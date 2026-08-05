Politica

A Campobasso il giuramento dei 196 agenti del 233° Corso di formazione della Scuola Allievi alla presenza del Ministro Piantedosi e del Capo della Polizia Pisani

Photo of Redazione Redazione5 Agosto 2026

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha preso parte, alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Campobasso, alla cerimonia di giuramento dei 196 agenti in prova del 233° Corso di formazione, momento solenne che sancisce il loro ingresso ufficiale al servizio della Repubblica.

Alla cerimonia hanno partecipato il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, oltre alle autorità civili e militari del territorio.

L’evento si è svolto in collegamento simultaneo con le altre Scuole della Polizia di Stato presenti sul territorio nazionale, dove 2.937 allievi agenti hanno pronunciato il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, in una cerimonia unitaria coordinata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

“Il giuramento rappresenta uno dei momenti più alti nella vita di chi sceglie di servire lo Stato – ha dichiarato il Presidente Francesco Roberti Oggi questi giovani, donne e uomini, hanno assunto un impegno solenne nei confronti della Repubblica e dei cittadini, fondato sui valori della legalità, del senso del dovere e della vicinanza alle comunità. A tutti loro rivolgo il più sincero augurio di buon servizio e di una carriera ricca di soddisfazioni”.

Il Presidente Francesco Roberti ha rivolto un ringraziamento al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “La presenza del Ministro a Campobasso conferma la vicinanza delle istituzioni ai territori e l’attenzione del Governo nei confronti della formazione delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. È un segnale importante per il Molise e un riconoscimento al ruolo che la nostra regione svolge nell’ambito della sicurezza e della formazione”.

Presente a Campobasso anche il Capo della Polizia Vittorio Pisani, che il Presidente Roberti ha ringraziato “per il lavoro che quotidianamente svolge alla guida della Polizia di Stato. La presenza a Campobasso testimonia l’attenzione riservata alla crescita professionale delle nuove generazioni di agenti e valorizza ulteriormente la Scuola Allievi Agenti del capoluogo molisano, autentica eccellenza del nostro territorio e punto di riferimento nel sistema formativo della Polizia di Stato”.

Il Presidente della Regione ha infine rivolto un sentito ringraziamento al Direttore della Scuola Allievi Agenti di Campobasso e a tutto il personale dell’istituto per l’impegno quotidiano nella formazione dei futuri appartenenti alla Polizia di Stato, sottolineando come la Scuola rappresenti un patrimonio di valore per il Molise e per l’intero Paese.

“La sicurezza è un bene primario per ogni comunità – ha concluso Robertie passa attraverso la preparazione, la dedizione e il sacrificio di chi sceglie di indossare la divisa al servizio del Paese. La Regione Molise continuerà a essere al fianco delle Forze dell’Ordine, riconoscendone il ruolo fondamentale nella tutela della legalità e della convivenza civile”.

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