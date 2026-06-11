News dal Molise

Pattinaggio, per il Cus Molise un anno ricco di soddisfazioni

Photo of Redazione Redazione11 Giugno 2026

Una festa di sport al Palaunimol di Campobasso ha sancito la fine di un anno ricco di emozioni per i giovani atleti del corso di pattinaggio. Si è conclusa nel migliore dei modi la stagione sportiva 2025/2026 del corso di pattinaggio targato Cus Molise. Una stagione che ha lasciato il segno, capace di portare lo sport e la passione per i pattini su rotelle in quattro comuni del territorio molisano: Baranello, Cercemaggiore, Riccia e San Giuliano del Sannio. Circa 60 bambini dai 4 ai 12 anni, provenienti dai comuni coinvolti, si sono uniti ai circa 50 iscritti del Palaunimol di Campobasso, dando vita ad un progetto che ha saputo aggregare, entusiasmare e far crescere.

A coronamento di questo percorso straordinario, lunedì scorso il Palaunimol ha ospitato l’ultimo atto della stagione: uno scenario magico, animato da gioia, sorrisi e dall’energia contagiosa di bambini e famiglie, alla presenza del Presidente del Cus Molise, Maurizio Rivellino, e del Delegato Regionale Marco Sanginario.

“E’ stata una stagione che ci ha riempito il cuore — ha detto il tecnico Roberto Simiele — voglio ringraziare il presidente Rivellino e il Delegato Regionale Sanginario per il supporto costante. Un grazie speciale va ai sindaci dei comuni che hanno creduto in questo progetto, e ai gestori delle palestre che, fin da subito, hanno aperto le porte delle loro strutture mettendole a disposizione dei bambini senza esitazione. Il ringraziamento più grande va ai genitori – ha sottolineato Simiele –  che riescono sempre a ritagliare del tempo prezioso per far fare sport ai propri figli, investendo nel loro benessere e nella loro crescita. E infine, un caloroso abbraccio va ai bambini: con il loro impegno, la loro voglia di fare e la loro spontaneità ci hanno regalato tanta gioia e la motivazione per fare sempre di più”.

Il bilancio di questa stagione è dunque più che positivo: un progetto sportivo che ha saputo abbracciare il territorio, coinvolgere le istituzioni locali e, soprattutto, regalare a oltre 100 bambini il dono dello sport, dell’aggregazione e del sorriso. Un esempio virtuoso di come lo sport possa essere strumento di comunità e di crescita. In attesa di una nuova stagione che si preannuncia ancora più ricca e ambiziosa, Ora l’ultimo appuntamento è quello con il trofeo Tiezzi, a Martinsicuro dall’11 al 13 giugno che vedrà impegnati Zelda Calcagni, Enza Fiorella, Cristian Sarti e Nicole Varriano.

 

 

Photo of Redazione Redazione11 Giugno 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Slalom di San Nicola, decima edizione in rampa di lancio

11 Giugno 2026

Bocce, Trofeo San Bonifacio: festa dell’ASD Comunale Oratino: Tizzano conquista il successo davanti a Iengo

10 Giugno 2026

Pallacanestro, rumors di mercato: dalla Grecia alla Lettonia, la cronaca della spy story per l’erede di Anna Makurat alla Magnolia

9 Giugno 2026

Pallavolo, Da giovedì a domenica le finali di Open misto. Da lunedì sino al 21 Termoli capitale del beach volley

9 Giugno 2026

Rimpasto di giunta regionale, Fanelli: “Stallo dannoso, il centrodestra paralizza la Regione per le poltrone”

9 Giugno 2026

Brescia nella storia: l’edizione più partecipata di sempre e lo squillo d’oro di Gaia Verardi

9 Giugno 2026

Proclamazione del lutto cittadino per la scomparsa di Costanzo D’Elia

9 Giugno 2026

Fise Molise, successo degli atleti molisani ai Campionati regionali Lazio e Molise

9 Giugno 2026

Le nuove frontiere della chirurgia tra robotica, intelligenza artificiale e sostenibilità

8 Giugno 2026

Incarico al Direttore Generale della Regione dopo la pensione, il Gruppo PD chiede chiarezza sulla legittimità della delibera

5 Giugno 2026

Caso Rocchia, Primiani: “Serve trasparenza sugli atti e sulle responsabilità”

4 Giugno 2026

Macari e Palumbo ai Campionati Italiani su pista di Elmas: il Centro Pattinaggio Campobasso torna protagonista

4 Giugno 2026

Da festival a presidio culturale permanente: nasce Galleria No Panic a Civitacampomarano

4 Giugno 2026

Educazione ambientale nelle scuole di Campobasso: SEA conclude la quinta edizione di Scuole EcoSostenibili

4 Giugno 2026

Campobasso, lo Strega tour fa tappa in Molise con una sestina a sorpresa

4 Giugno 2026

Verso il Molise Pride 2026, arrivano i patrocini di Capracotta e Riccia

4 Giugno 2026

Lascia un commento

Back to top button