Colletorto, il cuore dei “Fuochisti” batte per la ricerca. Raccolti 500 euro per Telethon

La tradizione dei falò di Colletorto non è solo una scintilla che illumina la notte, ma una fiamma di solidarietà che riscalda chi combatte contro le malattie rare. In occasione della storica manifestazione dello scorso 17 gennaio, le Associazioni dei Fuochisti di Colletorto hanno scelto di unire le forze per sostenere Fondazione Telethon, legando i momenti di devozione e convivialità alla ricerca scientifica.

Il successo della raccolta fondi è stato celebrato ieri, 31 gennaio 2026, durante un momento di convivialità ed tenutosi presso la Locanda “Cigno Nero”di Colletorto. Alla serata hanno partecipato il Sindaco, Cosimo Damiano Mele, e l’Assessore Franco Antonio Paglia, che hanno espresso profondo apprezzamento per il senso di comunità e l’impegno civile dimostrato dai cittadini.

Il traguardo dei 500 euro è stato raggiunto grazie alla partecipazione entusiasta degli 8 gruppi che hanno animato le piazze del paese con passione e dedizione:

1. Fuoco Antonio Simone

2. Fuoco Fiore Anita

3. Fuoco della Fontana

4. Fuoco dei Cavalieri Angioini e Gruppo Trekking di Colletorto

5. Fuoco degli Abati

6. Fuoco dei Ragazzi

7. Fuoco Palazzo

8. Fuoco del Gruppo Storico Giovani Prima d’Angió

L’assegno della raccolta fondi è stato consegnato ufficialmente alla Coordinatrice Provinciale Telethon, Valeria Cavaliere, e ad Antonio Albiniano. I rappresentanti di Telethon hanno voluto ringraziare sentitamente tutti i presenti, l’Amministrazione e i gruppi dei fuochisti per la straordinaria sensibilità.

“Ogni passo in avanti della ricerca scientifica è possibile solo grazie a gesti concreti come questo – ha dichiarato Valeria Cavaliere – I fondi raccolti da comunità unite come quella di Colletorto sono linfa vitale per il lavoro dei nostri ricercatori”.

Antonio Albiniano ha poi sottolineato l’importanza del legame tra il territorio e la scienza d’eccellenza: “Siamo orgogliosi di annunciare che, per il quarto anno consecutivo, Telethon ha rifinanziato il progetto di ricerca sulla Malattia di Huntington, una rara patologia neurodegenerativa. Questa sfida scientifica è portata avanti dai ricercatori dell’I.R.C.C.S. Neuromed”.

La serata si è conclusa con l’impegno corale a mantenere viva questa sinergia tra folklore e solidarietà, affinché il fuoco di Colletorto continui a illuminare il cammino verso la speranza e la cura.