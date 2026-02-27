Bocce, Corrado Puzo e Antonio Verdone della società La Torre Vinchiaturo si aggiudicano il 1° Trofeo Città di Oratino

Si è concluso con grande partecipazione e ottimi riscontri tecnici il 1° Trofeo Città di Oratino, gara regionale a coppia organizzata dall’ASD Comunale Oratino (CB), club presieduto da Francesco Iengo, che ha visto la presenza di ben 64 formazioni provenienti da diverse realtà del territorio.

Una manifestazione che ha saputo coniugare agonismo e spirito di partecipazione, offrendo al pubblico incontri avvincenti e di elevato contenuto tecnico, a conferma della vitalità e della crescita del movimento boccistico regionale e interregionale.

Ad aggiudicarsi la prima edizione del Trofeo Città di Oratino sono stati Corrado Puzo e Antonio Verdone della società La Torre Vinchiaturo (CB), protagonisti di un percorso brillante culminato con la vittoria finale. Da segnalare il quarto posto della coppia Under 15 dell’AVIS Campobasso, composta da Simone Antoniani e Tommaso Barrea.

La classifica finale: 1^ Corrado Puzo – Antonio Verdone (La Torre Vinchiaturo CB); 2^ Emanuele Mascolo – Salvatore Santonicola (Garibaldi Pellezzano SA); 3^ Antonio Salone – Luca Valente (ASD Gaeta LT); 4^ Simone Antoniani – Tommaso Barrea (Bocc. AVIS Campobasso CB); 5^ Angelo Di Placido – Carmine Marzella (La Folgore Cassino FR); 6^ Giuliano Panichella – Alfonso Iannone (Riccese Riccia CB); 7^ Lucio Pontone – Remo Di Principe (Amici del Mare Cassino FR); 8^ Giovanni Colitti – Gabriella D’Ammassa (Monforte Campobasso CB); 9^ Giacomino Farrace – Eugenio Ricciardone (ABC Castelpetroso IS).

La competizione è stata diretta da Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise, con Francesco Iengo nel ruolo di arbitro di campo, garantendo regolarità e precisione nello svolgimento delle partite.

Alla manifestazione erano presenti il presidente della FIB Molise e Delegato Provinciale CONI Campobasso, Giuseppe Formato, e il delegato provinciale FIB Isernia, Gregorio Valente, a testimonianza della vicinanza istituzionale e dell’attenzione verso le iniziative del territorio.

L’ASD Comunale Oratino esprime soddisfazione per la riuscita dell’evento, che rappresenta un importante punto di partenza per consolidare un appuntamento destinato a diventare un riferimento nel calendario regionale.

I prossimi appuntamenti in calendario – Domenica 1° marzo, dalle ore 9, presso la Bocciofila Riccese Riccia, Individuale Regionale Juniores Under 18, Under 15 e Under 12 – Trofeo Avis Riccia Juniores.

Domenica 8 marzo, dalle ore 9, ASD La Torre Vinchiaturo, Coppia Nazionale – 3° Trofeo Paolo Pistilli.

Il calendario si conferma dunque ricco di appuntamenti di rilievo, nel segno della continuità organizzativa e della valorizzazione dei giovani talenti e delle competizioni dagli alti contenuti tecnici.