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Tre pecore viziose a Termoli, domenica 3 maggio si torna a ridere con Jamme Bbelle

A Difesa Grande, alle 18, la commedia di Scarpetta proposta dal Gruppo Teatrale Non Stabile Samuele Colavita di Sant’Elia a Pianisi

Photo of Redazione Redazione30 Aprile 2026

Tre pecore viziose, Fortunato, Camillo e Felice che – a dispetto della loro situazione familiare – se la spassano con tre giovani donne alle quali lasciano credere di avere serie intenzioni di sposarle. Ma dovranno fare i conti con Beatrice, figura imponente, autoritaria e moglie di Fortunato, sorella di Camillo e zia di Felice. Tiene lei le redini di tutta la famiglia, essendo la ricca proprietaria che amministra la casa. E sarà proprio lei a scoprire il fattaccio, interrompendo una cena galante tra il trio fedifrago e le loro amanti, in un crescendo esplosivo di esilaranti equivoci e comicità…

La commedia, scritta nel 1881 da Eduardo Scarpetta, viene riproposta dal Gruppo Teatrale Non Stabile Samuele Colavita di Sant’Elia a Pianisi, con l’adattamento di Iamartino Alessandro, che ne cura anche la regia.

Jamme Bbelle 4 torna dunque in grande stile a Termoli, con uno spettacolo divertente e destinato a conquistare il pubblico. L’appuntamento è in programma domenica 3 maggio presso l’Auditorium di Santa Maria degli Angeli in Difesa Grande, già luogo di diversi sold out ottenuti dal festival itinerante di teatro popolare organizzato dalla UILT Molise.

Sul palco gli artisti di una compagnia nota a livello locale, nata nel 2012 ma con radici storiche che risalgono agli anni ’80, sulla scia della grande tradizione della commedia italiana.

Per info e prenotazioni 327 956 6623

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