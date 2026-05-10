Cultura

AAST Molise partner progetto Interreg IPA South Adriatic “Ascend”

L’obiettivo è la promozione del turismo d’avventura nell’area del sud Adriatico

Photo of Redazione Redazione10 Maggio 2026

Promuovere un modello innovativo di turismo d’avventura nell’area del Sud Adriatico valorizzando le destinazioni meno conosciute e contribuendo a rendere l’offerta turistica più sostenibile, competitiva e distribuita durante tutto l’anno.

E’ l’obiettivo del Progetto europeo “Ascend”: Boosting Adventure Tourism Smes Competitiveness and Economic Development, finanziato dal Programma Interreg Ipa South Adriatic 2021-2027, di cui l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise è partner.

Il programma ha preso il via con il Kick-off meeting tenutosi ad Ostuni, il 7 maggio scorso, nella Casa del Mare, all’interno del Parco Naturale Regionale Dune costiere da Torre Canne a torre San Leonardo.

L’evento ha riunito tutti i partner provenienti da Albania, Montenegro, Puglia e Molise. Il partenariato coinvolge, oltre l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, il Consorzio di Gestione dell’Area marina protetta di Porto Cesareo, l’Organizzazione nazionale per il turismo del Montenegro, il Ministero dell’Ambiente dell’Albania e il Parco nazionale del Gargano. Al partenariato si affianca anche la Regione Puglia. Durante l’incontro i partecipanti hanno presentato le rispettive realtà territoriali, si sono confrontati sulle attività da implementare. Un momento fondamentale per avviare ufficialmente Ascend e coordinare il lavoro dei prossimi mesi.

Le prime attività riguarderanno l’analisi e la mappatura delle Pmi del settore turistico nei territori coinvolti con l’obiettivo di individuare operatori, bisogni, opportunità e potenzialità di sviluppo. I partner hanno discusso le linee guida per l’organizzazione dei workshop transfrontalieri previsti dal programma con un focus sul supporto alle Pmi nello sviluppo di prodotti innovativi e sostenibili di turismo d’avventura, capaci di attrarre visitatori anche nei periodi di bassa stagione. I workshop saranno dedicati al rafforzamento delle competenze, allo scambio di buone pratiche e alla creazione di momenti di confronto tra operatori.

 

Per l’Aast Molise hanno partecipato al Kick-off le referenti del progetto, Giovanna Sciulla e Angela Zeffiro. “La partecipazione ad Ascend rappresenta un’importante occasione per contribuire alla valorizzazione del territorio molisano – fanno sapere dall’Aast Molise – rafforzare la cooperazione con partner italiani e internazionali, sostenere nuove opportunità di crescita per le imprese turistiche locali. Il kick-off meeting di Ostuni ha segnato l’inizio di un percorso condiviso che punta a trasformare il turismo d’avventura in una leva concreta di sviluppo sostenibile per l’intera area del Sud Adriatico”.

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