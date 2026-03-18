“Una giustizia giusta per tutti”, a Isernia la campagna referendaria per il ‘sì’ alla riforma della giustizia col vice-ministro Sisto

Un momento di confronto pubblico su uno dei temi centrali del dibattito politico nazionale: la giustizia. In vista del Referendum del 22 e 23 marzo 2026, si terrà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 11, presso il Grand Hotel Europa di Isernia, un incontro istituzionale dal titolo “Una giustizia giusta per tutti”, promosso dal partito di Forza Italia in Molise.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del Vice-Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, insieme a rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico e dell’avvocatura molisana.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali, seguiti dagli interventi del senatore e segretario regionale di Forza Italia Molise Claudio Lotito, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Isernia Florindo Di Lucente, del presidente del Tribunale di Larino Daniele Colucci, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Larino Michele Urbano, del presidente della Camera Penale Circondariale di Isernia Francesco La Cava e del presidente della Camera Penale Circondariale di Larino Roberto D’Aloisio.

Previsto anche il contributo di Claudio Di Ruzza, già magistrato di Cassazione, per un approfondimento tecnico sui temi oggetto del referendum.

A moderare l’incontro sarà Rita D’Addona.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di approfondimento e dibattito sulle prospettive di riforma del sistema giudiziario, con particolare attenzione ai quesiti referendari e alle ricadute sul piano istituzionale e sociale.