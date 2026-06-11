News dal Molise

Uno spazio web dedicato interamente alla propria attività, dalla Regione nuova opportunità per le strutture ricettive molisane

I tecnici Help Desk dell’Hub Destinazione Molisane stanno contattando in questi giorni gli operatori turistici per proporre un servizio importante e completamente gratuito. Gli interessati possono rivolgersi al numero 0874 1625252

Photo of Redazione Redazione11 Giugno 2026

Prosegue l’attività dell’HUB turistico “Destinazione Molise” sul territorio.  Il personale tecnico del servizio Help Desk legato al progetto, in questi giorni sta infatti contattando telefonicamente gli operatori dell’accoglienza presenti in Regione per invitarli ad implementare la nuova piattaforma dedicata alle strutture ricettive presenti in Regione, con l’obiettivo di offrire una ulteriore e prestigiosa vetrina agli addetti ai lavori e in una logica di ‘sistema’ che possa aiutare il settore a strutturarsi e di conseguenza a crescere.

Una chiara opportunità, a costo zero, per le singole attività che possono in questo modo promuovere sé stesse in un contesto istituzionale, legando il proprio nome al territorio che rappresentano.

Ad ogni struttura è in pratica dedicata una scheda online descrittiva con foto e testi, che contribuisce notevolmente ad incrementare l’indicizzazione della stessa sul web.

Si invitano pertanto gli operatori a collaborare e a partecipare attivamente a questo nuovo percorso avviato dall’HUB. Il numero di riferimento è sempre lo 0874 1625252, da questo numero partono le chiamate del personale tecnico, che può essere a sua volta contattato (dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì), per qualsiasi tipo di richiesta, proposta o chiarimento.

 

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