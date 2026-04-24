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Bocce, a Castelpetroso la quinta edizione della gara nazionale Trofeo ‘Gennaro Rainone’

Cinquanta coppie e cento atleti al via: si gioca dalle 9 di sabato 25 aprile in tutto il Molise; dalle 14,45 fasi finali al Bocciodromo 'Antonio Vacca' di Castelpetroso

Photo of Redazione Redazione24 Aprile 2026
Nella foto degli anni ’90, la vittoria del 1° Trofeo dell’Addolorata, gara nazionale dell’ABC Castelpetroso, di Gennaro Rainone e Antonio Tamburri

Cinquanta coppie e 100 atleti al via del 5° Trofeo ‘Gennaro Rainone’, Coppia Nazionale, organizzata dall’ASD ABC Castelpetroso del presidente Riccardo Forte insieme alla famiglia Rainone.

Le cinquanta coppie scenderanno in campo dalle ore 9 di sabato 25 aprile 2026 sui campi dei bocciodromi di tutta la regione, mentre le prime otto classificate saranno protagoniste, a partire dalle ore 14,45, delle fasi finali al Bocciodromo ‘Antonio Vacca’ di Castelpetroso.

Questa gara nazionale si disputa dal 2022 per ricordare un grande appassionato dello sport delle bocce. Classe 1935, nato a Mercato San Severino e scomparso il 23 agosto 2021, Gennaro Rainone, trasferitosi a Campobasso, iniziò a giocare già negli anni ’40 sui campi sterrati dell’epoca, ricavati nei fondi agricoli o lungo le stradine interpoderali.

Imprenditore nel campo dell’edilizia insieme ai fratelli, ha contribuito alla realizzazione di numerosi edifici, soprattutto dopo l’istituzione della provincia di Isernia, partecipando attivamente alla fase di sviluppo economico del territorio nel secondo dopoguerra.

Nel corso della sua carriera boccistica ha calcato tutti i bocciodromi del Molise, vestendo le maglie de La Torre Vinchiaturo, DLF Isernia e ABC Castelpetroso. Tra i risultati più significativi spicca la vittoria del 1° Trofeo dell’Addolorata, in coppia con Antonio Tamburri, competizione organizzata proprio dall’ABC Castelpetroso e fortemente voluta dall’allora presidente Antonio Vacca, al quale oggi è intitolato il bocciodromo cittadino.

 

“Il Trofeo Gennaro Rainone si conferma, anno dopo anno, come uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale della Federazione Italiana Bocce – il commento del Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Anche l’edizione 2026 registra una partecipazione qualificata, con atleti provenienti dal Molise e da diverse regioni italiane. Il ringraziamento va alla società ABC Castelpetroso, al presidente Riccardo Forte, al vice Paolo Vacca e alla famiglia Rainone per l’impegno organizzativo e la passione con cui portano avanti questa manifestazione, diventata ormai un punto di riferimento per il movimento boccistico regionale e non solo”.

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