Politica
Antonio Ciucci nuovo presidente ANCE, le congratulazioni di Corrado Di Niro
Il Presidente dell’ANCE Molise Corrado Di Niro, anche a nome degli organi direttivi e di tutte le imprese associate, formula vive congratulazioni con gli auguri di buon lavoro al nuovo Presidente dell’ANCE Nazionale Antonio Ciucci.
Ingegnere romano, Antonio Ciucci, presidente e amministratore delegato di Ircop, importante realtà imprenditoriale specializzata nelle infrastrutture e nell’edilizia civile pubblica e privata, è stato eletto all’unanimità ieri a Roma nel corso dell’Assemblea nazionale in un clima di coesione e compattezza.
Ai lavori assembleari ha preso parte il Presidente Corrado Di Niro, insieme al Direttore Gino Di Renzo.