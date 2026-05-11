Serie C, partita di… Potenza. Ai lucani bastano venti minuti per pensare già al prossimo turno, Campobasso sconfitto 3-0
In gol Felippe (rigore), D’Auria e Siatounis. Festa al 'Molinari' con 8.500 tifosi
CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Salines (42’pt Papini), Lancini, Celesia (1’st Pierno); Cristallo, Gala, Agazzi (31’st Lombari), Gargiulo, Martina (17’st Serra); Bifulco, Magnaghi (1’st Padula). A disp.: Rizzo, Forte, Olivieri, Brunet, Cerretelli, Sarr, Parisi. All.: Zauri.
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Castorani, Felippe (40’st De Marco), Siatounis (25’st Erradi); Schimmenti (25’st Delle Monache), Murano (25’st Selleri), D’Auria (17’st Petrungaro). A disp.: Franchi, Guiotto, Loiacono, Mazzeo, Balzano, De Marco, Maisto, Bura, Ghisolfi, Adjapong. All.: De Giorgio.
Arbitro: Gianquinto di Parma. (Chillemi-Martinelli). Quarto ufficiale: Totaro di Lecce. Var: Baroni di Firenze. Avar: Manzo di Torre Annunziata.
Reti: 19’pt rig. Felippe, 29’pt D’Auria, 40’pt Siatounis.
Note: Ammoniti: Celesia (C), Siatounis (P), Rocchetti (P), Cristallo (C), Lancini (C). Angoli: 3-2. Recupero: 4’pt, 6’st. Spettatori: 8.500.