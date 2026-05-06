Cultura

Campobasso, opportunità formative e lavorative con l’Intelligenza Artificiale, apre lo sportello “AIn Molise”

Photo of Redazione Redazione6 Maggio 2026

Dal 5 maggio 2026 prende il via, presso la Provincia di Campobasso, lo sportello di orientamento al lavoro e alla formazione del progetto “AIn Molise”, promosso da ANPEAS.

Un punto di riferimento concreto per i giovani del territorio, che potranno ricevere supporto gratuito per orientarsi tra opportunità formative e inserimento lavorativo. Lo sportello sarà attivo tutti i martedì del mese di maggio, dalle 10:00 alle 12:00, con operatori e volontari formati pronti ad accompagnare i ragazzi in percorsi personalizzati.

Il progetto “AIn Molise” è rivolto ai giovani disoccupati tra i 18 e i 34 anni e punta a trasformare innovazione digitale e competenze tecnologiche in reali opportunità di lavoro. Formazione, orientamento e accompagnamento sono gli strumenti messi in campo per favorire l’ingresso nel mondo occupazionale.

Inserito nell’Accordo di Programma 2022–2024 tra Ministero del Lavoro e Regione Molise, il progetto si è classificato primo in graduatoria, a conferma della qualità dell’intervento e dell’impegno di ANPEAS sui temi dell’inclusione sociale e lavorativa.

Particolare attenzione è dedicata allo sviluppo delle competenze più richieste dal mercato, con focus su Intelligenza Artificiale, tecnologie ICT e Industria 4.0. I partecipanti potranno costruire percorsi formativi su misura e prendere parte a laboratori pratici sull’AI, utilizzando strumenti gratuiti e open source.

Oltre alla sede della Provincia di Campobasso, gli sportelli saranno attivi anche presso l’Auditorium del Comune di Termoli e nei Comuni di Larino, Montecilfone, Pietracatella, San Felice del Molise e Tufara.

Il progetto prevede inoltre la creazione di un Hub Formativo dedicato alla progettazione sociale e all’autoimprenditorialità, pensato come spazio di crescita e sperimentazione per i giovani del territorio.

Un’iniziativa che parte proprio da Campobasso per guardare al futuro, offrendo strumenti concreti per trasformare le competenze digitali in opportunità di lavoro.

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