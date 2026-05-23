Bocce, a Vinchiaturo il 37° Trofeo San Bernardino va a Mario Perrella

Partecipazione e spettacolo al 37° Trofeo San Bernardino, gara individuale regionale serale, organizzato dall’ASD Bocciofila La Torre di Vinchiaturo, manifestazione che ha fatto registrare la presenza di ben 72 formazioni, confermando ancora una volta il valore tecnico e l’appeal del movimento boccistico regionale.

Al termine di una competizione intensa e combattuta, a conquistare il gradino più alto del podio è stato Mario Perrella, atleta e Presidente della Bocciofila La Torre Vinchiaturo (organizzatore della kermesse), autore di un percorso di grande qualità chiuso con il successo in finale per 12-10 contro Giacomino Farrace, anch’egli portacolori della società organizzatrice.

A completare il podio Franco Colavecchia del Bocciodromo Comunale Campobasso e Fabiano Iapaolo della Frosolonese, in una gara che ha visto protagonisti atleti provenienti da diverse realtà del territorio e delle regioni limitrofe.

La classifica finale: 1° Mario Perrella (La Torre Vinchiaturo CB), 2° Giacomino Farrace (La Torre Vinchiaturo CB), 3° Franco Colavecchia (Bocciodromo Comunale Campobasso CB), 4° Fabiano Iapaolo (Frosolonese IS), 5° Alessandra Palladino (Bocciodromo Comunale Campobasso CB), 6° Michele Frascaro (Morgione Ripalimosani CB), 7° Fiore Tarantino (Ferrini Benevento BN), 8° Giuliano Iapaolo (Frosolonese IS), 9° Rocco Gabriele (La Torre Vinchiaturo CB).

La manifestazione è stata diretta da Riccardo Forte, arbitro regionale AIAB Molise, con la collaborazione degli arbitri di campo Luigi Lanzillo e Antonio Verdone, che hanno garantito il corretto svolgimento dell’intera competizione.

Presenti alla serata finale e alle premiazioni, il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, il vice-presidente Pasquale Mangione (presidente della Frosolonese), i consiglieri Franco Colavecchia, Alessandra Palladino e Riccardo Forte (presidente dell’ABC Castelpetroso), il delegato provinciale FIB Isernia, Gregorio Valente, il consigliere comunale e socio del team Giacomo D’Aquila.

Soddisfazione al termine della manifestazione è stata espressa dal presidente FIB Molise e delegato provinciale CONI Campobasso Giuseppe Formato: “Il Trofeo San Bernardino rappresenta una manifestazione storica che continua a mantenere intatto il suo valore sportivo e sociale. La partecipazione di 72 atleti, per la gran parte molisani, testimonia il lavoro delle società e la crescita del nostro movimento. Eventi come questo sono importanti perché uniscono agonismo, passione e condivisione, contribuendo a promuovere i valori autentici dello sport sul territorio. Rivolgo i miei complimenti all’ASD Bocciofila La Torre per l’organizzazione e a tutti gli atleti che hanno dato vita a una competizione di elevato livello tecnico”.