Pattinaggio, per il Cus Molise un anno ricco di soddisfazioni

Una festa di sport al Palaunimol di Campobasso ha sancito la fine di un anno ricco di emozioni per i giovani atleti del corso di pattinaggio. Si è conclusa nel migliore dei modi la stagione sportiva 2025/2026 del corso di pattinaggio targato Cus Molise. Una stagione che ha lasciato il segno, capace di portare lo sport e la passione per i pattini su rotelle in quattro comuni del territorio molisano: Baranello, Cercemaggiore, Riccia e San Giuliano del Sannio. Circa 60 bambini dai 4 ai 12 anni, provenienti dai comuni coinvolti, si sono uniti ai circa 50 iscritti del Palaunimol di Campobasso, dando vita ad un progetto che ha saputo aggregare, entusiasmare e far crescere.

A coronamento di questo percorso straordinario, lunedì scorso il Palaunimol ha ospitato l’ultimo atto della stagione: uno scenario magico, animato da gioia, sorrisi e dall’energia contagiosa di bambini e famiglie, alla presenza del Presidente del Cus Molise, Maurizio Rivellino, e del Delegato Regionale Marco Sanginario.

“E’ stata una stagione che ci ha riempito il cuore — ha detto il tecnico Roberto Simiele — voglio ringraziare il presidente Rivellino e il Delegato Regionale Sanginario per il supporto costante. Un grazie speciale va ai sindaci dei comuni che hanno creduto in questo progetto, e ai gestori delle palestre che, fin da subito, hanno aperto le porte delle loro strutture mettendole a disposizione dei bambini senza esitazione. Il ringraziamento più grande va ai genitori – ha sottolineato Simiele – che riescono sempre a ritagliare del tempo prezioso per far fare sport ai propri figli, investendo nel loro benessere e nella loro crescita. E infine, un caloroso abbraccio va ai bambini: con il loro impegno, la loro voglia di fare e la loro spontaneità ci hanno regalato tanta gioia e la motivazione per fare sempre di più”.

Il bilancio di questa stagione è dunque più che positivo: un progetto sportivo che ha saputo abbracciare il territorio, coinvolgere le istituzioni locali e, soprattutto, regalare a oltre 100 bambini il dono dello sport, dell’aggregazione e del sorriso. Un esempio virtuoso di come lo sport possa essere strumento di comunità e di crescita. In attesa di una nuova stagione che si preannuncia ancora più ricca e ambiziosa, Ora l’ultimo appuntamento è quello con il trofeo Tiezzi, a Martinsicuro dall’11 al 13 giugno che vedrà impegnati Zelda Calcagni, Enza Fiorella, Cristian Sarti e Nicole Varriano.