Politica

Molise Film Commission, Cofelice: “Oggi è realtà giuridicamente riconosciuta. Un traguardo storico per la regione”

La Giunta regionale sancisce l'operatività della struttura. Il Consigliere delegato risponde alle opposizioni in Consiglio Regionale : “Il Decreto del Presidente della Giunta è già una risposta concreta, e ogni film è valore per il territorio”

Photo of Redazione Redazione27 Giugno 2026
Il consigliere regionale Fabio Cofelice

“Oggi la Molise Film Commission è una realtà giuridicamente riconosciuta”. Lo dichiara il Consigliere regionale Fabio Cofelice, delegato al Turismo e Cultura, commentando il decreto adottato dalla Presidenza della Giunta regionale con il Decreto n. 24 del 24 giugno 2026.

“Per il Molise si apre ufficialmente una nuova importante fase. Non stiamo parlando, infatti, di un semplice atto burocratico, ma di un provvedimento che sancisce definitivamente l’operatività di una struttura che, insieme alla Giunta, ho fortemente voluto e sulla quale ho lavorato a lungo per raggiungere quello che, come ho già avuto modo di affermare in altre occasioni, ritengo essere un traguardo storico e straordinario per il Molise.  
La Film Commission apre, infatti, prospettive nuove, concrete e importanti per il turismo, per la cultura e per lo sviluppo del territorio. L’impianto normativo , regolato dalla Legge Regionale n. 3 del 2025, dota finalmente la nostra regione di uno strumento moderno e, a mio avviso, indispensabile per dialogare con il mondo del cinema e dell’audiovisivo, oltre che capace, come sta già ampiamente dimostrando, di attrarre importanti produzioni nazionali ed internazionali. Le grandi opportunità non si costruiscono certamente dall’oggi al domani ma, come ho sempre fatto fino a questo momento, il mio impegno sarà sempre quello di programmare per poter poi realizzare, nel segno della valorizzazione del territorio, delle sue professionalità e delle sue eccellenze.
Oggi i fatti parlano in maniera chiara e inequivocabile.  Con questo Decreto siamo giunti al completamento di un percorso amministrativo che rende pienamente operativa la Molise Film Commission.”

“In merito alle critiche giunte dall’opposizione  aggiunge in chiusura il Consigliere Cofelice  – credo che il provvedimento adottato dalla Giunta regionale sia una risposta concreta, come lo sono altre produzioni cinematografiche già in corso nella nostra regione e altre ancora che hanno avviato richieste di interesse per girare film in Molise. Sicuramente attrarre proposte che tendano a valorizzare le nostre bellezze, i nostri paesaggi e i nostri punti di forza è uno dei grandi obiettivi. Ma ciò non esclude la possibilità di girare in Molise anche film di altri generi: la cultura cinematografica è una ricchezza e dà sempre valore e visibilità al territorio, anche quando tocca tematiche che non sono prettamente incentrate alla promozione turistica.”

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