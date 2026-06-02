Giornata Nazionale dello Sport, in Molise doppio appuntamento: il 7 giugno a Isernia e il 13 giugno a Campobasso

La Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con direttiva del 27 novembre 2003, rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla promozione della cultura sportiva in Italia. Una grande festa aperta a tutti, pensata per valorizzare lo sport come strumento di crescita personale, benessere, inclusione e coesione sociale.

Sotto il coordinamento del CONI, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, le Associazioni affiliate e gli Enti locali, Forze Armate, Forze di Polizia e Corpi dello Stato, anche il Molise sarà protagonista di due importanti giornate all’insegna dello sport e della partecipazione.

Il primo appuntamento è in programma domenica 7 giugno a Isernia, dalle ore17:00 alle ore 20:00, presso il Parco della Stazione, dove cittadini, famiglie e giovani potranno assistere e partecipare a numerose attività sportive, dimostrazioni ed esibizioni.

A Campobasso, invece, la manifestazione si svolgerà sabato 13 giugno, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 in Piazza Vittorio Emanuele II. La data è stata posticipata rispetto al calendario nazionale in considerazione dei festeggiamenti cittadini legati al Corpus Domini.

Il programma prevede una ricca serie di esibizioni e dimostrazioni sportive, momenti dedicati allo sport inclusivo, tornei e attività aperte a persone di tutte le età, con il coinvolgimento delle realtà sportive del territorio.

Le iniziative sono coordinate dalle Delegazioni Provinciali CONI di Isernia e Campobasso, con il supporto delle Federazioni regionali e delle associazioni sportive locali, sotto la supervisione del CONI Molise.

La Giornata Nazionale dello Sport si conferma così un’occasione speciale per promuovere i valori autentici dello sport, favorire la partecipazione e rafforzare il legame tra il movimento sportivo e le comunità del territorio molisano.