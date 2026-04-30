Lo slalom del Molise, Memorial Gianluca Battistini, in onda su ACI Sport Tv sul canale 228 di Sky

Lo slalom del Molise, Memorial Gianluca Battistini numero 33, in programma nel weekend a Pettoranello del Molise, valido come seconda prova del campionato italiano assoluto, avrà una copertura mediatica senza eguali grazie alla presenza delle telecamere di Aci Sport Tv.

Sul canale 228 di Sky saranno trasmesse in diretta la seconda e la terza manche oltre alla premiazione. Contemporaneamente le immagini saranno visibili anche in streaming sul sito Aci Sport Tv e suoi canali social della Federazione. Ma non finisce qui.

Nei giorni successivi alla gara (giorno e orari verranno comunicati sulla pagina del campionato italiano assoluto slalom del sito Aci Sport) ci sarà un servizio di dieci minuti all’interno del Magazine di Aci Sport con un’ampia sintesi sulla manifestazione.

Sport ma non solo perché nella circostanza sarà dato un ampio risalto alla valorizzazione del territorio molisano. Un lavoro certosino che verrà garantito dalla presenza di otto-dieci telecamere lungo il tracciato oltre ad un drone per le riprese dall’alto.

Prevista la presenza di operatori video e due giornalisti di Aci Sport che in collaborazione con l’ufficio stampa della manifestazione racconteranno una bellissima due giorni all’insegna dei motori e dello spettacolo.

“Sarà senza dubbio un grande evento sportivo – spiega alla vigilia l’addetto stampa Aci Sport Carlo Cavaglià – un evento che vede un impegno importante da parte della federazione e un grande lavoro organizzativo da parte dell’Aci Molise e di tutti coloro che si stanno impegnando e stanno contribuendo all’ottimo svolgimento della manifestazione. Queste componenti faranno sì che lo slalom del Molise, trasmesso in diretta, sarà uno spettacolo che giungerà a tutti gli appassionati, in Italia e non solo”.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulla gara al sito ufficiale della manifestazione https://www.acisportmolise.com/ oppure sulla pagina del campionato italiano assoluto slalom www.acisport.it/it/Cias/home. Il live timing della corsa sarà visibile sul sito www.ficr.it nella sezione dedicata.