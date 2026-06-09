Brescia nella storia: l’edizione più partecipata di sempre e lo squillo d’oro di Gaia Verardi

I Campionati Italiani Assoluti Estivi Societari di nuoto paralimpico, svoltisi nella cornice di Brescia, sono ufficialmente passati alla storia. Quella appena conclusasi si è, infatti, confermata come l’edizione più partecipata di sempre: una straordinaria festa di sport, inclusione e altissimo livello agonistico che ha visto i migliori talenti del panorama nazionale sfidarsi a colpi di bracciate e record.

In una vasca caldissima e davanti a un pubblico delle grandi occasioni, l’evento ha sancito la crescita esponenziale del movimento nuotatorio targato FINP. A brillare, tra le corsie, con una luce particolarmente intensa è stata la giovane e talentuosa atleta Gaia Verardi (H2O Sport), capace di catturare l’attenzione di tecnici e appassionati grazie a una serie di prestazioni magistrali, coronate dall’ennesimo traguardo storico della sua splendida carriera.

Gaia Verardi ha sostenuto una bellissima gara, confermando una maturità tecnica e una gestione della tensione emotiva fuori dal comune. Il momento più emozionante della sua spedizione bresciana è arrivato nei 50 metri Dorso, distanza in cui l’atleta ha regalato al proprio team e a tutta la delegazione un fantastico nuovo record italiano di categoria, fermando il cronometro sul tempo eccellente di 38”53. Una progressione perfetta e una subacquea millimetrica le hanno permesso di riscrivere la storia della specialità, confermandosi uno dei profili più interessanti del nuoto azzurro.

Il fine settimana della Verardi a Brescia non si è però limitato alla memorabile prova del dorso. L’atleta ha infatti dimostrato una straordinaria ecletticità e una solida tenuta di gara su diverse distanze e stili, collezionando una serie di crono di assoluto rilievo:

– 50 Dorso: 38.53 (Nuovo Record di Categoria)

– 100 Dorso: 1’24”55

– 50 Stile Libero: 33.89

– 400 Stile Libero: 5’40”54

“Le prove nel dorso e nelle distanze dello stile libero, sia nella velocità pura dei 50 metri che nella faticosa gestione strategica dei 400 metri, – ha commentato la Delegata FINP Molise, Antonella Ruccolo – mettono in luce un profilo atletico completo, capace di abbinare una straordinaria rapidità di base a una resistenza aerobica di altissimo profilo. Il trionfo di Brescia non arriva per caso, ma si inserisce in un percorso di crescita continua che ha visto Gaia Verardi protagonista assoluta anche nelle settimane precedenti. Soltanto poco tempo fa, nella vasca di Vasto, l’atleta aveva già dato prova della sua immensa classe nell’ambito della prestigiosa iniziativa “Futuri Campioni”. In quell’occasione, dimostrando di saper dominare con disinvoltura anche lo stile a rana, Gaia ha conquistato un altro splendido oro nei 50 metri Rana. Questo successo, ottenuto in un contesto interregionale dedicato alle migliori promesse del nuoto, ha ribadito la polivalenza della nuotatrice, in grado di imporsi al vertice nazionale in ben tre stili differenti (dorso, stile libero e rana)”.

Intanto, non c’è spazio per adagiarsi sugli allori. Smaltita la meritata euforia per i record e le medaglie di Brescia e Vasto, l’agenda di Gaia Verardi è già fitta di impegni di primissimo piano. Per la campionessa è già tempo di voltare pagina e rimettersi al lavoro in corsia: il mirino è ora focalizzato su uno dei palcoscenici più prestigiosi e affascinanti del nuoto globale.

A fine giugno 2026, infatti, lo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma ospiterà il celebre Trofeo Settecolli, una prestigiosa gara internazionale che vedrà la partecipazione delle più grandi stelle del nuoto mondiale.

“Sarà un importantissimo banco di prova in cui Gaia sarà chiamata a confrontarsi con l’élite assoluta – ha concluso il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – Viste le premesse cronometriche messe in mostra agli Assoluti di Brescia, c’è da scommettere che Gaia Verardi saprà farsi valere anche nella Capitale, continuando a scrivere pagine importanti per lo sport italiano”.