Politica

A Tirana il 20° anniversario dell’Euroregione Adriatico Ionica. Iorio: “Emozione festeggiare istituzione che ho contribuito a fondare”

Photo of Redazione Redazione13 Giugno 2026

L’assessore della Regione Molise ed ex Presidente dell’Euroregione Adriatico Ionica, Michele Iorio, ha partecipato a Tirana, in Albania, alle celebrazioni per il 20° anniversario della fondazione dell’Euroregione.

L’evento, organizzato presso il Consiglio Regionale di Tirana in concomitanza con l’Assemblea Generale statutaria dell’associazione, rappresenta un traguardo fondamentale per la cooperazione transfrontaliera.

Iorio è stato invitato a intervenire in qualità di relatore dal Presidente in carica dell’Euroregione, Aldrin Dalipi, che ha voluto riconoscere il ruolo determinante e la leadership dell’esponente molisano nel percorso di sviluppo, consolidamento e definizione dell’identità istituzionale dell’organismo nei suoi primi vent’anni di vita.

“È per me un grande onore e una profonda emozione tornare a Tirana per celebrare i vent’anni di un’istituzione che ho avuto il privilegio di contribuire a fondare e di guidare e che considero una pietra miliare per l’integrazione e il dialogo nel bacino adriatico-ionico – ha dichiarato Michele Iorio – In un contesto geopolitico complesso come quello attuale, segnato da profonde sfide globali, la necessità di rafforzare la cooperazione e i partenariati internazionali in Europa diventa ancora più impellente. Questo anniversario non è solo un momento per guardare ai significativi traguardi raggiunti, ma è soprattutto l’occasione per delineare una visione strategica e condivisa per il futuro dei nostri territori”.

La giornata celebrativa, che vede la presenza di esponenti politici delle regioni membri, degli ex Presidenti e di rappresentanti delle istituzioni europee, ha previsto anche lo svolgimento del seminario “Global Citizenship Education as a Common Denominator for Better Implementation of the SDGs in IPA Countries”, focalizzato sullo sviluppo sostenibile nell’ambito del progetto GEAR-UP!

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