Macari e Palumbo ai Campionati Italiani su pista di Elmas: il Centro Pattinaggio Campobasso torna protagonista

Nuovo appuntamento tricolore per il Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso. Il 5 e 6 giugno prossimi, Sofia Macari e Martina Palumbo saranno impegnate ai Campionati Italiani su pista in programma a Elmas, in provincia di Cagliari, confrontandosi con le migliori atlete del panorama nazionale.

Le due pattinatrici rossoblù hanno conquistato la qualificazione grazie agli ottimi risultati ottenuti ai Campionati Regionali di Montesilvano, dove sono salite sul podio nella rispettiva categoria, guadagnandosi così il pass per la rassegna tricolore.

Per Macari e Palumbo si tratta della seconda esperienza nazionale della stagione. Già nello scorso mese di febbraio avevano infatti preso parte ai Campionati Italiani Indoor di Pescara, gareggiando nel giro crono ad atleti contrapposti e nella 3000 metri a punti della categoria Ragazze.

Sulla pista sarda le due atlete molisane saranno chiamate a misurarsi in tre diverse specialità: la prova a cronometro, la gara lunga sui 3000 metri e la prova ad eliminazione sui 5000 metri.

Il programma della manifestazione prevede per venerdì 5 giugno le qualifiche della gara a punti e della prova di velocità, mentre nella giornata di sabato si svolgerà la gara ad eliminazione.

Ad Elmas sono attesi centinaia di pattinatori provenienti da tutta Italia, in rappresentanza delle società più competitive del movimento rotellistico nazionale. Un contesto di altissimo livello nel quale le due giovani campobassane proveranno a mettere in mostra i progressi maturati nel corso della stagione.

Le atlete hanno preparato l’appuntamento con grande impegno e determinazione, consapevoli della difficoltà del confronto ma pronte a vivere questa importante esperienza sportiva e formativa.

Alla vigilia della partenza, il presidente e tecnico del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso, Rita Bartolomeo, ha espresso soddisfazione per il percorso compiuto dalle proprie atlete e per il lavoro svolto dallo staff tecnico, sottolineando come la presenza ai Campionati Italiani rappresenti un ulteriore riconoscimento della crescita del gruppo campobassano.

La stagione tricolore del sodalizio molisano non si fermerà in Sardegna. A fine mese, infatti, altre due atlete del club, Chiara Sammartino e Sara Storto, saranno impegnate a Bellusco, in provincia di Monza e Brianza, per difendere i colori del Molise in una nuova importante competizione nazionale.