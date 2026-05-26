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Al via ‘I Custodi del Futuro’: la sinergia tra scuola, cultura e territorio illumina il Castello Monforte di Campobasso

Presentato il progetto didattico ad alto valore professionale che culminerà il 28 maggio con uno show totale all'insegna della sostenibilità

Photo of Redazione Redazione26 Maggio 2026

Nella prestigiosa cornice dell’Auditorium del Liceo Classico Statale “M. Pagano” di Campobasso, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto “I Custodi del Futuro”. L’iniziativa traccia un ponte concreto e immediato tra il mondo della scuola e quello del lavoro, con l’obiettivo di proiettare gli studenti direttamente nel mercato professionale dei grandi eventi e della produzione culturale.

All’incontro hanno preso parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo scolastico: la Dott.ssa Ettorina Tribò, Dirigente dell’Ambito Territoriale dell’USR di Campobasso; la Prof.ssa Adele Fraracci, Assessore alla Cultura; il Prof. Giose Trivisonno, Vicesindaco del Comune di Campobasso; la Dott.ssa Agata Antonelli, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Leopoldo Montini” e l’Ing. Antonello Venditti, D.S. Liceo Artistico “G. Manzù” di Campobasso. Ad accompagnarli, il consulente Luca Basilico, responsabile delle attività formative previste dal programma.

Il cuore pulsante del progetto è rappresentato da circa cinquanta studenti provenienti dal Liceo Artistico “G. Manzù” e dall’Istituto Comprensivo “L. Montini”. Il percorso formativo è stato strutturato per offrire un approccio realistico e pragmatico alle dinamiche di produzione di un output culturale destinato al grande pubblico. Attraverso una metodologia basata su moduli intensivi e sull’assegnazione immediata di task operativi, i ragazzi si sono confrontati direttamente con le procedure del mondo del lavoro, acquisendo competenze d’eccellenza focalizzate su strategie di comunicazione, produzione di eventi, gestione dell’utenza e tecnologie digitali applicate all’arte.

Questo percorso capitalizza e porta a compimento una precedente attività legata ai fondi PNRR, che ha visto il Liceo Artistico collaborare con esperti leader nel mercato nazionale ed europeo sull’uso di tecnologie d’avanguardia negli spettacoli dal vivo, delineando così il profilo di una nuova didattica costantemente aggiornata sulle richieste del mercato.

Grande entusiasmo è stato espresso durante la conferenza dalla Dott.ssa Tribò (USR Molise), che ha lodato la straordinaria motivazione e la volontà di partecipazione lette negli occhi dei ragazzi. Sulla stessa linea la rappresentanza del Comune di Campobasso, che ha applaudito l’iniziativa manifestando il forte desiderio di vedere gli studenti alla prova sul campo.

Il culmine di questo percorso si terrà nella suggestiva cornice del Castello Monforte di Campobasso, dove gli studenti saranno i protagonisti assoluti di uno “show totale” capace di fondere armonicamente danza, musica e immagini in movimento, con il nobile obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul valore cruciale della sostenibilità.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 28 maggio alle ore 20:30 presso il Castello Monforte. L’ingresso all’evento è gratuito.

 

 

 

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