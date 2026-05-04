Assostampa, elette le cariche del direttivo e assegnate deleghe

L’Associazione della stampa rinnova il Consiglio Direttivo innestando al nucleo storico di dirigenti il 50 per cento di nuovi componenti. Nella riunione di insediamento sono stati eletti i dirigenti previsti nello statuto e assegnate le deleghe operative per il prossimo quadriennio. Giuseppe di Pietro è stato riconfermato alla Presidenza dell’organismo sindacale dei giornalisti. Vice Presidente professionale vicario Alessandra Longano; Vice presidente collaboratore Camillo Pizzi. Segretario Paolo Di Lella, Tesoriere Giuseppe Villani. Il consiglio ha delegato Valentina Fauzia per gli uffici stampa, a Celeste Barbato i rapporti con la Tgr Rai, mentre Fabrizio Fusco si occuperà di social e siti internet. A Giovanni Mancinone, invece, la delega per i rapporti esterni con enti pubblici e aziende.

“Abbiamo intrapreso un percorso di rinnovamento nella continuità – ha sottolineato Giuseppe di Pietro -. Personalmente, sono onorato della fiducia che il Direttivo mi ha riconfermato, ma ribadisco la volontà, espressa più volte, di assecondare la transizione ai colleghi che vorranno adoperarsi per la crescita e la tutela del giornalismo molisano. Venti anni fa, quando nacque l’Associazione della stampa, nel Molise non esistevano uffici stampa, oggi ve ne sono una decina, tra pubblici e privati. Grazie alla Legge per il sostegno dell’editoria, ideata e voluta dall’assostampa, 1 mln di euro viene distribuito alle testate della regione, mentre la vertenza delle edicole nei piccoli comuni ha permesso il ritorno della stampa cartacea in diversi centri. Il sostegno legale ai colleghi, le consulenze in tema di lavoro e contratti, gli sportelli Casagit e Inpgi, sono gli altri servizi che il sindacato dei giornalisti molisani offre gratuitamente con impegno e competenza. Il nostro obiettivo – conclude il Presidente dell’Associazione della stampa del Molise – è dare un punto di riferimento ai colleghi e, nel contempo, assicurare l’informazione plurale, professionale e di qualità ai lettori.”.