Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip di Isernia: rinnovate le cariche provinciali
Rinnovati nei giorni scorsi i vertici del Consiglio provinciale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collarid’Oro al Merito del Coni e del Cip di Isernia.
La partecipata assemblea dei soci, alla presenza del Vice presidente nazionale Francesco Palladino, del Presidente Regionale Michele Falcione e del Presidente uscente Mario Esposito, ha eletto Agostino Caputo a capo del Comitato isernino. Il neo eletto Presidente resterà in carica fino al termine del quadriennio olimpico(estate 2028).
Componenti del nuovo Consiglio sono stati eletti Paolo Piccirillo, Antonio Laurelli e Felice Di Cesare.
Inoltre, Elisabetta Lancellotta e Carmine Iacovella sono stati nominati delegati provinciali rappresentanti il Consiglio alle future elezioni del vertice dell’ANSMeS regionale.
“I migliori auguri ai neo eletti per un proficuo lavoro – il commento di Michele Falcione e Francesco Palladino – affinché il nuovo organo isernino, attraverso l’annuale attività dell’associazione, favorisca la diffusione deivalori socio-educativi e culturali dello sport sul territorio”.