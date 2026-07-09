Politica

Antonio Ciucci nuovo presidente ANCE, le congratulazioni di Corrado Di Niro

Photo of Redazione Redazione9 Luglio 2026

Il Presidente dell’ANCE Molise Corrado Di Niro, anche a nome degli organi direttivi e di tutte le imprese associate, formula vive congratulazioni con gli auguri di buon lavoro al nuovo Presidente dell’ANCE Nazionale Antonio Ciucci.

Ingegnere romano, Antonio Ciucci, presidente e amministratore delegato di Ircop, importante realtà imprenditoriale specializzata nelle infrastrutture e nell’edilizia civile pubblica e privata, è stato eletto all’unanimità ieri a Roma nel corso dell’Assemblea nazionale in un clima di coesione e compattezza.

Ai lavori assembleari ha preso parte il Presidente Corrado Di Niro, insieme al Direttore Gino Di Renzo.

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