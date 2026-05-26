Campionati italiani paralimpici di tennistavolo a Cesena: il Molise brilla con Di Sisto e Maurizio

Si sono spenti da poche ore i riflettori sul Pala BCC Romagnolo di Cesena, che dal 20 al 24 maggio 2026 è diventato la capitale italiana del tennistavolo paralimpico. Cinque giorni di intensi scambi, passione e altissimo livello agonistico che hanno visto scendere in campo oltre 200 atleti provenienti da ogni angolo d’Italia.

In questo palcoscenico così prestigioso, la delegazione del Molise ha saputo recitare un ruolo da assoluta protagonista sotto l’egida della FITeT, conquistando applausi e un podio di grandissimo spessore grazie alle prestazioni straordinarie di Antonio Di Sisto e Giuseppe Maurizio.

A far battere il cuore del tennistavolo molisano è stato soprattutto Antonio Di Sisto, autore di una cavalcata memorabile che lo ha portato a conquistare un fantastico terzo posto. Di Sisto ha mostrato non solo una tecnica impeccabile, ma anche una tenuta mentale nei momenti decisivi del torneo, arrendendosi solo nelle fasi finali e portando a casa una medaglia di bronzo che vale oro per tutto il movimento regionale.

Non è stato da meno Giuseppe Maurizio, che ha confermato ancora una volta di essere un atleta di prima fascia. Maurizio ha lottato con i denti in un tabellone competitivo e agguerrito, mettendo in mostra colpi spettacolari e quella determinazione che da sempre lo contraddistingue sui tavoli di tutta Italia. La sua prestazione a Cesena ribadisce la solidità e la crescita costante del tennistavolo paralimpico nostrano.

Il trionfo dei ragazzi non è passato inosservato ai vertici dello sport regionale. Donatella Perrella, presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Molise, ha espresso tutto il suo orgoglio per i risultati ottenuti in terra romagnola: “La medaglia di bronzo di Antonio Di Sisto e l’ottima prova di Giuseppe Maurizio ai Campionati Italiani di Cesena sono la dimostrazione lampante di come il talento, il sacrificio e la passione possano abbattere ogni barriera. Questi ragazzi non rappresentano solo l’eccellenza sportiva del nostro Molise, ma sono un esempio di vita e di inclusione per tutto il territorio. Come CIP Molise siamo fieri del loro percorso e del lavoro che la FITeT sta portando avanti. Risultati del genere ci spingono a fare sempre di più per sostenere i nostri atleti paralimpici e per avvicinare nuove leve allo sport, un veicolo unico di riscatto e determinazione.”

I Campionati di Cesena si chiudono così con un bilancio più che positivo per la spedizione molisana, che torna a casa con la consapevolezza di poter competere stabilmente ai massimi livelli nazionali e con un futuro tutto da scrivere.