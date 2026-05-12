A Campobasso arriva ‘Una Coperta per la Palestina’: l’opera collettiva di 15 metri a sostegno dei diritti umani

Dall’11 al 15 maggio 2026, l’Atrio di Palazzo Magno a Campobasso ospiterà un’iniziativa di straordinario valore simbolico e artigianale: la mostra dell’opera collettiva “Una Coperta per la Palestina”.

Il progetto, nato dall’impegno del Movimento 4 Settembre, vede l’esposizione di una maestosa coperta solidale lunga 15 metri. L’opera è il frutto del lavoro corale di volontarie e volontari molisani che hanno realizzato a mano, con la tecnica dell’uncinetto, oltre 600 quadrati di lana.

Il ‘Movimento 04 settembre’ è un movimento spontaneo composto da singoli cittadini e da realtà locali e associative che sono a sostegno del popolo palestinese e contro la politica di apartheid attuata da Israele.

L’iniziativa non è solo un’esibizione di artigianato locale, ma un forte atto politico e umanitario. La coperta nasce come simbolo di protezione e calore, trasformandosi in uno strumento di denuncia a difesa dei diritti umani e a sostegno del popolo palestinese. Ogni punto all’uncinetto rappresenta la partecipazione attiva della comunità molisana a una causa globale, per farsi portavoce di messaggi di pace.

La mostra sarà aperta al pubblico gratuitamente presso la sede della Provincia di Campobasso.

Sede: Atrio Palazzo Magno, Via Roma 47, Campobasso.

Date: Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026.

Orari di apertura: Dalle ore 08:30 alle ore 18:30 (orario continuato).