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A Campobasso la mostra “I Misteri continuano in Regione – 80 anni di d’Attellis”: omaggio al Maestro e alla tradizione molisana

Photo of Redazione Redazione29 Maggio 2026

È stata ufficialmente aperta questa mattina, presso l’Assessorato regionale alla Cultura del Molise, la mostra “I Misteri continuano in Regione – 80 anni di d’Attellis”, promossa dalla Regione Molise in occasione del Corpus Domini 2026 per celebrare e rendere omaggio al Maestro Antonio d’Attellis in occasione dei suoi 80 anni, compiuti nello scorso mese di febbraio.

L’evento è stato preceduto da una conferenza stampa durante la quale il Consigliere regionale Fabio Cofelice ha fatto gli onori di casa. Al suo fianco il Maestro d’Attellis, simbolo autentico dell’identità culturale molisana.

Le opere, ospitate presso l’edificio GIL dell’Assessorato regionale in Via Milano, a Campobasso, potranno essere visitate fino all’8 giugno e raccolgono le straordinarie creazioni del Maestro. Fulcro dell’esposizione è il dipinto intitolato “I Misteri”, un viaggio nel passato più autentico della storia e della tradizione campobassana, nel quale tutti i visitatori potranno riconoscersi nei volti e nelle figure ritratte.

Alla presenza di rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo culturale, artisti, cittadini e appassionati d’arte, il Consigliere Cofelice ha sottolineato il ruolo dell’arte come strumento di valorizzazione delle radici e della memoria regionale e popolare.

“Con questa mostra intendiamo rendere omaggio, non solo a un grande artista, ma anche e soprattutto a chi ha saputo raccontare la nostra storia e le nostre tradizioni scavando nell’animo della cultura molisana; autentico interprete di quel senso di appartenenza che i Misteri rappresentano da generazioni. Ritengo che arte e cultura abbiano un ruolo strategico nella promozione del territorio; per questo, come Assessorato, abbiamo deciso di investire nella valorizzazione delle nostre eccellenze, strumenti e motore di crescita e coesione sociale”.

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