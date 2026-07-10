Politica

Servizio idrico, il Sottosegretario Vincenzo Niro: “Necessario conoscere nuovi interventi”

Photo of Redazione Redazione10 Luglio 2026

Che soddisfazione leggere dagli organi di informazione che la Regione Molise sarebbe destinataria di altri 160 milioni di euro per il servizio idrico. A scriverlo, in una nota, è il Sottosegretario alla Giunta regionale del Molise, Vincenzo Niro.

Altri centosessanta milioni! Ovvero un finanziamento straordinario che diventa un investimento monstre se sommato ai precedenti 160 milioni circa, già finanziati nel periodo 2018-2023 quando ho avuto l’opportunità politica di dare un contributo al summenzionato servizio, nel ruolo di Assessore.

Davvero il Molise, come scrive il senatore Della Porta, ha la possibilità di godere di tali nuove risorse e, per questa via, superare gran parte delle sue criticità? Beh, sarebbe bellissimo e determinante per un settore che necessita è vero di numerosi interventi ma che difficilmente può ‘splafonare’ a un tale livello di investimenti.

Per carità, guardiamo con fiducia alle recenti notizie per capire dove e come queste risorse saranno indirizzate oltre quanto già finanziato non in questo Governo ma in quello precedente.

Il Senatore parla di risorse che ‘saranno destinate alla progettazione per la realizzazione di opere strategiche’. Usa il futuro, quindi si tratta di nuova programmazione. Sarebbe opportuno che la politica molisana, e soprattutto i cittadini, fossero allora messi al corrente di tali non specificati ingenti e diversificati interventi, annunciati con straordinaria enfasi.

Per quanto nella mia conoscenza diretta, supportata dalla responsabilità alla guida del settore nella passata legislatura, e per assicurarmi e assicurarci di intendere nella maniera corretta quello che abbiamo appena letto pubblicamente, credo sia necessario ribadire quanto programmato e fatto nel periodo 2018/2023 dall’ex IV dipartimento regionale, settore idrico, in attesa di sapere da chi siede in Parlamento quali siano le opere finanziate invece oggi nella nuova programmazione.

Parlo di fatti ovvero di risorse assegnate precedentemente, nel citato periodo, dunque progettati, cantierizzati, già in esecuzione.

Ben vengano altri 160 milioni, ma facciamo un po’ di chiarezza sui tempi e capiamo come i nuovi interventi verranno inseriti nell’ambito di un servizio già in fase di robusto ammodernamento del settore.

Per esempio, credo sia importante capire se, in seguito alla mia richiesta di intervenire per il rifacimento delle reti di condotte, all’incontro organizzato nel novembre 2022 dall’allora ministro all’Agricoltura Paduanelli sul tema dell’acqua alla Puglia, ci sia stata adesso finalmente risposta dal governo con questa eventuale nuova programmazione. È stato accolto dunque quell’appello? Possiamo iniziare davvero a riparare le tante perdite sulle condotte risalenti al periodo Cassa del Mezzogiorno.

Sono domande centrali come centrale è la chiarezza prima, durante, e soprattutto: oggi. Io posso farla per la programmazione dei primi 160 milioni, circa, con l’ex assessorato ai Lavori Pubblici, attraverso il IV Dipartimento regionale, in attesa di sapere cosa c’è nella programmazione nuova di cui parla il Senatore Della Porta.

Mi pregio pertanto di fare, qui di seguito, un breve excursus con le opere avviate e cantierizzate ovvero in corso di esecuzione nel periodo precitato, dal 2018 al 2023, nella XII legislatura regionale.

Sono da sempre stato contro il cosiddetto stakanovismo comunicativo: non importa come, quanto e quando, basta parlarne. Viviamo è vero nell’era della post realtà, ma è necessario che i cittadini molisani vengano messi al corrente con gli atti, al fine di potersi orientare tra i fatti, le cifre e gli interventi che sono stati finanziati prima e, lo speriamo tutti, anche durante e dopo. E capire se ai 5 milioni di risorse per la diga di Ripaspaccata, nel comune di Montaquila, sono stati aggiunti i 21,1 milioni circa approvati con l’emendamento da me proposto, concordato e sostenuto dal Senatore Lotito, approvato nella Legge del 21 aprile 2023, n. 41, per cui anche quell’opera dovrebbe restare nell’ambito della precedente programmazione. O si rischia il definanziamento?

 

Soggetto attuatore Intervento CUP Costo intervento Finanziato  
Regione Molise  

Vasca di espansione sul torrente Cavaliere in località Fossatella

 

 D74J18000130001 68.279.856,48 € 30.000.000,00 € Decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

Nell’ambito del suddetto Piano è stato finanziato l’intervento 526/1 “Vasca di espansione sul T. Cavaliere in località Fossatella “. Importo finanziamento € 30.000.000,00 – completato progetto esecutivo con aggiornamento prezzi.

 
 

Regione Molise

  

Completamento acquedotto molisano centrale

 

 G59J04000020001 5.991.783,00 € 0,00 € La realizzazione dell’intervento complessivo ha raggiunto una percentuale totale del 96,18%, come risultante dal SAL di progetto n.32 del 30-11-2022.
 

A.S.R. Molise Acque

  

Rifacimento acquedotto “Campate-Forme” e realizzazione di un

collegamento diretto tra il partitore di Scapoli ed il serbatoio di Cerasuolo.

(SOLO PROGETTAZIONE) (+ 1 lotto)

 

 G37I19000650001 € 1.492.000,00 € 1.492.000,00 Finanziamento mediante DPCM 17 APRILE 2019 – 1° Stralcio Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione invasi – Legge n. 205/2017, art.1 comma 518 – appaltato

 
 

Regione Molise

  

Manutenzione delle vasche di accumulo dei serbatoi seminterrati di

Termoli, Medio sito in contrada Difesa Grande

 

 D37H21007240003 2.100.000,00 € 1.680.000,00 € Finanziato con risorse del PNRR, con i fondi assegnati con DM n. 517 del 16/12/2021, nell’ambito della misura PNRR M2C4 I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”.
 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Molise

  

Messa in sicurezza dei serbatoi Baranello, Campomarino, Casacalenda, Guglionesi, Mafalda, Montecilfone, Palata, Portocannone, S. Felice, S. Martino, Tavenna, Ururi e Centrale Santa Maria delle Macchie

 

  

 

 

 

 

 

 

D65F21001210001

  

 

 

 

 

 

 

18.000.000,00 €

  

 

 

 

 

 

 

14.400.000,00 €

 Finanziato con risorse del PNRR, con i fondi assegnati con DM n. 517 del 16/12/2021, nell’ambito della misura PNRR M2C4 I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”. Cofinanziato con fondi regionali per 3.600.000 euro – Realizzato
 

Molise Acque spa

  

Diga Ponte Liscione – manutenzione straordinaria scarichi

 

 G64H17000920005 8.625.000,00 € 8.625.000,00 € Finanziato con risorse del PNRR, con i fondi assegnati con DM n. 517 del 16/12/2021, nell’ambito della misura PNRR M2C4 I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”. – Appaltato

 
 

Molise Acque spa

  

Diga Arcichiaro – manutenzione straordinaria sistema tenuta

 

 G77H18001650005 10.000.000,00 € 6.500.000,00 € Finanziato con risorse del PNRR, con i fondi assegnati con DM n. 517 del 16/12/2021, nell’ambito della misura PNRR M2C4 I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”. – Appaltato

 
 

Regione Molise –

Serv.Regionale

Difesa del suolo,

Demanio, Opere

Idrauliche e

Marittime Idrico

Integrato

 

  

Diga Ripa Spaccata – adeguamento scarichi

 D17B20000280001 5.000.000,00 € 0,00 € Finanziato con risorse del PNRR, con i fondi assegnati con DM n. 517 del 16/12/2021, nell’ambito della misura PNRR M2C4 I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”.

– In corso progettazione esecutiva
 

 

 

 

GRIM – Gestione

Risorse Idriche

Molisane S.c.a r.l.

  

 

 

Digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione idrica ATO Unica

Molise

 

  

 

 

 

 

B13F22000160006

  

 

 

 

 

53.993.794,84 €

  

 

 

 

 

49.993.794,84 €

 Finanziato con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del 10 febbraio 2021, nell’ambito della Missione 2.C4 Misura 4, Investimento 4.2. L’intervento trova copertura finanziaria in parte da fondi PNRR per € 49.993.794,84 ed in parte da fondi della stazione appaltante per l’importo di € 4.000.000,00 – Appaltato
 

ASR Molise Acque

  

Manutenzioni straordinarie ed efficientamento delle opere esistenti relative allo Schema Acquedottistico “Molisano Destro” – Lotto 2 Ripristino della funzionalità delle condotte adduttrici aventi maggiori criticità

 

 G81D25000040001 23.983.345,70 € 23.983.345,70 € Ripartizione territoriale finanziata con l’art. 4, comma 2, del Decreto Interministeriale 25 ottobre 2022 n.350 – stralcio attuativo – Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, n.36 dell’allegato 1. – in corso di progettazione
Consorzio di

Bonifica Sud

Vasto

 

  

Intervento per l’incremento della sicurezza della diga di Chiauci (n arch.

192)

 

 I68B17000010001 5.215.000,00 € 5.215.000,00 € Programma PSC 2014-2020 – annualità 2018 – progettazione e realizzazione
 

Regione Molise –

Difesa del suolo,

Demanio, Opere

Idrauliche e

Marittime Idrico

 Diga Ripa Spaccata – adeguamento scarichi D17B20000280001 29.232.045,68 € 0,00 € Legge 21/04/2023, n. 41. Art. 31-ter Attribuzione di risorse alla regione Molise per l’adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata. –

In agro del comune di Montaquila, in provincia di Isernia, è autorizzata in favore della regione Molise la spesa di 7,1 milioni di euro per l’anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Fondo di cui all’articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
 

GRIM – Gestione

Risorse Idriche

Molisane S.c.a r.l.

 

 Rete fognaria, impianti depurazione comuni Carovilli, Jelsi, Poggio sannita, Morrone del Sannio, Pietracatella

 

   5.259.832, 00 € 5.259.832, 00 € Finanziamento PNRR – Appaltato

 
 

Regione Molise

  

Impianto di depurazione delle acque reflue a servizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di “Campobasso – Bojano”, sito in C.da Quagliaglione del Comune di San Polo Matese (CB)

  

 

 

 

 

D96J19000030001

  

 

 

 

 

4.728.518, 28 €

  

 

 

 

 

4.728.518, 28 €

  

Anno 2021 – Completamento funzionale del depuratore Consorzio Industriale Valle del Biferno, fondi FSC 2014-2020 – Progettazione esecutiva

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