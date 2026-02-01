Pallacanestro serie A1, la Magnolia Campobasso ospita la Dinamo Sassari. All’Arena sul parquet alle 12

Il nuovo appuntamento all’Arena – dopo la scorsa partita in quel di Selvapiana contro San Martino – vede La Molisana Magnolia Campobasso pronta a giocarsi un’altra sfida di spessore nel massimo campionato di basket femminile in Italia. Le rossoblù continuano a consolidare la propria identità, un elemento che ha contribuito a mantenerle stabilmente nelle zone nobili della classifica. Per la diciassettesima giornata della Serie A1 (sesta di ritorno), arriva la Dinamo Sassari, formazione pericolosa che detiene attualmente il settimo posto in classifica ed è in lotta contro Broni per cercare di arrivare al sesto posto. Le sarde rappresentano un’avversaria di assoluto valore, pronte a rendere il match una sfida tutt’altro che scontata per i #fioridacciaio.

INTRODUZIONE SULLA PARTITA «Sicuramente una partita non facile» – argomenta coach Sabatelli nel pre-gara – «perché incontriamo una squadra, soprattutto per quanto riguarda le straniere, di altissimo livello. Hanno diverse armi nel pitturato con Treffers e un potenziale importante nel tiro da tre. È una squadra difficile da affrontare. Noi abbiamo una panchina giovane, ma con tante ragazze che stanno facendo bene».

UN AVVERSARIO OSTICO Il coach campobassano sottolinea che sarà fondamentale limitare il modo di giocare della Dinamo: «Dobbiamo limitare il loro modo di giocare, frenando soprattutto Carangelo, una giocatrice capace di aprire gli spazi e creare situazioni di tiro aperto per le compagne. Sicuramente dovremo provare a non farle giocare come piace a loro e quindi difendere in maniera arcigna, anche perché, come dico sempre, dalle buone difese in attacco per noi diventa tutto più facile».

CONDIZIONI DEL ROSTER Sabatelli conclude sottolineando il suo orgoglio per le ragazze, dichiarandosi soddisfatto delle buone condizioni della rosa: «Le condizioni sono buone. Morrison è in fase di guarigione, ma ne avrà ancora per circa un paio di settimane. Per quanto riguarda Pastrello, questa settimana ha risposto alla grande dopo sette giorni di lavoro pieno: è normale che le mancherà il ritmo partita, però possiamo sicuramente dire che sarà della contesa».

UNA MATTINATA DI TANTE EX Partita dalle grandi emozioni per quattro tesserate in campo, ex di turno: dalla parte isolana ci sono Emanuela Trozzola e Ashley Egwoh, con la prima protagonista di tre dei quattro scudetti giovanili conquistati dalla Magnolia e con la seconda che anche è passata per le squadre giovanili della società molisana. Dall’altro lato, per le campobassane, saranno coinvolte maggiormente Anna Makurat e Silvia Pastrello; la polacca faceva parte della miglior Sassari mai vista nella storia LBF, con quattro straniere di grandissimo livello (la già citata Makurat, Holmes, Thomas e Gustavsson). La guardia-ala della Magnolia, invece, dopo l’esperienza a San Martino, ha giocato per tre anni nell’isola sarda con la Dinamo e – come già detto da coach Sabatelli – conta di esserci per la gara.

PICCOLI PARTICOLARI STORICI L’ultima volta che qualcuno ha letto “Dinamo Sassari” sul tabellone dell’Arena era il 30 ottobre 2022, quando la Magnolia di Robyn Parks riuscì a battere la già citata fortissima Sassari di quella stagione dopo un supplementare. Da lì ad oggi, Magnolia e Sassari si sono sempre incrociate all’opening day, con la formazione molisana che non ha mai perso una sfida contro la Dinamo da allora fino ad oggi salvo la partita di ritorno sempre della stagione 2022-23; il che ha comportato “beccare” Sassari al ritorno sempre in trasferta.

ASPETTI ESTERNI Nel match di apertura di febbraio 2026, che si svolgerà nella canonica fascia oraria insolita delle 12:00 e sarà trasmesso in diretta streaming su FlimaTV (la piattaforma pay della Lega Basket Femminile) e sul canale Twitch di Italbasket in chiaro per tutti, la terna arbitrale designata per dirigere la contesa sarà composta da Stefano De Biase (Udine), Fabio Ferretti (Nereto) e Simone Settepanella (Roseto).

Dario Salvatorelli