Epilessia, al Neuromed un nuovo incontro organizzato dall’Istituto insieme ad AIE e SIN

L’I.R.C.C.S. Neuromed organizza, in collaborazione con l’Associazione Italiana Epilessia (AIE) e il Gruppo di studio dedicato della Società Italiana di Neurologia (SIN), un incontro dal titolo ‘#mondoepilessia’ per porre l’attenzione sull’approccio a questa condizione che coniughi biomedicina ed esperienza esistenziale del vivere con la patologia.

L’incontro è previsto per martedì, 28 aprile, a partire dalle ore 9.00, presso l’Auditorium ‘Marc Verstraete’ del Parco Tecnologico dell’Istituto di Pozzilli, in via dell’Elettronica, è vedrà un confronto tra addetti ai lavori e rappresentanti dei due Enti coinvolti.

Si parlerà di scienza, società e bisogni delle persone con Epilessia, dell’esperienza epilettologica in Guinea-Bissau (Africa), del progetto formativo ‘A scuola di Epilessia’ e delle varie attività promosse dall’Istituto, insieme ad AIE, per informare, formare e divulgare tutti gli aspetti di assistenza e di studio legati a questa condizione.

L’incontro vuole dunque proporre, in maniera pratica e costruttiva, un modello clinico innovativo che si propone di diventare parte integrante del sistema di cura: un approccio che non si limita al controllo delle crisi, all’uso di farmaci, ma mira alla piena realizzazione della persona restituendole dignità, nonché una prospettiva di vita migliore grazie al lavoro multidisciplinare e alla condivisione degli obiettivi.