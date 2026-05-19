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Ordine dei Giornalisti del Molise: “Bene il fondo per le edicole, ora confronto sul regolamento”

Photo of Redazione Redazione19 Maggio 2026

L’Ordine dei giornalisti del Molise esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento proposto dall’assessore Andrea Di Lucente in Consiglio regionale, che istituisce il Fondo regionale per il sostegno delle edicole nei piccoli comuni del Molise presente nella legge di stabilità.

“Le edicole – dichiara il presidente Cimino – continuano a svolgere un ruolo essenziale soprattutto nei centri più piccoli e nelle aree interne, dove spesso rappresentano l’unico punto di accesso quotidiano all’informazione e un riferimento sociale per i cittadini. Per questo motivo accogliamo con favore un provvedimento che riconosce il valore pubblico di questo servizio”.

“Come Ordine dei Giornalisti del Molise siamo particolarmente soddisfatti di aver condiviso un percorso istituzionale e di confronto che, partendo dal tavolo convocato in Prefettura a Campobasso, ha portato a un risultato concreto e atteso dal territorio. Il dialogo tra istituzioni, rappresentanze della categoria, operatori del settore e distributore ha dimostrato che, attraverso la collaborazione, è possibile individuare soluzioni efficaci anche per problematiche complesse. Ci aspettiamo ora di essere coinvolti nella fase successiva di definizione del regolamento attuativo, affinché criteri, modalità e priorità di assegnazione del contributo possano essere condivisi e calibrati nel modo più equo possibile, consentendo a tutte le realtà interessate di beneficiare della misura nella giusta proporzione e secondo criteri trasparenti ed efficaci. Un contributo che deve andare nella giusta direzione e non per soddisfare ingordigia ed anomalie di imprenditori forestieri che devono calibrarsi nella realtà molisana”.

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