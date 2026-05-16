Morti sul lavoro, ferite invisibili: Giovanni Mancinone ospite di Ti racconto un libro

Le storie di chi non è più tornato a casa dal lavoro, il dolore delle famiglie rimaste sospese nell’attesa di giustizia, il peso di una tragedia quotidiana che troppo spesso scivola nel silenzio. Sarà dedicato a uno dei temi più drammatici e urgenti del nostro tempo il nuovo appuntamento con Ti racconto un libro 2026‒ il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso.

Ospite della rassegna sarà il giornalista molisano Giovanni Mancinone, autore del libro Corpi al macello. Il silenzio dei morti sul lavoro e la sofferenza dei superstiti, un’opera che affronta con rigore civile e profondità umana il dramma delle morti sul lavoro in Italia.

Attraverso testimonianze dirette, documenti giudiziari, archivi pubblici e privati, Mancinone ricostruisce vicende segnate da dolore, precarietà e assenza di tutele, entrando nelle case delle vittime e raccogliendo le voci di mogli, madri, figli e amici ancora feriti da perdite che potevano essere evitate. Miniere, cantieri, campagne, fabbriche e strade diventano i luoghi di un racconto corale che denuncia una vera emergenza nazionale troppo spesso relegata ai margini del dibattito pubblico.

Il libro mette in luce le responsabilità di un sistema che continua a considerare sicurezza e salute come costi da ridurre, mentre sfruttamento, lavoro nero, subappalti, precarietà e scarsa formazione contribuiscono a rendere il lavoro sempre più insicuro. Un’indagine lucida e necessaria che restituisce dignità alle vittime e richiama l’urgenza di una riflessione collettiva sui diritti, sulla tutela della persona e sul valore stesso del lavoro.

Nato a Castelmauro nel 1951, Giovanni Mancinone ha scritto per importanti testate nazionali tra cui L’Unità, Paese Sera, Rassegna sindacale e Il Tempo ed è stato vicecaporedattore della Tgr Molise, firmando centinaia di servizi per Tg1, Tg2, Tg3, Rainews24, Gr1 e Gr2. Nel corso della sua lunga attività giornalistica si è occupato di cronaca, legalità e questioni sociali, ricevendo numerosi riconoscimenti nazionali per il suo lavoro.

L’incontro con l’autore è in programma martedì 19 maggio alle ore 18.30 nel nella sala Alphaville di via Muricchio a Campobasso. All’incontro interverrà Cesare Damiano, presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare, ed ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Sabrina Varriano.

Il prossimo appuntamento di Ti racconto un libro è in programma giovedì 28 maggio, alle ore 18.30, nel Circolo Sannitico di Campobasso con l’attesissimo Antonio Monda, scrittore, giornalista, esperto di cinema che vive a New York dove insegna presso il Film and Television Department University. Parlerà del suo nuovo libro Una mattina gloriosa, un affresco corale ambientato nella New York del primo Novecento. Tra attese, illusioni e destini intrecciati, la grande Storia si riflette nelle vite individuali, restituendo il ritratto di un’umanità sospesa tra sogno e disincanto.