale PTSPQL34T17A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 725, titolare GENTILE CARLO, nato a BOJANO (CB) il 26/06/1904, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 85, titolare MANNA GIUSEPPINA, nato a BOJANO (CB) il 11/11/1966, codice ﬁ scale MNNGPP66S51A9301, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/9 | Foglio 20, particella 85, titolare MANNA MARIA TERESA, nato a BOJANO (CB) il 18/11/1939, codice fiscale MNNMTR39S58A930P, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/9 | Foglio 20, particella 85, titolare MANNA MARIO, nato a BOJANO (CB) il 04/09/1944, codice ﬁ scale MNNMRA44P04A930R, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/9 | Foglio 20, particella 85, titolare MANNA SALVATORE, nato a BOJANO (CB) il 13/08/1938, codice ﬁ scale MNNSVT38M13A9301, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/9 | Foglio 20, particella 85, titolare PRIORIELLO CHIARINA, nato a BOJANO (CB) il 28/09/1909, codice ﬁ scale PRRCRN09P68A930K, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/9 | Foglio 20, particella 85, titolare SPINAANTONIETTA; FU GIACINTO, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 20, particella 88, titolare COCALILLO ANGELO, nato a BOJANO (CB) il 11/08/1947, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/24 | Foglio 20, particella 88, titolare COCALILLO DOMENICO, nato a BOJANO (CB) il 29/09/1908, codice ﬁ scale nan, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 20, particella 88, titolare DI GIORGIO ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 11/11/1951, codice ﬁ scale DGRNTN51S11A930J, diritto: PROPRIETA’, quota: 5/24 | Foglio 20, particella 88, titolare DI GIORGIO CRESCENZO, nato a BOJANO (CB) il 18/09/1934, codice ﬁ scale DGRCSC34C18A930U, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/11 | Foglio 20, particella 88, titolare DI GIORGIO IRENE, nato a BOJANO (CB) il 06/07/1931, codice ﬁ scale DGRRNI31L46A930S, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 20, particella 88, titolare DI GIORGIO MARIA, nato a BOJANO (CB) il 08/03/1928, codice ﬁ scale DGRMRA28C48A930D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 20, particella 88, titolare CHIOVITTI GIUSEPPINA, nato a BOJANO (CB) il 17/08/1927, codice fiscale CHVGPP27M57A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/16 | Foglio 20, particella 88, titolare DI GIORGIO ADDOLORATA, nato a BOJANO (CB) il 05/04/1950, codice fiscale DGRDLR50D45A930D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/16 | Foglio 20, particella 88, titolare DI GIORGIO ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 11/11/1950, codice ﬁ scale DGRNTN50S11A930I, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/16 | Foglio 20, particella 88, titolare DI GIORGIO FRANCO, nato a BOJANO (CB) il 18/08/1963, codice ﬁ scale DGRFNC63M18A930Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/16 | Foglio 20, particella 88, titolare DI GIORGIO MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 29/04/1925, codice ﬁ scale DGRMHL25D29A930W, diritto: PROPRIETA’, quota: 5/24 | Foglio 20, particella 90, titolare COLALILLO ADDOLORATA, nato a CANADA (EE) il 07/09/1968, codice ﬁ scale CLLDLR68P47Z401V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/10 | Foglio 20, particella 90, titolare COLALILLO ANTONELLA, nato a CANADA (EE) il 07/10/1978, codice ﬁ scale CLLNNL78R47Z401W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/10 | Foglio 20, particella 90, titolare MARZILLI ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 16/04/1957, codice ﬁ scale MRZNTN57D16A930K, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/5 | Foglio 20, particella 90, titolare MARZILLI CARMELA, nato a BOJANO (CB) il 19/07/1950, codice ﬁ scale MRZCML50L59A930B, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/5 | Foglio 20, particella 90, titolare MARZILLI CONCETTINA, nato a BOJANO (CB) il 24/08/1961, codice ﬁ scale MRZCCT61M64A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/5 | Foglio 20, particella 90, titolare MARZILLI MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 04/03/1964, codice ﬁ scale MRZMHL64C04A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/5 | Foglio 20, particella 512, titolare COLALILLO ADDOLORATA, nato a CANADA (EE) il 07/09/1968, codice ﬁ scale CLLDLR68P47Z401V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/10 | Foglio 20, particella 512, titolare COLALILLO ANTONELLA, nato a CANADA (EE) il 07/10/1978, codice fiscale CLLNNL78R47Z401W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/10 | Foglio 20, particella 512, titolare MARZILLI ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 16/04/1957, codice ﬁ scale MRZNTN57D16A930K, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/5 | Foglio 20, particella 512, titolare MARZILLI CARMELA, nato a BOJANO (CB) il 19/07/1950, codice ﬁ scale MRZCML50L59A930B, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/5 | Foglio 20, particella 512, titolare MARZILLI CONCETTINA, nato a BOJANO (CB) il 24/08/1961, codice ﬁ scale MRZCCT61M64A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/5 | Foglio 20, particella 512, titolare MARZILLI MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 04/03/1964, codice ﬁ scale MRZMHL64C04A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/5 | Foglio 20, particella 92, titolare PRIORIELLO EGIDIO, nato a BOJANO (CB) il 25/12/1972, codice fiscale PRRGDE72T25A9300, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 92, titolare PRIORIELLO VALENTINO, nato a BOJANO (CB) il 14/02/1968, codice fiscale PRRVNT68B14A930Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 93, titolare FERAIORNI CINZIA, nato a BOJANO (CB) il 15/05/1973, codice ﬁ scale FRRCNZ73E55A930B, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 93, titolare FERAIORNI RITA, nato a CANADA (EE) il 07/09/1969, codice ﬁ scale FRRRT169P47Z401D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 93, titolare FERAIORNI STEFANIA, nato a CANADA (EE) il 18/10/1970, codice ﬁ scale FRRSFN70R58Z401J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 93, titolare FERAIORNI TONINO, nato a BARANELLO (CB) il 14/10/1943, codice ﬁ scale FRRTNN43R14A616V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 20, particella 93, titolare FERAIORNI VINCENZO, nato a BOJANO (CB) il 20/07/1974, codice fiscale FRRVCN74UOA930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 105, titolare MASTROIANNI LETIZIA, nato a BOJANO (CB) il 21/09/1921, codice ﬁ scale nan, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 20, particella 105, titolare CARLUCCI ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 30/09/1952, codice ﬁ scale CRLNTN52P30A930J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/32 | Foglio 20, particella 105, titolare CARLUCCI GABRIELE, nato a BOJANO (CB) il 24/03/1955, codice ﬁ scale CRLGRL55C24A930G, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/32 | Foglio 20, particella 105, titolare CARLUCCI GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 22/05/1948, codice ﬁ scale CRLGNN48E22A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/32 | Foglio 20, particella 105, titolare PERRELLA CRISTINA, nato a BOJANO (CB) il 23/07/1934, codice ﬁ scale PRRCST34L63A930K, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 20, particella 105, titolare PERRELLA MARIASSUNTA, nato a BOJANO (CB) il 07/03/1928, codice ﬁ scale PRRMSS28C47A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 20, particella 105, titolare PERRELLA ORAZIO, nato a BOJANO (CB) il 23/02/1901, codice ﬁ scale PRRRZ001B23A9300, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 20, particella 105, titolare TAVONE ANTONIO; FU GAETANO, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 105, titolare TAVONE DOMENICO, nato a BOJANO (CB) il 15/03/1951, codice ﬁ scale TVNDNC51C15A9301, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/20 | Foglio 20, particella 105, titolare TAVONE GAETANO, nato a BOJANO (CB) il 15/04/1949, codice ﬁ scale TVNGTN49D15A930W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/20 | Foglio 20, particella 105, titolare TAVONE MARIO, nato a BOJANO (CB) il 13/02/1955, codice ﬁ scale TVNMRA55B13A930W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/20 | Foglio 20, particella 105, titolare TAVONE MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 28/10/1952, codice ﬁ scale TVNMHL52R28A9301, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/20 | Foglio 20, particella 105, titolare TAVONE VINCENZA; FU GAETANO, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 105, titolare TAVONE VINCENZO, nato a BOJANO (CB) il 08/05/1918, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/20 | Foglio 20, particella 106, titolare FERRAZZO ANGELO, nato a BOJANO (CB) il 20/10/1963, codice ﬁ scale FRRNGL63R20A930B, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 106, titolare FERRAZZO ANNA, nato a BOJANO (CB) il 21/04/1955, codice ﬁ scale FRRNNA55D61A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 106, titolare FERRAZZO FRANCO, nato a BOJANO (CB) il 07/04/1967, codice ﬁ scale FRRFNC67D07A930G, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 106, titolare FERRAZZO GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 24/06/1965, codice fiscale FRRGNN65H24A9301J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 106, titolare FERRAZZO LUCIA, nato a BOJANO (CB) il 21/01/1962, codice ﬁ scale FRRLCU62A61A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 106, titolare SCHIAVONE ANNA MARIA, nato a BARANELLO (CB) il 26/11/1961, codice ﬁ scale SCHNMR61S66A616D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 823, titolare GIANFRANCESCO MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 05/07/1943, codice ﬁ scale GNFMHL43L05A930F, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 107, titolare GIANFRANCESCO MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 05/07/1943, codice ﬁ scale GNFMHL43L05A930F, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 110, titolare DE GREGORIO GIANFRANCO, nato a BOJANO (CB) il 28/10/1965, codice ﬁ scale DGRGFR65R28A930B, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 110, titolare DE GREGORIO GIUSEPPE, nato a FOSSA (AQ) il 20/07/1954, codice ﬁ scale DGRGPP54L20D736D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 110, titolare DE GREGORIO MASSIMO, nato a FOSSA (AQ) il 13/02/1963, codice ﬁ scale DGRMSM63B13D736R, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 110, titolare DE GREGORIO MICHELE, nato a FOSSA (AQ) il 24/11/1955, codice fiscale DGRMHL55S24D736K, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 111, titolare PARENTE CARMINA, nato a BOJANO (CB) il 14/03/1914, codice ﬁ scale PRNCMN14C54A930R, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 112, titolare PERRELLA DAVIDE, nato a MILANO (Ml) il 30/04/1983, codice ﬁ scale PRRDVD83D30F205W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 112, titolare PERRELLA SIMONA, nato a MILANO (Ml) il 12/07/1974, codice ﬁ scale PRRSMN74L52F205F, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 114, titolare DE GREGORIO GIANFRANCO, nato a BOJANO (CB) il 28/10/1965, codice ﬁ scale DGRGFR65R28A930B, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 114, titolare DE GREGORIO GIUSEPPE, nato a FOSSA (AQ) il 20/07/1954, codice ﬁ scale DGRGPP54L20D736D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 114, titolare DE GREGORIO MASSIMO, nato a FOSSA (AQ) il 13/02/1963, codice fiscale DGRMSM63B13D736R, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 114, titolare DE GREGORIO MICHELE, nato a FOSSA (AQ) il 24/11/1955, codice fiscale DGRMHL55S24D736K, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 294, titolare TAVONE MARIA FU PIETRO, diritto: nan, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 294, titolare TAVONE RAFFAELE, nato a BOJANO (CB) il 01/12/1953, codice ﬁ scale TVNRFL53T01A930V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 117, titolare TAVONE RAFFAELE, nato a BOJANO (CB) il 01/12/1953, codice ﬁ scale TVNRFL53T01A930V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 118, titolare TAVONE RAFFAELE, nato a BOJANO (CB) il 01/12/1953, codice ﬁ scale TVNRFL53T01A930V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 119, titolare SALVATORE ANGELA, nato a CAMPOBASSO (CB) il 06/10/1980, codice ﬁ scale SLVNGL80R46B519Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 120, titolare SALVATORE ANGELA, nato a CAMPOBASSO (CB) il 06/10/1980, codice fiscale SLVNGL80R46B519Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 121, titolare SALVATORE ANGELA, nato a CAMPOBASSO (CB) il 06/10/1980, codice fiscale SLVNGL80R46B519Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 122, titolare SALVATORE ANGELA, nato a CAMPOBASSO (CB) il 06/10/1980, codice fiscale SLVNGL80R46B519Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 100, titolare SALVATORE ANGELA, nato a CAMPOBASSO (CB) il 06/10/1980, codice fiscale SLVNGL80R46B519Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 123, titolare SALVATORE ANGELA, nato a CAMPOBASSO (CB) il 06/10/1980, codice fiscale SLVNGL80R46B519Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 124, titolare PIZZARDI MARIA; ANTONIETTA MAR MASTROBUONO, nato a BOJANO (CB) il 24/02/1940, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 530, titolare MALATESTA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 25/08/1969, codice fiscale MLTNTN69M25A930J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 125, titolare MALATESTA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 03/09/1932, codice fiscale MLTNTN32P03A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 125, titolare MALATESTA CARMINE; FU FRANCESCO, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 125, titolare MALATESTA GIUSEPPE, nato a BOJANO (CB) il 05/01/1921, codice ﬁ scale MLTGPP21A05A9301, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 125, titolare MALATESTA LIBERA, nato a BOJANO (CB) il 28/10/1924, codice ﬁ scale MLTLBR24R68A9301, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 20, particella 125, titolare MALATESTA PASQUALINA, nato a BOJANO (CB) il 03/04/1923, codice ﬁ scale MLTPQL23D43A930W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 20, particella 126, titolare COLALILLO ANTONIO FU BENEDETTO, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/5 | Foglio 20, particella 126, titolare COLALILLO ASSUNTA; Dl EMILIO, nato a BOJANO (CB) il 02/04/1938, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/15 | Foglio 20, particella 126, titolare COLALILLO CARMINE, nato a BOJANO (CB) il 24/04/1907, codice ﬁ scale CLLCMN07D24A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/15 | Foglio 20, particella 126, titolare COLALILLO GAUDENZIO, nato a BOJANO (CB) il 08/11/1942, codice ﬁ scale CLLGNZ42S08A9301, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/15 | Foglio 20, particella 126, titolare COLALILLO GIUSEPPE, nato a BOJANO (CB) il 19/03/1940, codice fiscale CLLGPP40C19A930B, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/15 | Foglio 20, particella 126, titolare MASTROIANNI LETIZIA, nato a BOJANO (CB) il 21/09/1921, codice ﬁ scale nan, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 20, particella 126, titolare TAVONE ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 16/05/1904, codice ﬁ scale TVNNTN04E16A930U, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/15 | Foglio 20, particella 126, titolare TAVONE DOMENICO, nato a BOJANO (CB) il 15/03/1951, codice ﬁ scale TVNDNC51C15A9301, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/15 | Foglio 20, particella 126, titolare TAVONE GAETANO, nato a BOJANO (CB) il 15/04/1949, codice ﬁ scale TVNGTN49D15A930W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/15 | Foglio 20, particella 126, titolare TAVONE MARIO, nato a BOJANO (CB) il 13/02/1955, codice fiscale TVNMRA55B13A930W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/15 | Foglio 20, particella 126, titolare TAVONE MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 28/10/1952, codice ﬁ scale TVNMHL52R28A9301, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/15 | Foglio 20, particella 126, titolare TAVONE VINCENZO, nato a BOJANO (CB) il 08/05/1958, codice ﬁ scale TVNVCN58E08A930M, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/15 | Foglio 20, particella 127, titolare PIZZARDI MARIA; ANTONIETTA MAR MASTROBUONO, nato a BOJANO (CB) il 24/02/1940, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 128, titolare CHIOVITTI ANTONIETTA, nato a BOJANO (CB) il 02/12/1958, codice ﬁ scale CHVNNT58T42A930N, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 44, titolare D’UVA GELSA, nato a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) il 18/10/1979, codice ﬁ scale DVUGLS79R58C265A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 44, titolare MARRO LIBERATO, nato a BOJANO (CB) il 06/03/1977, codice ﬁ scale MRRLRT77C06A930U, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 43, titolare COLALILLO BARTOLOMEO, nato a AUSTRALIA (EE) il 05/06/1965, codice ﬁ scale CLLBTL65H05Z700J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 812, titolare CINEA CONCETTA, nato a SAN PIETRO AVELLANA (IS) il 01/07/1946, codice fiscale CNICCT46L41I096P, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 812, titolare MARTELLI MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 19/11/1943, codice ﬁ scale MRTMHL43S19A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 42, titolare CINEA CONCETTA, nato a SAN PIETRO AVELLANA (IS) il 01/07/1946, codice ﬁ scale CNICCT46L41I096P, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 42, titolare MARTELLI MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 19/11/1943, codice ﬁ scale MRTMHL43S19A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 41, titolare Dl BIASE MARIA; Dl FRANCESCO, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 20, particella 41, titolare PRIOLO ANTONIETTA; FU LIBERATO, nato a BOJANO (CB) il 22/12/1951, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 20, particella 41, titolare SPINA LIBERATO, nato a BOJANO (CB) il 20/02/1956, codice fiscale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 20, particella 41, titolare IANNARELLAANDREA, nato a BOJANO (CB) il 20/02/1956, codice fiscale NNRNDR56B20A930V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 20, particella 41, titolare IANNARELLA EGIDIO, nato a BOJANO (CB) il 13/01/1967, codice ﬁ scale NNRGDE67A13A930K, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 20, particella 41, titolare IANNARELLA GIUSEPPE, nato a BOJANO (CB) il 26/01/1952, codice ﬁ scale NNRGPP52A26A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 20, particella 41, titolare IANNARELLA LIBERATO, nato a BOJANO (CB) il 27/10/1953, codice ﬁ scale NNRLRT53R27A930R, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 20, particella 811, titolare COLALILLO AURELIO, nato a BOJANO (CB) il 13/08/1987, codice ﬁ scale CLLRLA87M13B519Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 38, titolare DE SANTIS MARIA, nato a BOJANO (CB) il 28/05/1955, codice fiscale DSNMRA55E68A930M, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 20, particella 38, titolare DE SANTIS MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 18/08/1968, codice ﬁ scale DSNMHL68M18A930P, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 20, particella 38, titolare DE SANTIS PASQUALINA, nato a BOJANO (CB) il 12/03/1964, codice ﬁ scale DSNPQL64C52A930G, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 20, particella 37, titolare DI BIASE FRANCESCO; FU ANGELO, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 36, titolare D’UVA GELSA, nato a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) il 18/10/1979, codice ﬁ scale DVUGLS79R58C265A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 36, titolare MARRO LIBERATO, nato a BOJANO (CB) il 06/03/1977, codice ﬁ scale MRRLRT77C06A930U, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 35, titolare ALBANESE NICOLINO, nato a BOJANO (CB) il 07/03/1959, codice ﬁ scale LBNNLN59C07I910A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 35, titolare DEL BUSSO FILOMENA, nato a BOJANO (CB) il 09/03/1967, codice fiscale DLBFMN67C49A930B, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 34, titolare D’UVA GELSA, nato a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) il 18/10/1979, codice ﬁ scale DVUGLS79R58C265A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 34, titolare MARRO LIBERATO, nato a BOJANO (CB) il 06/03/1977, codice ﬁ scale MRRLRT77C06A930U, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 33, titolare DI BIASE MARIATERESA; FU CARMINE, nato a nan il 26/09/1886, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 32, titolare PRIOLO MARIA MICHELA, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 03/11/1965, codice ﬁ scale SCNNTN65S03A930I, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/13 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA DOMENICO, nato a ISERNIA (IS) il 16/09/1977, codice ﬁ scale SCNDNC77P16E335Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/26 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA EMIDDIO, nato a BOJANO (CB) il 14/02/1961, codice ﬁ scale SCNMDD61B14A930D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/13 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA FRANCESCO, nato a BOJANO (CB) il 02/02/1950, codice ﬁ scale SCNFNC50B02A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/13 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA GINA ADDOLORATA, nato a BOJANO (CB) il 22/03/1962, codice ﬁ scale SCNGDD62C62A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/13 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA GIULIANO, nato a BOJANO (CB) il 24/10/1968, codice ﬁ scale SCNGLN68R24A930U, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/13 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA LOREDANA, nato a BOJANO (CB) il 22/08/1964, codice ﬁ scale SCNLDN64M62A930I, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/13 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA MARIATERESA, nato a BOJANO (CB) il 10/11/1958, codice fiscale SCNMTR58S50A930L, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/13 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA MARIO, nato a BOJANO (CB) il 15/07/1956, codice ﬁ scale SCNMRA56L15A930M, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/13 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA RITA, nato a BOJANO (CB) il 05/06/1963, codice ﬁ scale SCNRTI63H45A930U, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/13 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA SAVERIO, nato a BOJANO (CB) il 09/11/1951, codice ﬁ scale SCNSVR51S09A930V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/13 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA SERGIO, nato a BOJANO (CB) il 02/03/1967, codice ﬁ scale SCNSRG67C02A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/13 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA SILVANA, nato a BOJANO (CB) il 21/03/1953, codice fiscale SCNSVN53C61A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/13 | Foglio 20, particella 687, titolare SCINOCCA SIMONA, nato a CAMPOBASSO (CB) il 07/12/1984, codice fiscale SCNSMN84T47B519V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/26 | Foglio 20, particella 397, titolare MARZILLI CONCETTINA, nato a BOJANO (CB) il 24/08/1961, codice fiscale MRZCCT61M64A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 158, titolare SCINOCCA CRISTIAN, nato a ISERNIA (IS) il 03/10/1974, codice ﬁ scale SCNCST74R03E335A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 159, titolare COLACCI MADDALENA, nato a BOJANO (CB) il 24/12/1913, codice ﬁ scale CLCMDL13T64A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 160, titolare MIGNELLA CARMINE, nato a BOJANO (CB) il 03/09/1957, codice ﬁ scale MGNCMN57P03A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 5/60 | Foglio 20, particella 160, titolare MIGNELLA MARIO, nato a BOJANO (CB) il 02/01/1928, codice ﬁ scale MGNMRA28A02A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 5/60 | Foglio 20, particella 160, titolare MIGNELLA NICOLA, nato a BOJANO (CB) il 22/02/1954, codice fiscale MGNNCL54B22A930S, diritto: PROPRIETA’, quota: 5/60 | Foglio 20, particella 160, titolare PARENTE GIUSEPPINA DI NICOLA, nato a BOJANO (CB) il, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 30/60 | Foglio 20, particella 160, titolare PRIORIELLO ADRIANA, nato a BOJANO (CB) il 08/02/1964, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/60 | Foglio 20, particella 160, titolare PRIORIELLO CARMELA, nato a BOJANO (CB) il 25/02/1954, codice ﬁ scale PRRCML54B65A930Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/60 | Foglio 20, particella 160, titolare PRIORIELLO EMIDDIO, nato a BOJANO (CB) il 22/08/1921, codice fiscale PRRMDD21M22A930C, diritto: Usufruttuario parziale, quota: nan | Foglio 20, particella 160, titolare PRIORIELLO GIUSEPPE, nato a BOJANO (CB) il 05/11/1958, codice fiscale PRRGPP58S05A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/60 | Foglio 20, particella 160, titolare PRIORIELLO LUIGI, nato a BOJANO (CB) il 21/03/1948, codice ﬁ scale PRRLGU48C21A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/60 | Foglio 20, particella 160, titolare PRIORIELLO ROBERTO, nato a BOJANO (CB) il 02/04/1982, codice ﬁ scale PRRRRT82D02B519L, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/60 | Foglio 20, particella 1020, titolare PABA CINZIA, nato a BOJANO (CB) il 11/07/1969, codice ﬁ scale PBACNZ69L51A930G, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 657, titolare CARLUCCI ANNA, nato a BOJANO (CB) il 01/01/1956, codice ﬁ scale CRLNNA56A41A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 162, titolare MANNA ADDOLORATA, nato a BOJANO (CB) il 09/01/1931, codice fiscale MNNDLR31A49A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/4 | Foglio 20, particella 162, titolare MANNA COSMO, diritto: Usufruttuario parziale, quota: nan | Foglio 20, particella 162, titolare PREZIOSO MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 20/05/1929, codice ﬁ scale PRZMHL29E20A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 20, particella 656, titolare CARLUCCI ANNA, nato a BOJANO (CB) il 01/01/1956, codice ﬁ scale CRLNNA56A41A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 940, titolare SOCIETA’ AGRICOLA DEL SOLE S.R.L., nato a BOJANO (CB) il, codice ﬁ scale 1693770701, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 428, titolare SOCIETA’ AGRICOLA DEL SOLE S.R.L., nato a BOJANO (CB) il, codice ﬁ scale 1693770701, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 133, titolare SOCIETA’ AGRICOLA DEL SOLE S.R.L., nato a BOJANO (CB) il, codice ﬁ scale 1693770701, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 132, titolare COLALILLO BARTOLOMEO, nato a AUSTRALIA (EE) il 05/06/1965, codice ﬁ scale CLLBTL65H05Z700J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 131, titolare MALATESTA NICOLA, nato a BOJANO (CB) il 03/11/1961, codice ﬁ scale MLTNCL61S03A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 130, titolare MALATESTA NICOLA, nato a BOJANO (CB) il 03/11/1961, codice ﬁ scale MLTNCL61S03A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 130, titolare ROMANO LIBERINA, nato a BOJANO (CB) il 22/07/1970, codice fiscale RMNLRN70L62A930Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 20, particella 975, titolare SCINOCCA ANTONIO, nato a ISERNIA (IS) il 19/02/1983, codice ﬁ scale SCNNTN83B19E335P, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 148, titolare MARTELLI ALESSIO, nato a SPINETE (CB) il 31/01/1964, codice ﬁ scale MRTLSS64A31I910O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 465, titolare MARTELLI ALESSIO, nato a SPINETE (CB) il 31/01/1964, codice ﬁ scale MRTLSS64A31I910O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 458, titolare DOGANIERI ARCANGELA, nato a SPINETE (CB) il 16/03/1957, codice ﬁ scale DGNRNG57C56I910W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 510, titolare Addolorata Colalillo, nato a CANADA (EE) il 07/09/1968, codice fiscale CLLDLR68P47Z401V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/10 | Foglio 20, particella 510, titolare Antonella Colalillo, nato a CANADA (EE) il 07/10/1978, codice ﬁ scale CLLNNL78R47Z401W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/10 | Foglio 20, particella 510, titolare Antonio Marzilli, nato a BOJANO (CB) il 16/04/1957, codice ﬁ scale MRZNTN57D16A930K, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/10 | Foglio 20, particella 510, titolare Carmela Marzilli, nato a BOJANO (CB) il 19/07/1950, codice ﬁ scale MRZCML50L59A930B, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/10 | Foglio 20, particella 510, titolare Concettina Marzilli, nato a BOJANO (CB) il 24/08/1961, codice ﬁ scale MRZCCT61M64A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/10 | Foglio 20, particella 510, titolare Michele Marzilli, nato a BOJANO (CB) il 04/03/1964, codice fiscale MRZMHL64C04A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/10 | Foglio 20, particella 151, titolare CHIOVITTI MICHELINO, nato a BOJANO (CB) il 05/04/1950, codice fiscale CHVMHL50D05A930Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 152, titolare D’ANGELO ANTONIO; FU DOMENICO, nato a BOJANO (CB) il 28/02/1923, codice ﬁ scale DNGNTN23B28A930Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/9 | Foglio 20, particella 152, titolare D’ANGELO BARTOLOMEO, nato a BOJANO (CB) il 26/08/1915, codice fiscale DNGBTL15M26A930W, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/9 | Foglio 20, particella 152, titolare D’ANGELO NICOLA; FU DOMENICO, nato a BOJANO (CB) il 30/09/1911, codice ﬁ scale nan, diritto: PROPRIETA’, quota: 5/9 | Foglio 20, particella 154, titolare ROMANO GIOVANNA, nato a BOJANO (CB) il 26/10/1947, codice ﬁ scale RMNGNN47R66A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 652, titolare DI IORIO IMMACOLATA, nato a SPINETE (CB) il 27/05/1946, codice ﬁ scale DRIMCL46E67I910T, diritto: PROPRIETA’, quota: nan | Foglio 20, particella 652, titolare MARZILLI GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 17/06/1944, codice ﬁ scale MRZGNN44H17A930O, diritto: PROPRIETA’, quota: nan | Foglio 20, particella 509, titolare Addolorata Colalillo, nato a CANADA (EE) il 07/09/1968, codice fiscale CLLDLR68P47Z401V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/10 | Foglio 20, particella 509, titolare Antonella Colalillo, nato a CANADA (EE) il 07/10/1978, codice ﬁ scale CLLNNL78R47Z401W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/10 | Foglio 20, particella 509, titolare Antonio Marzilli, nato a BOJANO (CB) il 16/04/1957, codice ﬁ scale MRZNTN57D16A930K, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/10 | Foglio 20, particella 509, titolare Carmela Marzilli, nato a BOJANO (CB) il 19/07/1950, codice ﬁ scale MRZCML50L59A930B, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/10 | Foglio 20, particella 509, titolare Concettina Marzilli, nato a BOJANO (CB) il 24/08/1961, codice ﬁ scale MRZCCT61M64A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/10 | Foglio 20, particella 509, titolare Michele Marzilli, nato a BOJANO (CB) il 04/03/1964, codice fiscale MRZMHL64C04A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/10 | Foglio 20, particella 155, titolare D’OVIDIO FRANCO, nato a CANADA (EE) il 23/09/1966, codice ﬁ scale DVDFNC66P23Z401Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 20, particella 155, titolare D’OVIDIO GIOVANNI CARLO, nato a CANADA (EE) il 21/04/1964, codice ﬁ scale DVDGNN64D21Z401G, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 20, particella 155, titolare D’OVIDIO ROBERTO, nato a CANADA (EE) il 02/12/1971, codice ﬁ scale DVDRRT71T02Z401U, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 20, particella 789, titolare PIZZARDI CARMELINA, nato a CANADA (EE) il 01/03/1966, codice ﬁ scale PZZCML66C41Z401Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 789, titolare PIZZARDI FRANCESCO SALVATORE, nato a CANADA (EE) il 02/11/1961, codice ﬁ scale PZZFNC61S02Z401P, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 20, particella 789, titolare TAVONE MARIA, nato a BOJANO (CB) il 07/03/1931, codice ﬁ scale TVNMRA31C47A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/6 | Foglio 20, particella 789, titolare TAVONE MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 08/05/1938, codice ﬁ scale TVNMHL38E08A930H, diritto: PROPRIETA’, quota: 2/6 | Foglio 20, particella 395, titolare ROMANO FRANCESCO; FU GIOVANNI, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 156, titolare SCINOCCA ADRIANO, nato a BOJANO (CB) il 02/03/1963, codice ﬁ scale SCNDRN63C02A930H, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 20, particella 156, titolare SCINOCCA BARTOLOMEO, nato a BOJANO (CB) il 09/02/1961, codice ﬁ scale SCNBTL61B09A930S, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 20, particella 156, titolare SCINOCCA MARIAROSARIA, nato a BOJANO (CB) il 22/12/1964, codice ﬁ scale SCNMRS64T62A930L, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 20, particella 396, titolare Mastrangelo Addolorata, nato a BOJANO (CB) il 06/02/1925, codice ﬁ scale MSTDLR25B46A930Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/18 | Foglio 20, particella 396, titolare Mastrangelo Antonio, nato a BOJANO (CB) il 17/01/1935, codice ﬁ scale MSTNTN35A17A930Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/18 | Foglio 20, particella 396, titolare Mastrangelo Giovannina, nato a BOJANO (CB) il 17/01/1935, codice fiscale MSTGNN35A57A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/18 | Foglio 20, particella 396, titolare Mastrangelo Mario, nato a CANADA (EE) il 06/03/1958, codice ﬁ scale MSTMRA58C06Z401P, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 20, particella 396, titolare Mastrangelo Mike, nato a CANADA (EE) il 04/10/1959, codice ﬁ scale MSTMKI59R04Z401P, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 20, particella 396, titolare Mastrangelo Pietro, nato a BOJANO (CB) il 04/02/1931, codice ﬁ scale MSTPTR31B04A930I, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/18 | Foglio 20, particella 396, titolare Pietrangelo Giovannina, nato a BOJANO (CB) il 03/12/1930, codice ﬁ scale PTRGNN30T43A930W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 20, particella 396, titolare Mastrangelo Mariano, nato a BOJANO (CB) il 25/10/1948, codice ﬁ scale MSTMRN48R25A930S, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/36 | Foglio 20, particella 396, titolare Mastrangelo Nicolino, nato a BOJANO (CB) il 12/09/1950, codice fiscale MSTNLN50P12A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/36 | Foglio 20, particella 688, titolare CHIOVITTI SAVERIO, nato a BOJANO (CB) il 24/01/1970, codice ﬁ scale CHVSVR70A24A930R, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 20, particella 964, titolare PITOSCIA ADDOLORATA, nato a BOJANO (CB) il 03/09/1937, codice ﬁ scale PTSDLR37P43A930H, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 304, titolare PAIANO GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 02/08/1906, codice ﬁ scale PNAGNN06M02A930H, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 325, titolare MALATESTA CARMINE, nato a BOJANO (CB) il 18/01/1928, codice ﬁ scale MLTCMN28A18A930F, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 303, titolare MALATESTA CARMINE, nato a BOJANO (CB) il 18/01/1928, codice fiscale MLTCMN28A18A930F, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 302, titolare MALATESTA CARMINE, nato a BOJANO (CB) il 18/01/1928, codice fiscale MLTCMN28A18A930F, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 17, titolare COLALILLO BARTOLOMEO, nato a AUSTRALIA (EE) il 05/06/1965, codice fiscale CLLBTL65H05Z700J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 16, titolare COLALILLO BARTOLOMEO, nato a AUSTRALIA (EE) il 05/06/1965, codice fiscale CLLBTL65H05Z700J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 15, titolare COLALILLO BARTOLOMEO, nato a AUSTRALIA (EE) il 05/06/1965, codice fiscale CLLBTL65H05Z700J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 340, titolare COLALILLO BARTOLOMEO, nato a AUSTRALIA (EE) il 05/06/1965, codice fiscale CLLBTL65H05Z700J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 287, titolare COLALILLO ANNA MARIA, nato a STATI UNITI D’AMERICA (EE) il 14/03/1969, codice ﬁ scale CLLNMR69C54Z404Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 338, titolare COLALILLO ANNA MARIA, nato a STATI UNITI D’AMERICA (EE) il 14/03/1969, codice ﬁ scale CLLNMR69C54Z404Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 13, titolare COLALILLO ANNA MARIA, nato a STATI UNITI D’AMERICA (EE) il 14/03/1969, codice ﬁ scale CLLNMR69C54Z404Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 336, titolare MALATESTA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 03/09/1932, codice fiscale MLTNTN32P03A930X, diritto: Proprietà, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 336, titolare MALATESTA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 09/10/1963, codice fiscale MLTGNN63R09A930Y, diritto: Proprietà, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 394, titolare MALATESTA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 03/09/1932, codice fiscale MLTNTN32P03A930X, diritto: Proprietà, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 394, titolare MALATESTA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 09/10/1963, codice fiscale MLTGNN63R09A930Y, diritto: Proprietà, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 393, titolare COLALILLO CONCETTA, nato a BOJANO (CB) il 16/05/1952, codice fiscale CLLCCT52E56A930L, diritto: Proprietà, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 393, titolare COLALILLO CRISTINA ROSARIA, nato a BOJANO (CB) il 07/10/1957, codice fiscale CLLCST57R47A930X, diritto: Proprietà, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 11, titolare COLALILLO CONCETTA, nato a BOJANO (CB) il 16/05/1952, codice fiscale CLLCCT52E56A930L, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 11, titolare COLALILLO CRISTINA ROSARIA, nato a BOJANO (CB) il 07/10/1957, codice fiscale CLLCST57R47A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 296, titolare MAINELLA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 10/03/1985, codice ﬁ scale MNLGNN85C10A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 24, titolare MAINELLA ROSA; FU INNOCENZO MAR MUCCIARONE, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 352, titolare FERRAZZO ANGELO, nato a BOJANO (CB) il 20/10/1963, codice fiscale FRRNGL63R20A930B, diritto: Proprietà, quota: 1/6 | Foglio 19, particella 352, titolare FERRAZZO ANNA, nato a BOJANO (CB) il 21/04/1955, codice ﬁ scale FRRNNA55D61A930X, diritto: Proprietà, quota: 1/6 | Foglio 19, particella 352, titolare FERRAZZO FRANCO, nato a BOJANO (CB) il 07/04/1967, codice ﬁ scale FRRFNC67D07A930G, diritto: Proprietà, quota: 1/6 | Foglio 19, particella 352, titolare FERRAZZO GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 24/06/1965, codice ﬁ scale FRRGNN65H24A930U, diritto: Proprietà, quota: 1/6 | Foglio 19, particella 352, titolare FERRAZZO LUCIA, nato a BOJANO (CB) il 21/01/1962, codice ﬁ scale FRRLCU62A61A930T, diritto: Proprietà, quota: 1/6 | Foglio 19, particella 352, titolare SCHIAVONE ANNA MARIA, nato a BARANELLO (CB) il 26/11/1961, codice fiscale SCHNMR61S66A616D, diritto: Proprietà, quota: 1/6 | Foglio 19, particella 25, titolare ROMANO FILOMENA, nato a BOJANO (CB) il 05/12/1944, codice ﬁ scale RMNFMN44T45A930P, diritto: Proprietà, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 25, titolare ROMANO RITA, nato a BOJANO (CB) il 16/04/1948, codice ﬁ scale RMNRTI48D56A930S, diritto: Proprietà, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 26, titolare P A R E N T E ADDOLORATA; FU DOMENICO, nato a BOJANO (CB) il 03/05/1886, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 27, titolare ROMANO FILOMENA, nato a BOJANO (CB) il 05/12/1944, codice ﬁ scale RMNFMN44T45A930P, diritto: Proprietà, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 27, titolare ROMANO RITA, nato a BOJANO (CB) il 16/04/1948, codice ﬁ scale RMNRTI48D56A930S, diritto: Proprietà, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 28, titolare PRIORIELLO CARMELINA, nato a ISERNIA (IS) il 16/12/1979, codice ﬁ scale PRRCML79T56E335Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 29, titolare IANNARELLA CARMELA, nato a CASTELPETROSO (IS) il 20/03/1947, codice ﬁ scale NNRCML47C60C246W, diritto: Proprietà, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 29, titolare IANNARELLA EMILIA, nato a CASTELPETROSO (IS) il 07/01/1950, codice fiscale NNRMLE50A47C246S, diritto: Proprietà, quota: 1/2 | Foglio 19, particella 20, titolare MALATESTA ANGELINA, nato a CANADA (EE) il 04/03/1967, codice fiscale MLTNLN67C44Z401R, diritto: Proprietà, quota: 41/900 | Foglio 19, particella 20, titolare MALATESTA GIUSEPPINA, nato a CANADA (EE) il 27/05/1970, codice fiscale MLTGPP70E67Z401U, diritto: Proprietà, quota: 41/900 | Foglio 19, particella 20, titolare MALATESTA LUIGIA, nato a BOJANO (CB) il 25/01/1958, codice ﬁ scale MLTLGU58A65A930Z, diritto: Proprietà, quota: 41/900 | Foglio 19, particella 20, titolare PERFETTO ANTONIETTA, nato a BOJANO (CB) il 10/05/1968, codice ﬁ scale PRFNNT68E50A930S, diritto: Proprietà, quota: 50/900 | Foglio 19, particella 20, titolare PERFETTO ASSUNTA, nato a BOJANO (CB) il 28/02/1956, codice ﬁ scale PRFSNT56B68A930D, diritto: Proprietà, quota: 49/900 | Foglio 19, particella 20, titolare PERFETTO MARIA, nato a BOJANO (CB) il 12/01/1952, codice ﬁ scale PRFMRA52A52A930A, diritto: Proprietà, quota: 50/900 | Foglio 19, particella 20, titolare PITOSCIA FRANCESCA, nato a BOJANO (CB) il 25/11/1901, codice fiscale PTSFNC01S65A930P, diritto: Proprietà, quota: 628/900 | Foglio 19, particella 19, titolare MALATESTA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 08/01/1898, codice fiscale MLTNTN98M01A930Z, diritto: Proprietà, quota: 2/5 | Foglio 19, particella 19, titolare PERFETTO ANTONIETTA, nato a BOJANO (CB) il 10/05/1968, codice fiscale PRFNNT68E50A930S, diritto: Proprietà, quota: 1/10 | Foglio 19, particella 19, titolare PERFETTO ASSUNTA, nato a BOJANO (CB) il 28/02/1956, codice ﬁ scale PRFSNT56B68A930D, diritto: Proprietà, quota: 1/10 | Foglio 19, particella 19, titolare PERFETTO MARIA, nato a BOJANO (CB) il 12/01/1952, codice ﬁ scale PRFMRA52A52A930A, diritto: Proprietà, quota: 1/10 | Foglio 19, particella 19, titolare PITOSCIA FRANCESCA, nato a BOJANO (CB) il 25/11/1901, codice ﬁ scale PTSFNC01S65A930P, diritto: Proprietà, quota: 3/10 | Foglio 19, particella 356, titolare TADDEO PASQUALE, nato a BOJANO (CB) il 10/06/1956, codice ﬁ scale TDDPQL56R06A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 355, titolare TADDEO PASQUALE, nato a BOJANO (CB) il 10/06/1956, codice fiscale TDDPQL56R06A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 354, titolare TADDEO PASQUALE, nato a BOJANO (CB) il 10/06/1956, codice ﬁ scale TDDPQL56R06A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 353, titolare TADDEO PASQUALE, nato a BOJANO (CB) il 10/06/1956, codice ﬁ scale TDDPQL56R06A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 299, titolare TADDEO PASQUALE, nato a BOJANO (CB) il 10/06/1956, codice ﬁ scale TDDPQL56R06A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 18, titolare TADDEO PASQUALE, nato a BOJANO (CB) il 10/06/1956, codice ﬁ scale TDDPQL56R06A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 323, titolare MAINELLA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 10/03/1985, codice fiscale MNLGNN85C10A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 10, titolare COLALILLO IRMA, nato a BOJANO (CB) il 24/12/1943, codice ﬁ scale CLLRMI43T64A930Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 391, titolare MAINELLA MARIA ADDOLORATA, nato a BOJANO (CB) il 15/10/1946, codice ﬁ scale MNLMDD46R55A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 486, titolare MAINELLA MARIA ADDOLORATA, nato a BOJANO (CB) il 15/10/1946, codice ﬁ scale MNLMDD46R55A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 485, titolare MAINELLA ASSUNTA, nato a BOJANO (CB) il 13/07/1949, codice ﬁ scale MNLSNT49L53A930V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 389, titolare CHIOVITTI MARIA; Fu Giovanni, diritto: Usufrutto, quota: 1/3 | Foglio 19, particella 389, titolare MAINELLA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 10/03/1985, codice ﬁ scale MNLGNN85C10A930A, diritto: Proprietà, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 502, titolare SILVAROLI ANNAMARIA, nato a BOJANO (CB) il 24/11/1968, codice ﬁ scale SLVNMR68S64A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 19, particella 501, titolare PERRELLA NICOLA PIERPAOLO, nato a BOJANO (CB) il 29/06/1956, codice ﬁ scale PRRNLP56H29A930O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 206, titolare IANNETTA GRAZIELLA, nato a BOJANO (CB) il 08/01/1982, codice fiscale NNTGZL82A48A930B, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 205, titolare DI BIASE FRANCESCO, nato a BOJANO (CB) il 02/10/1963, codice ﬁ scale DBSFNC63R02A930Z, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 205, titolare MIGNELLA NICOLINA, nato a BOJANO (CB) il 05/09/1891, codice ﬁ scale MGNNLN91E49A930Z, diritto: USUFRUTTO, quota: nan | Foglio 16, particella 202, titolare EUSANIO ALFREDO, nato a BOJANO (CB) il 21/03/1957, codice ﬁ scale SNELRD57C21A930E, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 16, particella 202, titolare EUSANIO ANNA, nato a BOJANO (CB) il 29/11/1961, codice ﬁ scale SNENNA61S69A930R, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 16, particella 202, titolare IALENTI BERARDINO, nato a BOJANO (CB) il 18/07/1938, codice ﬁ scale LNTBRD38L18A930D, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 202, titolare IALENTI CARMINE, nato a CAMPOLETO (CB) il 26/02/1908, codice fiscale LNTCMN08B26B544N, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 16, particella 202, titolare IALENTI VINCENZA, nato a BOJANO (CB) il 30/08/1935, codice fiscale LNTVCN35M70A930D, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 202, titolare IANNELLA CARMINE, nato a BOJANO (CB) il 01/01/1900, codice fiscale NNLCMNOOA01A930T, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 16, particella 201, titolare CASALE ADDOLORATA, nato a BOJANO (CB) il 23/09/1940, codice ﬁ scale CSLDLR40P63A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 201, titolare CASALE FILOMENA, nato a BOJANO (CB) il 07/03/1965, codice ﬁ scale CSLFMN65C47A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/9 | Foglio 16, particella 201, titolare CASALE FIORINO ANTONIO, nato a SVIZZERA (EE) il 24/08/1967, codice ﬁ scale CSLFNN67M24Z133V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/9 | Foglio 16, particella 201, titolare CASALE MARIA, nato a BOJANO (CB) il 05/11/1947, codice ﬁ scale CSLMRA47S45A930N, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 201, titolare ROMANO DOMENICA, nato a BOJANO (CB) il 27/01/1946, codice ﬁ scale RMNDNC46A67A930Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/9 | Foglio 16, particella 200, titolare Dl BIASE MARIA; TERESA FU CARMINE, nato a BOJANO (CB) il 26/09/1886, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 16, particella 200, titolare ROMANO FRANCESCO; FU GIUSEPPE, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/8 | Foglio 16, particella 200, titolare ROMANO LIBERATO; FU GIUSEPPE, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/8 | Foglio 16, particella 200, titolare ROMANO NICOLA; FU GIUSEPPE, diritto: PROPRIETA’, quota: 3/4 | Foglio 16, particella 199, titolare VENDITTI MARIO, nato a BOJANO (CB) il 06/11/1948, codice ﬁ scale VNDMRA48S06A930P, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 152, titolare COLALILLO ARCANGELO, nato a BOJANO (CB) il 27/05/1917, codice fiscale CLLRNG17E27A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 152, titolare COLALILLO CAMILLO, nato a BOJANO (CB) il 29/01/1921, codice ﬁ scale CLLCLL21A29A9300, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 152, titolare COLALILLO DOMENICANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 11/06/1947, codice ﬁ scale CLLDNC47H11A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 152, titolare COLALILLO GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 26/06/1938, codice ﬁ scale CLLGNN38H26A930D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 152, titolare COLALILLO LUCIA, nato a BOJANO (CB) il 19/01/1940, codice ﬁ scale CLLLCU40A59A930N, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 152, titolare COLALILLO MARIAGRAZIA, nato a BOJANO (CB) il 19/01/1940, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 152, titolare COLALILLO SALVATORE, nato a BOJANO (CB) il 03/11/1923, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 152, titolare MALATESTA ADDOLORATA, nato a BOJANO (CB) il 30/06/1916, codice ﬁ scale MLTDLR16H70A930T, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 16, particella 152, titolare MALATESTA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 03/09/1932, codice ﬁ scale MLTNTN32P03A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 152, titolare MALATESTA GIUSEPPE, nato a BOJANO (CB) il 06/01/1921, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 152, titolare MALATESTA JOHN, nato a CANADA (EE) il 08/01/1962, codice ﬁ scale MLTJHN62A08Z401X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/10 | Foglio 16, particella 155, titolare COLALILLO MARIA; FU LUIGI, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 156, titolare COLALILLO CONCETTA, nato a BOJANO (CB) il 16/05/1952, codice ﬁ scale CLLCCT52E56A930L, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 156, titolare COLALILLO CRISTINA ROSARIA, nato a BOJANO (CB) il 07/10/1957, codice ﬁ scale CLLCST57R47A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 157, titolare COLALILLO ANNA PAOLINA, nato a BOJANO (CB) il 25/01/1939, codice fiscale CLLNPL39A65A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 157, titolare COLALILLO ANTONIETTA, nato a BOJANO (CB) il 09/03/1936, codice fiscale CLLNNT36C49A930K, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 16, particella 157, titolare COLALILLO MARIAANNA, nato a BOJANO (CB) il 19/11/1939, codice fiscale CLLMNN39S59A9300, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 16, particella 157, titolare COLALILLO ANTONIETTA ADDOLORAT, nato a BOJANO (CB) il 01/05/1954, codice ﬁ scale CLLNNT54E41A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 16, particella 158, titolare COLALILLO ARCANGELO, nato a BOJANO (CB) il 27/05/1917, codice fiscale CLLRNG17E27A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 158, titolare COLALILLO CAMILLO, nato a BOJANO (CB) il 29/01/1921, codice ﬁ scale CLLCLL21A29A9300, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 158, titolare COLALILLO DOMENICANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 11/06/1947, codice ﬁ scale CLLDNC47H11A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 158, titolare COLALILLO GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 26/06/1938, codice ﬁ scale CLLGNN38H26A930D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 158, titolare COLALILLO LUCIA, nato a BOJANO (CB) il 19/01/1940, codice ﬁ scale CLLLCU40A59A930N, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 158, titolare COLALILLO MARIAGRAZIA, nato a BOJANO (CB) il 19/01/1940, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 158, titolare COLALILLO SALVATORE, nato a BOJANO (CB) il 03/11/1923, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 158, titolare MALATESTA ADDOLORATA, nato a BOJANO (CB) il 30/06/1916, codice ﬁ scale MLTDLR16H70A930T, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 16, particella 158, titolare MALATESTA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 03/09/1932, codice ﬁ scale MLTNTN32P03A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 158, titolare MALATESTA GIUSEPPE, nato a BOJANO (CB) il 06/01/1921, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 158, titolare MALATESTA JOHN, nato a CANADA (EE) il 08/01/1962, codice ﬁ scale MLTJHN62A08Z401X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/10 | Foglio 16, particella 159, titolare COLALILLO CARLO, nato a BOJANO (CB) il 10/10/1927, codice fiscale CLLCRL27RIOA930K, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 16, particella 159, titolare COLALILLO CARMELA, nato a BOJANO (CB) il 16/04/1930, codice fiscale CLLCML30D56A930G, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 16, particella 159, titolare COLALILLO EMMA, nato a BOJANO (CB) il 04/01/1908, codice ﬁ scale CLLMME08A44A930Y, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 16, particella 159, titolare COLALILLO FEDERICO, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 159, titolare COLALILLO MARIO, nato a BOJANO (CB) il 08/01/1948, codice ﬁ scale CLLMRA48A08A930Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 16, particella 160, titolare COLALILLO MARIA; FU LUIGI, nato a BOJANO (CB) il 23/12/1913, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 161, titolare COLALILLO ADDOLORATA, nato a BOJANO (CB) il, codice fiscale CLLDLR49S67A930S, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 161, titolare COLALILLO ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 19/08/1970, codice fiscale CLLNTN70M19A930M, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 161, titolare COLALILLO NICOLINA, nato a BOJANO (CB) il 20/10/1972, codice ﬁ scale CLLNLN72R60A930F, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 137, titolare MAINELLA PATRIZIA, nato a BOJANO (CB) il 10/06/1976, codice ﬁ scale MNLPRZ76H50A930Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 136, titolare CHIARULLO FILOMENA, nato a BARANELLO (CB) il 28/02/1954, codice ﬁ scale CHRFMN54B68A616Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 136, titolare MAINELLA PATRIZIA, nato a BOJANO (CB) il 10/06/1976, codice ﬁ scale MNLPRZ76H50A930Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 135, titolare CHIARULLO FILOMENA, nato a BARANELLO (CB) il 28/02/1954, codice ﬁ scale CHRFMN54B68A616Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 135, titolare COLALILLO MARIASSUNTA, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 16, particella 135, titolare MAINELLA PATRIZIA, nato a BOJANO (CB) il 10/06/1976, codice ﬁ scale MNLPRZ76H50A930Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 244, titolare CHIARULLO FILOMENA, nato a BARANELLO (CB) il 28/02/1954, codice ﬁ scale CHRFMN54B68A616Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 244, titolare COLALILLO MARIASSUNTA, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 16, particella 244, titolare MAINELLA PATRIZIA, nato a BOJANO (CB) il 10/06/1976, codice ﬁ scale MNLPRZ76H50A930Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 245, titolare CHIARULLO FILOMENA, nato a BARANELLO (CB) il 28/02/1954, codice ﬁ scale CHRFMN54B68A616Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 245, titolare COLALILLO MARIASSUNTA, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 16, particella 245, titolare MAINELLA PATRIZIA, nato a BOJANO (CB) il 10/06/1976, codice ﬁ scale MNLPRZ76H50A930Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 134, titolare CHIARULLO FILOMENA, nato a BARANELLO (CB) il 28/02/1954, codice ﬁ scale CHRFMN54B68A616Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 134, titolare MAINELLA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 03/08/1951, codice fiscale MNLNTN51M03A930J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 132, titolare MAINELLA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 03/08/1951, codice ﬁ scale MNLNTN51M03A930J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 132, titolare MAINELLA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 10/03/1985, codice ﬁ scale MNLGNN85C10A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 283, titolare MAINELLA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 10/03/1985, codice ﬁ scale MNLGNN85C10A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 131, titolare MAINELLA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 10/03/1985, codice ﬁ scale MNLGNN85C10A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 130, titolare MAINELLA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 10/03/1985, codice fiscale MNLGNN85C10A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 129, titolare ROMANO ADDOLORATA, nato a BOJANO (CB) il 18/08/1931, codice fiscale RMNDLR31M58A930J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/9 | Foglio 16, particella 129, titolare ROMANO CARMINA; FU GIOVANNI, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 129, titolare ROMANO ROSA; FU GIOVANNI, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 129, titolare COLACCI MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 15/01/1969, codice ﬁ scale CLCMHL69A15A930V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/9 | Foglio 16, particella 129, titolare COLACCI NICOLINO, nato a BOJANO (CB) il 12/12/1966, codice ﬁ scale CLCNLN66T12A930N, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/9 | Foglio 16, particella 284, titolare MAINELLA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 10/03/1985, codice ﬁ scale MNLGNN85C10A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 285, titolare RICO ANTONIO; FU PIETRO MICHELE, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 16, particella 285, titolare RICO GIUSEPPINA; FU PIETRO MICHELE, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 16, particella 285, titolare RICO PIETROMICHELE; FU ANTONIO, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 16, particella 285, titolare ROMANO ADDOLORATA, nato a BOJANO (CB) il 18/08/1931, codice fiscale RMNDLR31M58A930J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 16, particella 285, titolare ROMANO ASSUNTA; FU FILIPPO, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 16, particella 285, titolare ROMANO CARMINA; FU GIOVANNI, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 16, particella 285, titolare COLACCI MICHELE, nato a BOJANO (CB) il 15/01/1969, codice ﬁ scale CLCMHL69A15A930V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 16, particella 285, titolare COLACCI NICOLINO, nato a BOJANO (CB) il 12/12/1966, codice fiscale CLCNLN66T12A930N, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 16, particella 128, titolare MAINELLA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 10/03/1985, codice ﬁ scale MNLGNN85C10A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 127, titolare MAINELLA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 10/03/1985, codice ﬁ scale MNLGNN85C10A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 227, titolare CHIOVITTI MARIA; FU GIOVANNI, diritto: USUFRUTTUARIO, quota: nan | Foglio 16, particella 227, titolare MAINELLA ROBERTA, nato a BOJANO (CB) il 20/01/1981, codice ﬁ scale MNLRRT81A60A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 226, titolare MAINELLA ROBERTA, nato a BOJANO (CB) il 20/01/1981, codice ﬁ scale MNLRRT81A60A930C, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 123, titolare SILVAROLI ANNAMARIA, nato a BOJANO (CB) il 24/11/1968, codice ﬁ scale SLVNMR68S64A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 123, titolare nan, nato a BOJANO (CB) il 24/11/1968, codice ﬁ scale SLVNMR68S64A930A, quota: nan | Foglio 16, particella 256, titolare SILVAROLI ANNAMARIA, nato a BOJANO (CB) il 24/11/1968, codice ﬁ scale SLVNMR68S64A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 256, titolare nan, nato a BOJANO (CB) il 24/11/1968, codice fiscale SLVNMR68S64A930A, quota: nan | Foglio 16, particella 256, titolare COMUNE DI BOJANO, nato a BOJANO (CB) il, codice ﬁ scale 80002190702, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 86, titolare SILVAROLI ANNAMARIA, nato a BOJANO (CB) il 24/11/1968, codice ﬁ scale SLVNMR68S64A930A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 |Foglio 16, particella 83, titolare MALATESTA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 03/09/1932, codice fiscale MLTNTN32P03A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 83, titolare MALATESTA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 09/10/1963, codice fiscale MLTGNN63R09A930Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 83, titolare COMUNE DI BOJANO, nato a BOJANO (CB) il, codice fiscale 80002190702, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 30, titolare RIVELLINO ANTONELLA, nato a VENAFRO (IS) il 12/09/1989, codice ﬁ scale RVLNNL89P52L725F, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 28, titolare PAOLILLO MICHELANGELO; FU MATTEO, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 16, particella 28, titolare TERRIGNO LUIGI, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 28/03/1917, codice ﬁ scale TRRLGU17C28E779L, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 27, titolare BARILE ANTONIO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 04/05/1969, codice fiscale BRLNTN69E04E779W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 27, titolare BARILE LUISA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 03/05/1967, codice fiscale BRLLSU67E43E779Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 16, particella 268, titolare D’ITRI BIAGIO NICOLA, nato a BOJANO (CB) il 05/03/1957, codice ﬁ scale DTRBNC57C05A930Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 268, titolare D’ITRI DOMENICO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 15/10/1949, codice ﬁ scale DTRDNC49R15E779S, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 268, titolare D’ITRI GIOVANNI, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 09/01/1952, codice ﬁ scale DTRGNN52A09E779D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 267, titolare D’ITRI BIAGIO NICOLA, nato a BOJANO (CB) il 05/03/1957, codice ﬁ scale DTRBNC57C05A930Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 267, titolare D’ITRI DOMENICO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 15/10/1949, codice fiscale DTRDNC49R15E779S, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 267, titolare D’ITRI GIOVANNI, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 09/01/1952, codice fiscale DTRGNN52A09E779D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 266, titolare D’ITRI BIAGIO NICOLA, nato a BOJANO (CB) il 05/03/1957, codice fiscale DTRBNC57C05A930Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 266, titolare D’ITRI DOMENICO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 15/10/1949, codice fiscale DTRDNC49R15E779S, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 266, titolare D’ITRI GIOVANNI, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 09/01/1952, codice fiscale DTRGNN52A09E779D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 26, titolare D’ITRI BIAGIO NICOLA, nato a BOJANO (CB) il 05/03/1957, codice fiscale DTRBNC57C05A930Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 26, titolare D’ITRI DOMENICO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 15/10/1949, codice fiscale DTRDNC49R15E779S, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 26, titolare D’ITRI GIOVANNI, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 09/01/1952, codice fiscale DTRGNN52A09E779D, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/3 | Foglio 16, particella 394, titolare PERRELLA NICOLA PIERPAOLO, nato a BOJANO (CB) il 29/06/1956, codice fiscale PRRNLP56H29A930O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 16, particella 24, titolare PERRELLA ALESSANDRO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 01/11/1936, codice ﬁ scale PRRLSN36S01E779I, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1|

CAVIDOTTO INTERRATO – PROVINCIA DI ISERNIA – COMUNE DI MACCHIAGODENA

Foglio 38, particella 6, titolare DELLA POSTA INCORONATA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 13/10/1950, codice ﬁ scale DLLNRN50R53E779I, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 38, particella 6, titolare DELLA POSTA MARTA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 01/04/1945, codice ﬁ scale DLLMRT45D41E779F, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 6, titolare COMUNE DI MACCHIAGODENA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il, codice ﬁ scale 80002410944, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 172, titolare MAINELLA MARIA ADDOLORATA, nato a BOJANO (CB) il 15/10/1946, codice fiscale MNLMDD46R55A930T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 173, titolare COLALILLO GAUDENZIO, nato a BOJANO (CB) il 27/04/1963, codice ﬁ scale CLLGNZ63D27A930K, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 173, titolare COLALILLO IRMA, nato a BOJANO (CB) il 24/12/1943, codice ﬁ scale CLLRMI43T64A930Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 174, titolare COLALILLO GAUDENZIO, nato a BOJANO (CB) il 27/04/1963, codice ﬁ scale CLLGNZ63D27A930K, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 174, titolare COLALILLO IRMA, nato a BOJANO (CB) il 24/12/1943, codice ﬁ scale CLLRMI43T64A930Z, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 182, titolare MAZZUTO ANGELA MARIA, nato a ISERNIA (IS) il 29/01/1977, codice ﬁ scale MZZNLM77A69E335S, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 41, particella 182, titolare MAZZUTO ANTONIO, nato a ROCCAMANDOLFI (IS) il 29/07/1965, codice ﬁ scale MZZNTN65L29H420Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 41, particella 182, titolare MAZZUTO BERARDINO, nato a ROCCAMANDOLFI (IS) il 01/10/1961, codice ﬁ scale MZZBRD61R01H420R, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 41, particella 182, titolare MAZZUTO GIACOMINA, nato a ISERNIA (IS) il 09/12/1973, codice ﬁ scale MZZGMN73T49E335H, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 41, particella 182, titolare MAZZUTO MICHELINA, nato a ISERNIA (IS) il 07/06/1972, codice ﬁ scale MZZMHL72H47E335I, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 41, particella 182, titolare MAZZUTO ROBERTO, nato a BOJANO (CB) il 08/08/1969, codice ﬁ scale MZZRRT69M08A930O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 41, particella 182, titolare RICCIARDONE FILOMENA, nato a ROCCAMANDOLFI (IS) il 27/10/1940, codice ﬁ scale RCCFMN40R67H420G, diritto: PROPRIETA’, quota: 12/18 | Foglio 41, particella 196, titolare IANNOTTI GAETANO, nato a BOJANO (CB) il 27/03/1946, codice ﬁ scale NNTGTN46C27A930O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 191, titolare D’AVERSA BIAGIO, nato a CAMPOBASSO (CB) il 30/10/1988, codice ﬁ scale DVRBGI88R30B519F, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 184, titolare SPINA ANGELO, nato a BOJANO (CB) il 02/10/1959, codice ﬁ scale SPNNGL59R02A930Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 183, titolare MAZZUTO ANGELA MARIA, nato a ISERNIA (IS) il 29/01/1977, codice ﬁ scale MZZNLM77A69E335S, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 41, particella 183, titolare MAZZUTO ANTONIO, nato a ROCCAMANDOLFI (IS) il 29/07/1965, codice fiscale MZZNTN65L29H420Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 41, particella 183, titolare MAZZUTO BERARDINO, nato a ROCCAMANDOLFI (IS) il 01/10/1961, codice fiscale MZZBRD61R01H420R, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 41, particella 183, titolare MAZZUTO GIACOMINA, nato a ISERNIA (IS) il 09/12/1973, codice ﬁ scale MZZGMN73T49E335H, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 41, particella 183, titolare MAZZUTO MICHELINA, nato a ISERNIA (IS) il 07/06/1972, codice ﬁ scale MZZMHL72H47E335I, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 41, particella 183, titolare MAZZUTO ROBERTO, nato a BOJANO (CB) il 08/08/1969, codice ﬁ scale MZZRRT69M08A930O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/18 | Foglio 41, particella 183, titolare RICCIARDONE FILOMENA, nato a ROCCAMANDOLFI (IS) il 27/10/1940, codice ﬁ scale RCCFMN40R67H420G, diritto: PROPRIETA’, quota: 12/18 | Foglio 41, particella 113, titolare D’ITRI BIAGIO NICOLA, nato a BOJANO (CB) il 05/03/1957, codice ﬁ scale DTRBNC57C05A930Q, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 |

CAVIDOTTO AEREO – PROVINCIA DI ISERNIA – COMUNE DI MACCHIAGODENA

Foglio 41, particella 175, titolare ROCCHIO MARIA, nato a CAPRIATI A VOLTURNO (CE) il 06/11/1959, codice ﬁ scale RCCMRA59S46B704L, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 175, titolare SPINA BARTOLOMEO, nato a BOJANO (CB) il 24/09/1951, codice ﬁ scale SPNBTL51P24A930W, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 205, titolare ROCCHIO MARIA, nato a CAPRIATI A VOLTURNO (CE) il 06/11/1959, codice ﬁ scale RCCMRA59S46B704L, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 206, titolare SPINA CRISTIAN, nato a ISERNIA (IS) il 24/07/1983, codice ﬁ scale SPNCST83L24E335O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 204, titolare SPINA CRISTIAN, nato a ISERNIA (IS) il 24/07/1983, codice ﬁ scale SPNCST83L24E335O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 203, titolare GENTILE ROSA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 08/03/1950, codice ﬁ scale GNTRS050C48E779T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 203, titolare D’ITRI BENEDETTA, nato a AGNONE (IS) il 17/10/2009, codice ﬁ scale DTRBDT09R57A080H, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/8 | Foglio 41, particella 203, titolare D’ITRI MARIA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 24/01/1970, codice ﬁ scale DTRMRA70A64E779G, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 41, particella 203, titolare D’ITRI MATTIA, nato a AGNONE (IS) il 06/03/2008, codice ﬁ scale DTRMTT08C06A0800, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/8 | Foglio 41, particella 203, titolare GENTILE ROSA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 08/03/1950, codice ﬁ scale GNTRS050C48E779T, diritto: USUFRUTTO, quota: nan | Foglio 41, particella 139, titolare GENTILE ROSA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 08/03/1950, codice fiscale GNTRS050C48E779T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 139, titolare D’ITRI BENEDETTA, nato a AGNONE (IS) il 17/10/2009, codice ﬁ scale DTRBDT09R57A080H, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/8 | Foglio 41, particella 139, titolare D’ITRI MARIA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 24/01/1970, codice ﬁ scale DTRMRA70A64E779G, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 41, particella 139, titolare D’ITRI MATTIA, nato a AGNONE (IS) il 06/03/2008, codice ﬁ scale DTRMTT08C06A0800, diritto: NUDA PROPRIETA’, quota: 1/8 | Foglio 41, particella 139, titolare GENTILE ROSA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 08/03/1950, codice ﬁ scale GNTRS050C48E779T, diritto: USUFRUTTO, quota: nan | Foglio 41, particella 138, titolare GENTILE ROSA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 08/03/1950, codice fiscale GNTRS050C48E779T, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 236, titolare PALERMO LUCIA; FU FRANCESCO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 23/02/1879, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 41, particella 236, titolare PALERMO MARIA LUISA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 01/12/1914, codice ﬁ scale PLRMLS14T41E779X, diritto: USUFRUTTUARIO PARZIALE, quota: nan | Foglio 41, particella 236, titolare VESPOLI ANTONIO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 01/08/1953, codice ﬁ scale VSPNTN53M01E779Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 136, titolare ROCCHIO ISABELLA, nato a SESTRIERE (TO) il 29/09/1960, codice ﬁ scale RCCSLL60P69I692A, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 136, titolare VESPOLI ANTONIO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 01/08/1953, codice ﬁ scale VSPNTN53M01E779Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 200, titolare ROCCHIO MARIA, nato a CAPRIATI A VOLTURNO (CE) il 06/11/1959, codice ﬁ scale RCCMRA59S46B704L, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 199, titolare ROCCHIO MARIA, nato a CAPRIATI A VOLTURNO (CE) il 06/11/1959, codice ﬁ scale RCCMRA59S46B704L, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 242, titolare SPINA CRISTIAN, nato a ISERNIA (IS) il 24/07/1983, codice fiscale SPNCST83L24E335O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 241, titolare SPINA CRISTIAN, nato a ISERNIA (IS) il 24/07/1983, codice ﬁ scale SPNCST83L24E335O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 283, titolare DELLA POSTA GIUSEPPINA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 17/04/1949, codice ﬁ scale DLLGPP49D57E779M, diritto: PROPRIETA’, quota: 5/29 | Foglio 41, particella 283, titolare TERRIGNO DONATO; FU PIETRO, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 41, particella 283, titolare TERRIGNO GIUSEPPE; FU PIETRO, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 41, particella 283, titolare TERRIGNO LUIGI, nato a BOJANO (CB) il 21/08/1968, codice ﬁ scale TRRLGU68M21A930X, quota: 1/25 | Foglio 41, particella 283, titolare TERRIGNO MICHELE; FU PIETRO, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 41, particella 283, titolare TERRIGNO ROBERTO, nato a CANADA (EE) il 08/07/1973, codice ﬁ scale TRRRRT73L08Z401E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/25 | Foglio 41, particella 284, titolare TERRIGNO ROCCO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 20/02/1948, codice ﬁ scale TRRRCC48B20E779C, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 314, titolare PAOLIELLO CRESCENZA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 26/10/1950, codice ﬁ scale PLLCSC50R66E779V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 41, particella 311, titolare PAOLIELLO ANTONIO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 17/01/1953, codice ﬁ scale PLLNTN53A17E779M, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 41, particella 311, titolare PAOLIELLO CRESCENZA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 26/10/1950, codice fiscale PLLCSC50R66E779V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 41, particella 311, titolare PAOLIELLO CRISTINA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 24/07/1943, codice fiscale PLLCST43L64E779B, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 41, particella 311, titolare PAOLIELLO FILOMENA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 24/07/1943, codice fiscale PLLFMN43L64E779E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 41, particella 311, titolare PAOLIELLO GIUSEPPE, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 08/01/1948, codice fiscale PLLGPP48A08E779Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 41, particella 311, titolare PAOLIELLO LUISA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 03/07/1940, codice fiscale PLLLSU40L43E779E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 41, particella 311, titolare VESPOLI DOMENICO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 19/02/1925, codice fiscale VSPDNC46E25E779O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 41, particella 311, titolare VESPOLI FILOMENA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 18/02/1951, codice fiscale VSPFMN51B58E779Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 41, particella 104, titolare VESPOLI DOMENICO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 25/05/1946, codice fiscale VSPDNC46E25E779O, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 41, particella 104, titolare VESPOLI FILOMENA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 18/02/1951, codice fiscale VSPFMN51B58E779Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/4 | Foglio 41, particella 104, titolare PAOLIELLO ANTONIO, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 17/01/1953, codice fiscale PLLNTN53A17E779M, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 41, particella 104, titolare PAOLIELLO CRESCENZA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 26/10/1950, codice fiscale PLLCSC50R66E779V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 41, particella 104, titolare PAOLIELLO CRISTINA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 24/07/1943, codice fiscale PLLCST43L64E779B, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 41, particella 104, titolare PAOLIELLO FILOMENA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 24/07/1943, codice fiscale PLLFMN43L64E779E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 41, particella 104, titolare PAOLIELLO GIUSEPPE, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 08/01/1948, codice fiscale PLLGPP48A08E779Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 41, particella 104, titolare PAOLIELLO LUISA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 03/07/1940, codice fiscale PLLLSU40L43E779E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/12 | Foglio 41, particella 104, titolare COMUNE DI MACCHIAGODENA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il, codice ﬁ scale 80002410944, quota: nan | Foglio 41, particella 302, titolare Dl BARTOLOMEO MIRELLA, nato a BELMONTE DEL SANNIO (IS) il 27/06/1956, codice ﬁ scale DBRMLL56H67A761V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 302, titolare Dl LOLLO ROSINA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 24/09/1959, codice ﬁ scale DLLRSN59P64E779X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 300, titolare Dl BARTOLOMEO MIRELLA, nato a BELMONTE DEL SANNIO (IS) il 27/06/1956, codice ﬁ scale DBRMLL56H67A761V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 300, titolare Dl LOLLO ROSINA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 24/09/1959, codice ﬁ scale DLLRSN59P64E779X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 296, titolare Dl BARTOLOMEO MIRELLA, nato a BELMONTE DEL SANNIO (IS) il 27/06/1956, codice ﬁ scale DBRMLL56H67A761V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 296, titolare Dl LOLLO ROSINA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 24/09/1959, codice ﬁ scale DLLRSN59P64E779X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 295, titolare Dl BARTOLOMEO MIRELLA, nato a BELMONTE DEL SANNIO (IS) il 27/06/1956, codice ﬁ scale DBRMLL56H67A761V, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 41, particella 295, titolare Dl LOLLO ROSINA, nato a MACCHIAGODENA (IS) il 24/09/1959, codice ﬁ scale DLLRSN59P64E779X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 |

CAVIDOTTO AEREO – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – COMUNE DI SAN MASSIMO

Foglio 2, particella 345, titolare MALATESTA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 25/08/1969, codice ﬁ scale MLTNTN69M25A930J, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 2, particella 42, titolare COLALILLO ANTONIETTA ADDOLORAT, nato a BOJANO (CB) il 01/05/1954, codice ﬁ scale CLLNNT54E41A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 2, particella 43, titolare COLALILLO ANNA PAOLINA, nato a BOJANO (CB) il 25/01/1939, codice ﬁ scale CLLNPL39A65A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 2, particella 43, titolare COLALILLO ANTONIETTA, nato a BOJANO (CB) il 09/03/1936, codice ﬁ scale CLLNNT36C49A930K, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 2, particella 43, titolare COLALILLO ANTTONIETTA, nato a BOJANO (CB) il 01/05/1954, codice ﬁ scale CLLNTN54E41A930L, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 2, particella 43, titolare COLALILLO MARIA ANNA, nato a BOJANO (CB) il 19/11/1939, codice ﬁ scale CLLMNN39S59A9300, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/6 | Foglio 2, particella 412, titolare COLALILLO ANNA PAOLINA, nato a BOJANO (CB) il 25/01/1939, codice ﬁ scale CLLNPL39A65A930E, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1 | Foglio 2, particella 415, titolare COLALILLO CONCETTA, nato a BOJANO (CB) il 16/05/1952, codice ﬁ scale CLLCCT52E56A930L, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 2, particella 415, titolare COLALILLO CRISTINA ROSARIA, nato a BOJANO (CB) il 07/10/1957, codice fiscale CLLCST57R47A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 2, particella 44, titolare COLALILLO CONCETTA, nato a BOJANO (CB) il 16/05/1952, codice ﬁ scale CLLCCT52E56A930L, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 2, particella 44, titolare COLALILLO CRISTINA ROSARIA, nato a BOJANO (CB) il 07/10/1957, codice ﬁ scale CLLCST57R47A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 2, particella 401, titolare MALATESTA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 03/09/1932, codice ﬁ scale MLTNTN32P03A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 2, particella 401, titolare MALATESTA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 09/10/1963, codice ﬁ scale MLTGNN63R09A930Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 2, particella 400, titolare MALATESTA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 03/09/1932, codice ﬁ scale MLTNTN32P03A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 2, particella 400, titolare MALATESTA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 09/10/1963, codice ﬁ scale MLTGNN63R09A930Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 2, particella 399, titolare MALATESTA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 03/09/1932, codice ﬁ scale MLTNTN32P03A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 2, particella 399, titolare MALATESTA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 09/10/1963, codice ﬁ scale MLTGNN63R09A930Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 2, particella 398, titolare MALATESTA ANTONIO, nato a BOJANO (CB) il 03/09/1932, codice ﬁ scale MLTNTN32P03A930X, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 2, particella 398, titolare MALATESTA GIOVANNI, nato a BOJANO (CB) il 09/10/1963, codice ﬁ scale MLTGNN63R09A930Y, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/2 | Foglio 2, particella 478, titolare ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA, diritto: PROPRIETA’, quota: 1/1.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. n.327/2001, qualora gli intestatari, secondo i registri catastali, non siano più proprietari degli immobili e/o la situazione catastale sia variata rispetto a quanto riportato nel prospetto allegato, gli stessi sono tenuti a comunicarlo all’Ufficio scrivente entro trenta (30) giorni indicando, altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende degli immobili interessati.

Modalità di consultazione

Il progetto, gli elaborati tecnici, unitamente alle informazioni sulla natura e sullo scopo dell’opera, sono depositati presso l’ufficio “Autorizzazioni Impianti di Produzione di Energia” del Servizio Programmazione Politiche Energetiche c/o Regione Molise Via Nazario Sauro n.1, 86100 Campobasso, tel. 0874 429 472, email: regionemolise@cert.regione.molise.it –

Il progetto è consultabile, nei venti (20) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione, previo appuntamento durante il consueto orario di ufficio, presso gli uffici di cui sopra.

Forme di partecipazione

Gli interessati possono formulare eventuali osservazioni, entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso presso l’albo pretorio comunale o dalla data di ricevimento del presente avviso a mezzo raccomandata.

Eventuali osservazioni, considerazioni, memorie scritte e documenti, potranno essere inviate a:

Regione Molise – Servizio Programmazione Politiche Energetiche

Via Nazario Sauro n.1 – 86100 Campobasso (CB)

ovvero a mezzo PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

e devono essere inviate contestualmente in copia al Proponente:

LATERLITE S.p.A. con sede legale in Solignano (PR), frazione: Rubbiano, via Vittorio Veneto n. 30 (P.IVA e C.F. 02193140346)

indirizzo PEC: amministrazione_laterlite@pec.leca.it

Eventuali osservazioni e/o considerazioni saranno esaminate nell’apposita e valutate ai fini delle definitive determinazioni.

Il Responsabile dell’Ufficio

“Autorizzazioni impianti di produzione energia”

(Dr. Leonardo Simoncini)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Soggetto proponente

LATERLITE S.P.A.

con sede legale in Solignano (PR), via Vittorio Veneto n. 30

P.IVA e C.F. 02193140346

indirizzo PEC amministrazione_laterlite@pec.leca.it

Amministrazione competente per il procedimento

Regione Molise

Servizio Programmazione Politiche Energetiche della Regione Molise

Via Nazario Sauro n. 1, Campobasso (CB)

regionemolise@cert.regione.molise.it

tel. +39 0874 429 1

Responsabile del Procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 190/2024

Dott. Gaspare Tocci

Dirigente del Servizio Programmazione Politiche Energetiche della Regione Molise

Via Nazario Sauro n. 1, Campobasso (CB)

regionemolise@cert.regione.molise.it

tel. +39 0874 429 1

Autorità espropriante

Regione Molise – Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere idrauliche e marittime

Via Elena n. 1, Campobasso (CB)

regionemolise@cert.regione.molise.it

tel. +39 0874 429 1

Responsabile Unico del Procedimento ai fini espropriativi, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del DPR 327/2001

Dott. Dina Verrecchia

Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere idrauliche e marittime – Idrico Integrato

Via Elena n. 1, Campobasso (CB)

regionemolise@cert.regione.molise.it

Per tutte le informazioni e per prendere visione degli elaborati progettuali è possibile contattare

Dr. Leonardo Simoncini

Funzionario responsabile dell’Ufficio Autorizzazione Impianti di Produzione di Energia

Via Nazario Sauro n.1 – 86100 Campobasso (CB)

e-mail: leonardo.simoncini@regione.molise.it

tel. +39 0874429465