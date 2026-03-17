Cultura

Nella Sala Consiliare della Provincia di Campobasso la presentazione del progetto dell’ACI Molise ‘A passo sicuro’

Progetto di Educazione e Sicurezza Stradale, ideato dall’Automobile Club Molise in collaborazione con la Provincia di Campobasso

Photo of Redazione Redazione17 Marzo 2026

Ai nastri di partenza il progetto di Educazione e Sicurezza Stradale “A passo sicuro” ideato dall’Automobile Club Molise in collaborazione con la Provincia di Campobasso.

L’Automobile Club Molise seguendo le linee strategiche dell’Ente nell’ambito delle sue attività legate alla promozione e divulgazione nelle Scuole molisane delle attività di Educazione e Sicurezza Stradale, propone per l’Anno 2026 n.6 tappe del progetto denominato “A passo sicuro” un format educativo costituito da lezioni teoriche e pratiche realizzate per gli alunni delle scuole molisane frequentanti le scuole elementari.

I giovani in età scolare rappresentano i primi destinatari della nostra comunicazione in materia di Educazione e Sicurezza stradale – dichiara il Direttore dell’Automobile Club Molise Francesco Meleca – i nostri studi avviati tramite la Fondazione Caracciolo dell’ACI ci hanno confermato che se i messaggi legati alla Educazione e Sicurezza stradale vengono introdotti nella fascia di età tra i 10 e i 14 anni vengono assimilati dai ragazzi nel migliore dei modi e consentono di approcciare l’utilizzo della strada nella maniera più corretta, un insegnamento fondamentale per coloro che diventeranno la generazione dei futuri automobilisti.

Partner dell’iniziativa la Provincia di Campobasso, che ha messo a disposizione del progetto un Percorso Mobile di circa 40 metri attrezzato con tutta la segnaletica stradale, che serve a ricreare per i ragazzi gli stessi percorsi urbani che ritrovano nelle loro città, che sarà utilizzato per le lezioni pratiche che si svolgeranno nelle Piazze dei seguenti centri Molisani che hanno aderito all’iniziativa: Montenero di Bisaccia (25 marzo), Larino (14 aprile), Frosolone (28 aprile), Ferrazzano (12 maggio) Castel S. Vincenzo (27 settembre), Termoli (20 ottobre).

“Questa prova pratica – dichiara Isidoro La Farciola coordinatore del progettoche si svolgerà guidando una bicicletta – consentirà ai ragazzi di ritrovare durante il percorso tutti i segnali, le strade gli incroci che hanno visualizzato durante il corso teorico, in modo da mettere subito in pratica i preziosi insegnamenti ricevuti in Aula. Come Presidente dell’ACI Molise sono molto felice di contribuire con il nostro Ente in una materia così delicata ed importante come la Sicurezza e l’Educazione Stradale, Il nostro impegno – dichiara il Presidente dell’ACI Molise Riccardo Tesone – è quello di dotare i bambini degli strumenti necessari per vivere la strada in totale sicurezza, promuovendo una mobilità pedonale sicura e sostenibile”.

Alla fine del Corso i bambini riceveranno dall’Automobile Club Molise il Libro Gioco dell’Educazione Stradale, e se supereranno i test del percorso Mobile anche la Patente rosa di Buon Pedone; un primo passo verso quella strada che accompagnerà tutti i percorsi della loro vita futura.

“Come Presidente dell’ACI Molise sono molto felice di contribuire con il nostro Ente in una materia così delicata ed importante come la Sicurezza e l’Educazione Stradale, Il nostro impegno – dichiara il Presidente dell’ACI Molise Riccardo Tesoneè quello di dotare i bambini degli strumenti necessari per vivere la strada in totale sicurezza, promuovendo una mobilità pedonale sicura e sostenibile”.

Alla fine del Corso i bambini riceveranno dall’Automobile Club Molise il Libro Gioco dell’Educazione Stradale, e se supereranno i test del percorso Mobile anche la Patente rosa di Buon Pedone; un primo passo verso quella strada che accompagnerà tutti i percorsi della loro vita futura.

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