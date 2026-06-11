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Slalom di San Nicola, decima edizione in rampa di lancio

Il sindaco di San Giuliano, De Matteis: “Un evento di straordinario valore”

Photo of Redazione Redazione11 Giugno 2026

Lo slalom di San Nicola organizzato a San Giuliano del Sannio dalla Tecno Motor Racing Team e dal Gruppo Ufficiali di gara La Casta raggiunge quest’anno un traguardo prestigioso spegnendo le dieci candeline. Un compleanno speciale,  reso possibile dalla lungimiranza e da un grande lavoro di squadra. Una competizione quella organizzata per i prossimi 25 e 26 luglio, che nel tempo è cresciuta e ha saputo farsi apprezzare da tanti appassionati, piloti e addetti ai lavori, rimasti colpiti dalla bellezza del tracciato, da una macchina organizzativa collaudata e capace di non lasciare nulla al caso.

A questo va sicuramente aggiunto l’aspetto paesaggistico e la genuinità di un territorio ospitale e capace di lasciare il segno nel cuore di chi ha la fortuna di fermarsi per qualche giorno e godere delle sue bellezze. Lo Slalom di San Nicola, valido come trofeo d’Italia slalom, coppa di Zona e riserva di campionato italiano, è pronto a regalare emozioni e spettacolo su un tracciato impegnativo e valido tecnicamente  che avrà un fondo stradale tutto nuovo grazie all’impegno del comune di San Giuliano che ha già avviato i lavori. Comune che è da sempre vicino agli organizzatori nella promozione e nell’organizzazione della manifestazione. Proprio il primo cittadino di San Giuliano del Sannio, Rosario De Matteis, spiega l’importanza di questo evento.

“Una manifestazione di questa importanza è fondamentale per San Giuliano del Sannio e per l’intera regione – argomenta – è un onore avere per il decimo anno lo slalom sul nostro territorio e per questo ringrazio la Tecno Motor Racing Team,con in testa la presidente Annalisa Vitale, il Gruppo Ufficiali di Gara la Casta  e tutti i ragazzi di San Giuliano che lavorano per la buona riuscita di questo evento. Dieci anni sono un grande traguardo che conferma la bontà del lavoro svolto nel tempo. Come amministrazione siamo sempre stati vicini agli organizzatori e continueremo ad esserlo mettendo a disposizione tutto il necessario. Lo slalom di San Nicola porterà tante persone nella nostra regione e sarà quindi una grande occasione per promuovere le bellezze paesaggistiche di un territorio che merita di essere visitato e che offre molto”.

Gli organizzatori sono a lavoro da diverse settimane per curare tutto nei minimi dettagli e mettere su un evento di grande rilevanza non soltanto dal punto di vista tecnico. L’obiettivo è quello di provare a far crescere le adesioni di una gara che già lo scorso anno ha avuto un incremento di iscritti e che ha tutte le carte in regola per crescere ancora.

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