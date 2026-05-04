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Imparare l’italiano: al via i laboratori linguistici per cittadini stranieri e volontari

Inclusione, competenze e cittadinanza attiva al centro del percorso promosso dal CSV Molise nell’ambito del progetto IN.RE.TE.

Photo of Redazione Redazione4 Maggio 2026

Favorire l’inclusione significa creare strumenti concreti di partecipazione. Tra questi, la conoscenza della lingua italiana rappresenta una leva fondamentale per l’autonomia, l’integrazione e l’esercizio pieno dei diritti di cittadinanza. È con questo obiettivo che il Centro di Servizio per il Volontariato del Molise promuove un percorso formativo e laboratoriale gratuito di lingua italiana (livello A2), rivolto a cittadini stranieri, aspiranti volontari e volontari, interessati a rafforzare le proprie competenze linguistiche e a inserirsi attivamente nella comunità. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto IN.RE.TE. – Inclusione Reale dei Territori, finanziato dalla Regione Molise, e rappresenta un’azione concreta di promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione sociale, valorizzando il ruolo del volontariato come spazio di incontro, crescita e condivisione.

Il corso prevede laboratori linguistici e culturali finalizzati allo sviluppo delle competenze comunicative di base. Le attività saranno realizzate con il supporto di materiali multimediali e con il coinvolgimento di insegnanti madrelingua, in un contesto inclusivo e partecipativo. Non si tratta soltanto di apprendere una lingua, ma di acquisire strumenti per:

  • orientarsi nel territorio e nei servizi;
  • costruire relazioni;
  • partecipare alla vita sociale e associativa;
  • contribuire attivamente al benessere della comunità.

Il percorso si svolgerà sempre dalle 16:30 – 18:30, presso la Sala Gialla – Palazzo della Provincia, Via Berta (Isernia), secondo il seguente calendario:

  • 18 e 25 maggio
  • 1, 8, 15, 22, 29 giugno
  • 6 e 13 luglio

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso la scannerizzazione del QR code presente nella locandina oppure cliccando il link seguente dedicato https://forms.gle/X47RF7YsBWPYKUi57  . Si raccomanda di effettuare l’iscrizione con anticipo per consentire una corretta organizzazione delle attività. I posti sono limitati. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza, utile a valorizzare le competenze acquisite e a sostenere eventuali percorsi formativi e di inserimento sociale. Questo percorso rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il legame tra apprendimento linguistico e impegno civico, promuovendo una comunità più inclusiva, consapevole e partecipata. Imparare l’italiano, in questo contesto, significa non solo comunicare, ma diventare parte attiva del territorio, contribuendo alla crescita del Terzo Settore e alla costruzione di relazioni solidali.

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