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La Molisana Magnolia, la zona del Geas finisce per inceppare le rossoblù

Photo of Redazione Redazione28 Aprile 2026

GEAS BASKET ACADEMY SESTO SAN GIOVANNI 71

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 57

(14-18, 33-34; 58-43)

SESTO SAN GIOVANNI: Trerotola 12 (3/5, 0/2), Connelli 8 (3/7, 0/1), Cuomo 13 (3/5, 2/3), Saccà 6 (1/8, 0/5), Magni 17 (6/11, 0/1); Pozzi 5 (1/3, 1/4), Fiani 4 (2/3), Porcelli 6 (0/3, 1/3), Mezzalira (0/1), Sbarra. Ne: Barzaghi. All.: Garzanti.

CAMPOBASSO: Felicita 4 (2/8, 0/2), Padulo 17 (4/6, 2/9), Fatica (0/2), Tateo 9 (1/3, 2/4), Carrarini 4 (2/7); Giuliani 4 (1/2, 0/9), Giulivi 14 (2/4, 2/8), Perini (0/7), Altavilla 5 (2/5, 0/2), Ciancaglione. Ne: Libardo e Mastrototaro. All.: Diotallevi.

ARBITRI: Caroli (Udine) e Boldrini (Ancona).

NOTE: uscite per cinque falli al 35’03” (61-48) Carrarini (Campobasso) e al 37’17” (65-50) Connelli (Sesto San Giovanni). Fallo antisportivo al 20’34” (33-34) per Carrarini (Campobasso). Tiri liberi: Sesto San Giovanni 21/35; Campobasso 11/20. Rimbalzi: Sesto San Giovanni 53 (Cuomo 9); Campobasso 54 (Padulo 14). Assist: Sesto San Giovanni 15 (Cuomo 4); Campobasso 12 (Tateo e Carrarini 3). Progressione punteggio: 8-8 (5’), 29-21 (15’), 46-36 (25’), 61-48 (35’). Massimo vantaggio: Sesto San Giovanni 18 (61-43); Campobasso 8 (10-18).

 

Inizia con una sconfitta il cammino alle finali nazionali giovanili femminili Under 17 di Tortona e Venaria Reale per il gruppo junior La Molisana Magnolia Campobasso. Al termine di una gara dai tanti strappi, i #fiorellinidacciaio devono arrendersi di quattordici alle lombarde del Geas Sesto San Giovanni che mandano tre elementi in doppia cifra con Magni determinante e top scorer della contesa a quota 17 punti, gli stessi messi a referto da Padulo sul fronte rossoblù con una ‘doppia doppia’ cui aggiunge anche quattordici rimbalzi con Giulivi a sostenerla nel loosing effort con uno score di 14 con, tra l’altro, le rotazioni in uscita dalla panchina che mettono a segno 23 punti a fronte dei 15 delle lombarde che hanno però ben 56 punti dal proprio starting five.

ANDAMENTO ONDIVAGO Partono meglio le campobassane con una tripla di Padulo (0-3) ed un canestro di Carrarini, ma le lombarde rientrano e sorpassano. Poi Giulivi ed il gioco da tre punti di Tateo scrivono un parziale di 5-0 che consente alle campobassane di dare un ulteriore strappo (8-13). Un ulteriore break propiziato dai tiri liberi vale il massimo vantaggio rossoblù (10-18). Qui, però, qualcosa si blocca e, a cavallo tra primo e secondo periodo, le lombarde danno vita ad un 11-0 che le porta sul +3 (21-18). La tripla di Padulo non basta a ridare animo alle rossoblù, che patiscono un nuovo 11-0 (32-21). Qui, però, esce nuovamente il carattere delle campobassane che rientrano prima a meno sette (32-25) e poi con un parziale di 9-0, sublimato da una zone press asfissiante, sorpassano e sono avanti all’intervallo lungo (33-34).

Al rientro dagli spogliatoi, però, la difesa tattica finisce con lo spezzare il ritmo alle campobassane. Il Geas si piazza a zona (indistintamente, a fronte pari o dispari, a seconda delle esigenze), anche per tutelare due propri elementi gravati di falli, ed i #fiorellinidacciaio si perdono letteralmente con un parziale del periodo di 25-9 che gira totalmente l’inerzia della contesa. Le geassine ampliano il margine e, nell’ultimo periodo, lo portano a sei possessi pieni (61-43). Le campobassane provano a reagire, ma finiscono per fare e disfare la tela, lasciando campo libero alle proprie avversarie che si impongono di quattordici (71-57).

PROSSIMA FERMATA Domani, per le rossoblù, si tornerà in campo sempre presso la Cittadella dello Sport di Tortona con palla a due alle ore 18 contro la Futurosa Trieste, che ha fatto suo il proprio confronto d’apertura nella poule D a discapito di Firenze col punteggio di 61-56.

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