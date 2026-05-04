Imparare l’italiano: al via i laboratori linguistici per cittadini stranieri e volontari

Favorire l’inclusione significa creare strumenti concreti di partecipazione. Tra questi, la conoscenza della lingua italiana rappresenta una leva fondamentale per l’autonomia, l’integrazione e l’esercizio pieno dei diritti di cittadinanza. È con questo obiettivo che il Centro di Servizio per il Volontariato del Molise promuove un percorso formativo e laboratoriale gratuito di lingua italiana (livello A2), rivolto a cittadini stranieri, aspiranti volontari e volontari, interessati a rafforzare le proprie competenze linguistiche e a inserirsi attivamente nella comunità. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto IN.RE.TE. – Inclusione Reale dei Territori, finanziato dalla Regione Molise, e rappresenta un’azione concreta di promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione sociale, valorizzando il ruolo del volontariato come spazio di incontro, crescita e condivisione.

Il corso prevede laboratori linguistici e culturali finalizzati allo sviluppo delle competenze comunicative di base. Le attività saranno realizzate con il supporto di materiali multimediali e con il coinvolgimento di insegnanti madrelingua, in un contesto inclusivo e partecipativo. Non si tratta soltanto di apprendere una lingua, ma di acquisire strumenti per:

orientarsi nel territorio e nei servizi;

costruire relazioni;

partecipare alla vita sociale e associativa;

contribuire attivamente al benessere della comunità.

Il percorso si svolgerà sempre dalle 16:30 – 18:30, presso la Sala Gialla – Palazzo della Provincia, Via Berta (Isernia), secondo il seguente calendario:

18 e 25 maggio

1, 8, 15, 22, 29 giugno

6 e 13 luglio

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso la scannerizzazione del QR code presente nella locandina oppure cliccando il link seguente dedicato https://forms.gle/X47RF7YsBWPYKUi57 . Si raccomanda di effettuare l’iscrizione con anticipo per consentire una corretta organizzazione delle attività. I posti sono limitati. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza, utile a valorizzare le competenze acquisite e a sostenere eventuali percorsi formativi e di inserimento sociale. Questo percorso rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il legame tra apprendimento linguistico e impegno civico, promuovendo una comunità più inclusiva, consapevole e partecipata. Imparare l’italiano, in questo contesto, significa non solo comunicare, ma diventare parte attiva del territorio, contribuendo alla crescita del Terzo Settore e alla costruzione di relazioni solidali.