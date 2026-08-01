A Montecilfone il Premio San Giorgio al dottore Mariano Flocco. Il governatore Roberti: “Esempio di professionalità e dedizione al prossimo”

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha preso parte a Montecilfone alla cerimonia ufficiale del Premio San Giorgio, prestigioso riconoscimento conferito dal Comune, guidato dal sindaco Giorgio Manes, al dott. Mariano Flocco per il suo straordinario impegno professionale e umano al servizio della comunità.

La cerimonia, svoltasi presso il Centro della Comunità, ha visto la partecipazione delle autorità civili, religiose e militari, insieme a numerosi cittadini che hanno voluto rendere omaggio a una figura che rappresenta un punto di riferimento della sanità molisana.

“Il Premio San Giorgio – ha dichiarato il Presidente Francesco Roberti – rende omaggio a un professionista che ha saputo fare della medicina una vera missione. Il dottor Mariano Flocco ha sempre interpretato il proprio ruolo con competenza, equilibrio e, soprattutto, con una straordinaria sensibilità umana, qualità che gli hanno consentito di entrare nel cuore di tante persone”.

“Nel suo percorso – ha aggiunto Roberti – ha dimostrato come la sanità non sia fatta soltanto di cure e competenze, ma anche di ascolto, vicinanza e rispetto della dignità di ogni paziente. Valori che rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro sistema sanitario e un esempio per le nuove generazioni di professionisti”.

Il Presidente della Regione ha quindi rivolto un plauso al Comune di Montecilfone e al sindaco Giorgio Manes per aver istituito un riconoscimento che valorizza le eccellenze del territorio: “Premiare chi si distingue per il servizio reso alla comunità significa rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere un messaggio importante: il bene comune si costruisce ogni giorno attraverso il lavoro silenzioso e la dedizione di persone come il dottor Mariano Flocco. A lui rivolgo le più sincere congratulazioni e il ringraziamento dell’intera Regione Molise per quanto ha fatto e continua a fare a favore della nostra comunità”.