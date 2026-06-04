Campobasso, lo Strega tour fa tappa in Molise con una sestina a sorpresa

Con la proclamazione dei finalisti avvenuta ieri sera sul palco del Teatro Romano di Benevento, è partito ufficialmente il conto alla rovescia per l’atteso debutto dello Strega Tour a Campobasso. Venerdì 19 giugno, l’Auditorium del Palazzo Ex GIL ospiterà le autrici e gli autori della prestigiosa rosa di finalisti per una delle tappe ufficiali del tour 2026.

La selezione di quest’anno, determinata dai voti dei tradizionali Amici della domenica insieme a quelli di istituti di cultura all’estero, librerie indipendenti e scuole, ha riservato una sorpresa. A contendersi la vittoria finale — e ad arrivare a Campobasso — saranno eccezionalmente sei autori e non i canonici cinque. L’applicazione dell’articolo 7 del regolamento, volto a tutelare la presenza della media e piccola editoria, ha infatti dato vita a un ripescaggio che arricchisce la serata molisana.

I sei finalisti e le rispettive opere che si presenteranno al pubblico di Campobasso sono:

Michele Mari con “I convitati di pietra” (Einaudi) – 280 voti

con “I convitati di pietra” (Einaudi) – 280 voti Matteo Nucci con “Platone. Una storia d’amore” (Feltrinelli) – 242 voti

con “Platone. Una storia d’amore” (Feltrinelli) – 242 voti Bianca Pitzorno con “La sonnambula” (Bompiani) – 195 voti

con “La sonnambula” (Bompiani) – 195 voti Teresa Ciabatti con “Donnaregina” (Mondadori) – 184 voti

con “Donnaregina” (Mondadori) – 184 voti Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico” (Einaudi) – 170 voti

con “Lo sbilico” (Einaudi) – 170 voti Elena Rui con “Vedove di Camus” (L’orma) – 163 voti

L’appuntamento rappresenta un traguardo storico per il territorio: per la prima volta il celebre tour letterario fa tappa in regione, una coincidenza significativa per festeggiare l’ottantesima edizione dello Strega. A condurre la serata e a guidare il pubblico alla scoperta delle storie e delle voci dei finalisti sarà la giornalista, scrittrice e critica musicale Valentina Farinaccio.

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Campobasso, è prodotto dall’Aps Tèkne con il prezioso supporto della Fondazione BCC Valle del Trigno Ets. Per celebrare degnamente un’istituzione che da generazioni fotografa l’evoluzione culturale del nostro Paese, l’Aps Tèkne ha promosso un ricco calendario di appuntamenti collaterali. A partire da mercoledì 10 giugno prenderà il via l’iniziativa “Campobasso legge il Premio Strega: tra storia e narrativa”. Cinque luoghi simbolo della città verranno raccontati dalla Delegazione F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) di Campobasso, in un percorso arricchito dalle letture di brani delle opere finaliste affidate a voci autorevoli del teatro e della cultura molisana.

Il calendario degli appuntamenti nei luoghi simbolo:

Mercoledì 10 giugno: Palazzo Cannavina

Palazzo Cannavina Sabato 13 giugno: Villa De Capoa

Villa De Capoa Domenica 14 giugno: Castello Monforte

Castello Monforte Martedì 16 giugno: Chiesa di Sant’Antonio Abate

Chiesa di Sant’Antonio Abate Giovedì 18 giugno: Piazzetta Palombo

Informazioni e prenotazioni

L’ingresso alla serata del 19 giugno presso l’Auditorium Ex GIL è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. I biglietti (max 3 a persona) sono disponibili da ieri presso il Botteghino del Teatro Savoia (Piazza Gabriele Pepe, Campobasso). Per maggiori dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale: www.teknearts.it.