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Verso il Molise Pride 2026, arrivano i patrocini di Capracotta e Riccia

Photo of Redazione Redazione4 Giugno 2026

I Comuni di Capracotta e Riccia hanno concesso il patrocinio morale al Molise Pride 2026, che si terrà a Campobasso il prossimo 25 luglio, dopo il già pervenuto patrocinio di Castel San Vincenzo.

Il Molise Pride giunge così alla sua sesta edizione, tornando nel capoluogo Molisano a distanza di tre anni dall’ultima edizione del 2023 dopo aver fatto tappa a Isernia e Termoli

Nelle prossime settimane saranno comunicati l’orario della manifestazione e i nomi degli ospiti che animeranno questa sesta edizione.

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