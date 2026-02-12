Antonietta Iannetta: dal 1976 al 2026, cinquant’anni di professionalità, impegno e amore per il proprio lavoro

Dal 1976 al 2026: cinquant’anni di professionalità, impegno e amore per il proprio lavoro.

«In occasione di questo significativo anniversario desidero rendere omaggio a un percorso professionale che costituisce un esempio concreto di serietà, competenza e dedizione. Un traguardo di tale portata non si misura soltanto nel tempo trascorso, ma negli anni di impegno costante, nelle scelte responsabili compiute e nella passione profonda che ha accompagnato ogni fase del lavoro».

Così Angelo Palombo, che ha condiviso un lungo cammino professionale con la collega Antonietta Iannetta, la quale oggi, 12 febbraio, celebra il suo cinquantesimo anno di attività.

Nel corso della sua carriera, Antonietta si è distinta per affidabilità, spirito di collaborazione e alto senso di responsabilità, offrendo un contributo determinante alla crescita e al successo dell’azienda Camardo Caffè.

Il suo lavoro ha lasciato un’impronta tangibile non soltanto nei risultati conseguiti, ma anche nelle relazioni costruite quotidianamente, fondate su rispetto reciproco, ascolto e senso di appartenenza.

Questo anniversario rappresenta inoltre un momento per valorizzare le qualità umane che hanno sempre accompagnato quelle professionali: la disponibilità, l’equilibrio nell’affrontare le sfide, la costante volontà di migliorarsi e la capacità di essere un punto di riferimento per colleghi e collaboratori.

Ad Antonietta vanno il nostro sincero apprezzamento e i più sentiti auguri per questo importante traguardo, con l’auspicio che il futuro possa offrirle nuove soddisfazioni e ulteriori successi, da vivere con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione che hanno contraddistinto il suo percorso fino a oggi.

Congratulazioni per questo prestigioso anniversario e grazie per il contributo prezioso donato in questi cinquant’anni di lavoro.